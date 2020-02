Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances de la 26ème Journée La dernière journée de Championnat livrera son verdict à l’issue de cette 26e journée. Le Top 8 est connu mais l’ordre de la 3e à la 8e place reste encore à déterminer. Le résultat de cette 26e journée aura bel et bien une incidence pour les clubs qualifiés en Quarts de Finale des Playoffs. Pour Marseille, Chambéry et Strasbourg il s’agit d’un match de survie pour éviter la dernière place restante dans poule de maintien. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 29/02/2020 à 09:00 Tweeter





Tours VS Strasbourg : 55 - 45



Les Remparts restent sur 5 victoires consécutives à domicile. La passe de 6 est l’objectif pour les joueurs de Claude Devèze car terminer la saison régulière au plus haut dans le classement peut avoir son importance pour la suite. Le coach Champion de France de D1 avec Briançon l’an passé sait que l’avantage de la glace peut avoir une incidence sur le déroulement des Phases Finales.



Revenue du fond de tableau depuis quelques journées l’Etoile Noire se déplace à Tours avec comme unique but d’éviter de devoir disputer la phase de maintien. Pour cela les hommes de Daniel Bourdages doivent se mobiliser et prendre impérativement 3 points. En cas d’échec Strasbourg risque de ne plus rester maître de son destin. De la Magnus au Maintien en Division 1 c’est tout le challenge qui attend les Alsaciens à la patinoire de Tours.



Meilleurs Scoreurs



Tours : Marek RUSICKA (CZE) 25 points (5 buts 20 assistances)

Strasbourg : René JAROLIN (SLO) 34 points (19 buts 15 assistances)





Cholet VS Cergy : 40 – 60



Les Choletais sont d’ores et déjà condamnés à disputer la poule de maintien. Pour ce dernier match de saison régulière à GlisséO c’est une grosse affiche qui attend les Dogs de Julien Pihant, car après avoir sombré face à Tours, Cholet va devoir contenir un adversaire tout aussi redoutable.



Dernière sortie avant les Playoffs pour les Jokers. En pleine confiance les joueurs de Jonathan Paredes veulent terminer la saison en beauté, tout en se préparant pour les Phases Finales. Si le déplacement à Cholet n’a pas grande importance c’est une répétition pour les Cergypontains avant d’entamer les choses sérieuses le 7 Mars à l’Aren’Ice.



Meilleurs Scoreurs



Cholet : Mathieu SEVIGNY (CAN) 30 points (11 buts 19 assistances)

Ce rgy : Pierre Charles HORDELALAY (FRA) 46 points (22 buts 24 assistances)





Brest VS Chambery : 55 - 45



L’enjeu pour les Albatros est de terminer dans le Top4. Si Brest est à égalité de points (41) avec Caen, Mont-Blanc et Tours, la rencontre de ce soir en est d’autant plus importante, car c’est une victoire à 3 points qui est visée par les Brestois. Avec l’appui du public du Rinkla Stadium Brest peut faire la différence face aux éléphants.



Les éléphants se déplacent avec comme objectif d’éviter la phase de maintien, pour cela il faut terminer la saison sur une bonne note. Les Savoyards connaissent la difficulté d’affronter les Albatros sur leur patinoire. Malgré le revers de la semaine dernière face à Mont-Blanc, les joueurs d’Alexandre Gagnon doivent à tout prix aller chercher un résultat s’ils veulent continuer à croire en leurs chances de maintien dès la fin de ce championnat.



Meilleurs Scoreurs



Brest : Jesse JUNTHEIKKI (FIN) 22 points (6 buts 16 assistances)

Chambéry : Alex VYHONSKY (SVK) 29 points (15 buts 14 assistances)





Mont-Blanc VS Clermont : 55 - 45



Les Yétis sont à égalité de points avec Brest (3e) en cas de victoire dès ce soir, les joueurs du Mont-Blanc peuvent espérer terminer la saison dans le Top4. La rencontre face au dernier du classement ne doit pas être à prendre à la légère, car si les Sangliers sont coriaces, les Yétis sont en bonne position pour finir la saison régulière sur une victoire. L’outsider Mont-Blanc est en passe de confirmer sa belle saison.



