POULE A OUEST





CAEN VS TOURS



50 - 50



Les joueurs de Luc Chauvel ont assuré l’essentiel en allant s’imposer sur la petite glace de Neuilly. La recrue Dominik Gabaj a eu un effet positif puisque l’attaquant Slovaque est impliqué sur 2 buts de son équipe. La confirmation est attendue à domicile face à un adversaire qui a aussi remporté la 1ère journée. L’enjeu reste la première place du groupe.



Après la victoire collective des Remparts face à Cholet, c’est un déplacement à haut risque qui s’annonce pour les hommes de Julien Guimard. La tête de la poule est en jeu, mais avec de la rigueur et de la patience Tours doit être en capacité de faire tomber les Drakkars à Caen la mer.



BREST VS NEUILLY/MARNE



45 - 55

Reporté : Cas de COVID au sein de l'effectif de Neuilly.



Les Albatros entrent dans la danse du nouveau Championnat de D1. L’équipe a été remodelée avec le départ du coach Alan Jacob, le défenseur Mathieu Gagnon a pris la relève. L’arrivée de Samuel Hatto attaquant Québécois en provenance des Cobras de Terrebonne (QJAAAHL) apporte du sang neuf à l’offensive bretonne et doit être un bon complément pour les gâchettes Canadienne Louis-Philippe Denis et Mathieu Tremblay tenteront d’achever les Bisons qui n’ont pas pris de point la semaine passée.



Si les Bisons ont trébuchés lors de la première journée, ils n’ont pas pu revenir au score, mais disposent de sérieux atouts pour rebondir dès ce samedi et ainsi éviter de perdre de précieux points au classement. François Dusseau compte dans son effectif des buteurs capables de faire trembler les défenses où pas moins de 42 tirs lancés sur la cage Normande, Neuilly reste bel et bien une équipe offensive.

Si la confiance et la réussite reviennent Neuilly s’imposera sans difficulté .



DUNKERQUE VS NANTES



50 - 50



Pour Dunkerque c’est un remake de la première journée du championnat avorté à l’automne, mais surtout l’occasion de prendre une revanche face aux Corsaires Nantais qui s’étaient imposés 5-3 à Raffoux. L’équipe Nordiste s’est renforcée depuis en enregistrant l’arrivée de 2 attaquants de taille, Roope Nikkkila ex joueur de Ligue Magnus passé par le Mestis championnat Finlandais, Jacob Benson Américain en provenance du championnat US (SPHL). Les Corsaires sont impatients de reprendre avec l’objectif de s’imposer d’entrée.



Les Nantais repartent à l’assaut du vaisseau Raffoux et espèrent ré-éditer l’opération victorieuse du mois D’octobre dernier. Martin Lacroix a bien conscience que l’adversaire a changé de visage et doit trouver des solutions pour éviter que son équipe encaisse de trop nombreux buts. Le coach a pourtant procédé à quelques remplacements dans son groupe suite à quelques départs, à commencer par le remplacement de dernière minute de son gardien n°1 Francis Leclerc qui a quitté le groupe Nantais, son successeur nommé dans la foulée n'est autre que le gardien Finlandais Joonas Harald engagé par l’équipe de Meudon (D2 ). Hugo Sarlin arrive de Briançon avec la ferme intention de faire parler de lui, et les dernières recrues Brendan Hamelin et Paul-Antoine Deslauriers vont rapidement faire connaissance avec le championnat de France. Chose rare ce sera dans le silence de la patinoire Michel Raffoux. A Nantes d’en tirer profit et de ne pas tomber dans un match piège.





Exempt: Cholet





POULE B EST





CLERMONT VS MONT-BLANC



40 - 60



C’est soir de match à la patinoire de Clermont, la reprise a sonnée pour les Sangliers qui font leur retour sur ce nouveau championnat, nouvelle formule mais retrouve un adversaire bien connu le HC Mont-Blanc. Ramon Sopko a peaufiner son groupe pour affronter les yétis dans les meilleurs conditions. Si l’objectif est de limité la casse sur les contres l’espoir est toujours là.



Les yétis n’ont pas fait dans la dentelle face à Chambéry. Une belle entrée en matière avec le duo Léger - Bichas particulièrement en forme impliqué sur 4 des 6 buts inscrits. Le déplacement en Auvergne pour le Mont-Blanc est l’occasion de creuser en tête de la poule. Lamblin et Pouget ont bien l’intention d’emmener leur groupe vers les sommets



CHAMBERY VS MARSEILLE



50 - 50



Les éléphants ont pris la douche froide face à Mont-Blanc, cette fois les joueurs de Sylvain Roy doivent se racheter en s’imposant à domicile pour ne pas se laisser distancer dès le début de Championnat.



Les Spartiates veulent rester sur leur lancée après la victoire face à Montpellier, l’équipe Marseillaise se déplace à Chambéry avec l’espoir d’obtenir un bon résultat pour s’accrocher en haut du tableau, mais les hommes de Luc Tardiff s’attendent à une partie disputée face aux éléphants.



MONTPELLIER VS EPINAL



45 - 55



Les Vipers retrouvent la compétition avec hâte. Malgré les départs des Canadiens Marra, Fournier-Gosselin, Gordon, le Staff Montpelliérain fait appel à ses jeunes espoirs en phase d’apprentissage de la D1. Si les hommes de Raimonds Danilics s’attendent à jouer face à un solide adversaire, l’enjeu d’affronter une telle équipe est de s’aguerrir pour d’ores et déjà préparer la saison prochaine.





Après s’être incliné à domicile face à Strasbourg, les Spinaliens voudront décrocher leur première victoire et pour cela il va falloir que les coéquipiers de Jan Plch bataillent avec les Vipères dans l’antre de Végapolis, les snipers Altidor, Fujerik, Baskatovs devront êtes efficaces pour espérer l’emporter.





Exempt: Strasbourg







