Strasbourg VS Caen : 45 - 55



Nouveau coup d’arrêt pour Strasbourg à Mont-Blanc, la défaite contraint l’équipe de Daniel Bourdages à faire une croix sur les Playoffs. Désormais l’Etoile Noire a les cartes en mains pour au moins s’éviter la zone rouge. Les Strasbourgeois doivent impérativement faire un résultat à l’Iceberg pour ne pas retomber en zone rouge.



Les Drakkars sont qualifiés pour les phases-finales, malgré une défaite chez le Leader Cergy. Les Normands doivent pourtant maintenir leur rang pour pouvoir avoir l’avantage de la patinoire lors des Playoffs. L’objectif annoncé par Luc Chauvel est pourtant clair Caen est sous la menace de 3 équipes au classement et se doit de terminer la saison régulière dans le Top4, cela passe par une victoire en Alsace



Meilleurs Scoreurs



Strasbourg : René JAROLIN (SLO) 33 points (19 buts 14 assistances)

Caen : Pierre Antoine DEVIN (FRA) 18 points (10 buts et 8 assistances)





Montpellier VS Marseille : 50 - 50



Pour le dernier match de la saison régulière à Végapolis, les Vipers voudront s’offrir le derby du sud face à leur éternel rival. Une rencontre qui sent la poudre, les Montpelliérains n’ont plus rien à perdre, pour Raimonds Danilics la préparation pour la poule de maintien a déjà commencé, sans oublier que Marseille pourrait aussi être un candidat au maintien, ainsi la victoire peut avoir une grande importance pour Montpellier.



Si l’objectif du début de saison s’éloigne de plus en plus, l’équipe du coach tardif doit à tout prix s’éviter une participation en poule de maintien. Actuellement 11e Marseille doit mettre les bouchées doubles pour sortir de cette mauvaise posture. La victoire face aux Bisons de Neuilly à pourtant remis les Spartiates à flots, il faudra concrétiser à l’extérieur.



Meilleurs Scoreurs



Montpellier : Vladimir KUBUS (SLO) 27 points (10 buts 17 assistances)

Marseille : Michael FLOODSTRAND (USA) 25 points (15 buts 10 assistances)





Neuilly / Marne VS Brest : 45 - 55



Les joueurs de Frank Spinozzi sont dans le dur, restant sur 3 défaites à la suite, les Bisons sont désormais sous la menace de Caen. Les Nocéens ont pourtant l’assurance de terminer dans le Top4 mais l’adversaire du soir est aussi candidat au podium. Neuilly doit garder ses distances avec les poursuivants dès ce soir en retrouvant le chemin de la victoire à la maison.



Arrivée en 4e position Brest compte bien maintenir son rang en allant chercher un résultat sur la petite patinoire municipale de Neuilly sur Marne et ainsi valider leur ticket pour les Playoffs. Le renouveau des Albatros a remis l’équipe Brestoise sur le haut du tableau de la D1, les joueurs emmenés par Nicolas Favarin comptent bien continuer à faire parler d’eux.



Meilleurs Scoreurs



Neuilly / Marne : Joe DUBE (CAN) 31 points (13 buts 18 assistances)

Brest : Jesse JUNTHEIKKI (FIN) 22 points (6 buts 16 assistances)





Chambéry VS Mont-Blanc : 50- 50



Les Savoyards sont toujours dans la course aux Playoffs, le derby face aux Yétis est l’enjeu principal pour espérer décrocher le précieux sésame. Les éléphants ont une revanche à prendre face à leur adversaire du soir qui leur avait infligé une sévère défaite lors du match aller (6-1)



Une victoire pourrait acter la participation des Yétis aux phases-finales. Restant sur 3 prestigieuses victoires les hommes de Julien Guimard se déplacent à la patinoire de Buisson rond sans pression. Si la rencontre s’annonce disputée face à un adversaire accrocheur, les joueurs du Mont-Blanc tenteront de repousser l’équipe Savoyarde dans les prolongations



Meilleurs Scoreurs



Chambéry : Alex VYHONSKY (SVK) 29 points (15 buts 14 assistances)

Mont-Blanc : Ville VEPSALAINEN (FIN) 20 points (12 buts 8 assistances)





Clermont VS Cergy : 40 - 60



Pour la dernière journée de la saison régulière à domicile, Clermont s’offre un match de gala en recevant le Leader du championnat Une rencontre qui s’annonce déséquilibrée mais les joueurs d’Eric Sarliève joueront libérer, mais gare aux errements face à l’offensive des Jokers qui pointent déjà à 116 buts.

Les Jokers sont assurés de terminer 1er de la saison régulière, pour cette avant dernière sortie les hommes de Jonathan Paredes sont d’ores et déjà en préparation pour les Quarts de Finale.



Meilleurs Scoreurs



Clermont : Deniss BASKATOVS (LET) 25 points (11 buts 14 assistances)

Cergy : Pierre Charles HORDELALAY (FRA) 44 points (21 buts 23 assistances)





Cholet VS Tours : 50 - 50



Les Dogs s’apprêtent à jouer le match le plus important de la saison à GlisseO face à une équipe rivale bien connue des mauges Tours. Les choletais doivent impérativement remporter la partie pour espérer sortir de la zone rouge synonyme de maintien à deux journées de la fin. Pour le Coach Julien Pihant le mot d’ordre est la victoire à tout prix pour stopper la série de 5 défaites en cours et sauver Cholet de la poule de Maintien. Le public Choletais sera mobilisé pour soutenir son équipe favorite.



Actuellement 7e les Remparts n’ont toujours pas validé leur ticket pour les phases finales. Vaincus lors des 4 derniers matchs à l’extérieur les joueurs Tourangeaux doivent corriger le tir dès ce soir pour pouvoir envisager l’après saison régulière plus sereinement. Le coach Devèze connait bien la difficulté de jouer un Derby à Cholet où il ne sera pas si simple de repartir avec la victoire



Meilleurs Scoreurs



Cholet : Mathieu SEVIGNY (CAN) 30 points (11 buts 19 assistances)

Tours : Marek RUSICKA (CZE) 22 points (4 buts 18 assistances)





Nantes VS Dunkerque : 55 - 45



Les Nantais s’accrochent au Top8 avec leurs trois dernières victoires, l’espoir d’une qualification est toute proche. Les joueurs de Martin Lacroix ont leur destin entre leurs mains, pour cela il faut vaincre une autre équipe de Corsaires qui débarquent au Petit-Port ce samedi. Pour ce duel le meilleur buteur Nantais Karl Leveillé réalise des prouesses pour son équipe dont un Hat-Trick le week end dernier, et reste assurément prêt à faire parler la poudre.



Dunkerque n’est pas parvenu à se qualifier dès le week-end dernier, en chutant dans la prolongation face à une équipe Clermontoise qui n’a rien lâchée. C’est un déplacement à haut risque pour les Nordistes face à un adversaire du même calibre à deux points derrière. Pour vaincre les Nantais les joueurs d’Antoine Richer doivent éviter les fautes car les infériorités font défaut. Face à l’unité spéciale Nantaise il faudra pouvoir compter sur un Guillaume Duquenne des grands soirs.



Meilleurs Scoreurs



Nantes : Karl LEVEILLE (CAN) 33 points (20 buts 13 assistances)

Dunkerque : Vit BUDINSKY (CZE) 30 points (9 buts 21 assistances)





