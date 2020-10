Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 2ème Journée Après une première journée de championnat incomplète, cette deuxième journée annonce déjà deux reports suite aux mesures sanitaires en vigueur. L’équipe Montpelliéraine n’est pas en mesure de se déplacer à Tours, Mont-Blanc applique aussi le protocole en raison de plusieurs joueurs considérés comme cas-contact Covid-19. Marseille s’adapte à la situation en décalant sa rencontre en fin d’après-midi et jouera à huis clos. Nantes vainqueur de la première journée tentera d’en profiter pour creuser l’écart à domicile et s’emparer de la tête du classement. Média Sports loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 17/10/2020 à 10:00 Tweeter







Epinal VS Dunkerque 50 - 50



Epinal débute enfin sa première rencontre de Division 1, après avoir joué Mardi le 1er tour de la coupe de France face à un adversaire de la Division, les Spinaliens se sont imposés avec brio (3-0) en éliminant leur adversaire l’étoile noire de Strasbourg. Le groupe de Jan Plch attend cette première à domicile avec hâte face à un adversaire de taille.



La première journée de rodage est passée pour les hommes de Pierrick Rézard après l’échec face à Nantes, les Nordistes se sont rachetés en terrassant l’équipe de Wasquehal (D2) 12-0 mercredi lors du 1er tour de la coupe de France. Ce premier déplacement dans un territoire du Hockey Français sera un très bon test pour lancer la saison des Corsaires





Marseille VS Neuilly sur Marne 45 - 55



Marseille aborde cette rencontre avec impatiente face à Neuilly, la rencontre a pu se décaler en fin de l’après-midi suite aux mesures gouvernementales. Mais les Spartiates vont devoir se passer du soutien de leurs supporters sur cette rencontre qui doit se dérouler à huis clos. L’adversaire du jour fait figure de favori pour le championnat, un très bon test pour l’équipe du coach Tardif.



Neuilly va pouvoir débuter sa première rencontre du championnat, les hommes de François Dusseau semblent impatients d’en découdre. Les Bisons ont pu se mettre dans le rythme en affrontant l’équipe de Meudon (D2) en match amical mercredi dernier avec une large victoire au profit des Nocéens dont un triplé de la recrue Canadienne Gabryel Boudreau. Neuilly ne se déplacera pour viser les premières places du championnat.





Brest VS Clermont-Ferrand 70 - 30



Après leur première journée reportée les Albatros débutent enfin le championnat au Rinkla Stadium. La dernière rencontre jouée par les Bretons remonte au 3 Octobre où Brest a éliminé Limoges (D3) sur le score fleuve de 26 à 2. Les joueurs d’Alan Jacob voudront faire une grosse prestation à domicile face à un adversaire à leur portée.



En ce début de championnat et Elimination au 1er tour de la Coupe de France, le secteur défensif n’a été à l’avantage des sangliers qui ont pris pas moins de 17 buts en deux rencontres face aux Yétis du Mont-Blanc. Pour cette raison la défense se renforce avec l’arrivée du Letton maris Lescovs coéquipier de Normunds Vibans au HK Dinaburga.







Nantes VS Strasbourg 60 - 40



De retour d’une large victoire à Dunkerque, les Nantais entendent bien confirmer dans leur antre du Petit-Port. Après le Hat-trick réalisé par Matthew Brenton les Corsaires ont l’intention de poursuivre sur leur lancée. Les anciens joueurs de l’étoile Noire passés sous les couleurs Nantaise auront à cœur de faire parler d’eux face à leur ancien club. Dans le courant de la semaine les Nantais se sont séparés de Madison Dunn pour enrôler l’attaquant des Pétroliers du Nord (LNAH), l’offensive des Corsaires n’a aucune raison de rester muette face à Strasbourg.



Défait la semaine dernière face à Tours, puis face à Epinal mercredi dernier pour le 1er tour de la coupe de France, les Strasbourgeois voudront se racheter à tout prix lors de ce déplacement loin de leur base. La tâche ne s’annonce pas facile face à un adversaire de taille, mais la fougue des jeunes Alsaciens emmenés par le vétéran René Jarolin feront tout pour tenter de faire déjouer les pronostics.





Caen VS Chambéry 50 - 50



Les Drakkars sont à la recherche d’une première victoire pour bien débuter ce championnat. Tombé dans le piège Choletais la semaine passée, les joueurs de Luc Chauvel comptent bien sur la venue des éléphants pour renouer au plus vite avec le succès en s’appuyant sur un Ronan Quéméner des grands soirs à la recherche d’un premier blanchissage.



Les Savoyards ont bien débuté le championnat en s’imposant à domicile le week-end dernier, Ce premier déplacement s’annonce comme un match choc face à des Caennais qui cherche leur rythme de croisière. Les Eléphants ne se laisseront pas intimider en disposant de buteurs dont l’efficacité de Matthew Newbury a déjà fait ses preuves. S’ils ne buttent pas sur un mur dans la cage adverse la victoire reste tout à fait possible.





Reporté







Mont-Blanc VS Cholet