Les Sangliers ont parfaitement résisté face à l’armada de Cergy la semaine passée, la défaite fût logique, mais à permis aux joueurs de Eric Sarliève de donner de la confiance pour la suite. Ce déplacement à Mont-Blanc ne s’annonce pas de tout repos, mais les auvergnats ne comptent rien lâcher et pourquoi pas terminer la saison sur une victoire ?



Meilleurs Scoreurs



Mont-Blanc : Ville VEPSALAINEN (FIN) 21 points (13 buts 8 assistances)

Clermont : Deniss BASKATOVS (LET) 25 points (11 buts 14 assistances)





Caen VS Montpellier : 55 - 45



Dernier match pour les Drakkars avant les Playoffs, mais attention les Normands glissent doucement au classement et sont menacés par les poursuivants. La présence de Caen sur le podium tout au long de la saison peut se terminer dès ce soir en cas de défaite, Les hommes de Luc Chauvel doivent tourner la page des deux dernières défaites en retrouvant le chemin de la victoire. Le mot d’ordre est donné pas le droit à l’erreur à Caen la mer.



Peu d’enjeu pour ce déplacement. Les Vipers comptent pourtant terminer la saison de la plus belle des manières, surtout avant de partir pour une seconde saison la lutte pour le maintien dans une poule disputée. Cette rencontre est en quelque sorte une préparation pour le maintien en D1



Meilleurs Scoreurs



Caen : Pierre Antoine DEVIN (FRA) 18 points (10 buts et 8 assistances)

Montpellier : Vladimir KUBUS (SLO) 27 points (10 buts 17 assistances)





Dunkerque VS Neuilly / Marne : 50 - 50



Pour ce dernier match de saison régulière, la patinoire Michel Raffoux affiche complet. L’occasion pour les Corsaires de retrouver la dynamique de la victoire, car même si les Nordistes sont qualifiés pour les Playoffs, l’adversaire du soir est un potentiel adversaire des hommes de Antoine Richer capable de se mettre en travers de la route de Dunkerque. La victoire est attendue pour l’équipe Dunkerquoise pour éviter d’affronter une équipe de haut rang dès le premier tour.



Les Bisons dauphins du championnat se déplacent sans pression à Dunkerque où les joueurs de Frank Spinozzi ne se déplacent pas pour le carnaval mais pour préparer les Playoffs. Si la défaite à Dunkerque reste gravée dans toutes les mémoires, les Nocéens viseront la victoire pour gonfler à bloc le capital confiance.



Meilleurs Scoreurs



Dunkerque : Vit BUDINSKY (CZE) 31 points (9 buts 22 assistances)

Neuilly / Marne : Joe DUBE (CAN) 32 points (14 buts 18 assistances)





Marseille VS Nantes : 45 - 55



Les Marseillais ont remporté leur appel et récupéré leur point de retrait au classement. Ainsi les Spartiates peuvent espérer se maintenir une bonne fois pour toute dès ce soir, à condition de remporter la partie. Un faux pas des poursuivants Chambéry et Strasbourg peut permettre aux Marseillais de partir en vacances dès la fin de la journée. Pour le coach Luc Tardif son équipe doit terminer la saison sur une belle prestation.



Les Nantais restent sur une bonne dynamique avec 4 victoires consécutives. Les Corsaires ont un coup à jouer pour remonter au classement tout en visant le Top4. Martin Lacroix a flairé le coup et a d’ores et déjà préparé son équipe en mettant tout le monde en mode Playoffs. C’est avec une préparation optimale que les Corsaires font escale à Avignon pour préparer ce match dans les meilleures conditions. Nantes se déplace avec la ferme intention de remporter la bataille face aux Spartiates en enchainant ainsi sur une 5e victoire à la suite.



Meilleurs Scoreurs



Marseille : Michael FLOODSTRAND (USA) 26 points (16 buts 10 assistances)

Nantes : Karl LEVEILLE (CAN) 34 points (20 buts 14 assistances)











