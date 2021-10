Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances de la 2ème Journée Après une première journée à suspens sur les patinoires de la D1, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont retrouvé le chemin des gradins. Les leaders n’ont pas tardé à sortir du rang en s’imposant pour prendre le meilleur départ possible. Pour cette 2e journée, Neuilly-sur-Marne se déplace à Strasbourg où les Bisons ont une revanche à prendre après la défaite en 1/2 finale du dernier Final Four. Nantes joue gros face à Caen face à des Drakkars qui montent en puissance, Brest se déplace enfin à Dunkerque pour confirmer son statut de haut rang et Marseille voudra confirmer devant son public son statut de Champion. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 16/10/2021 à 11:00 Tweeter

Cholet VS Epinal

50 - 50



Cholet a manqué de peu sa première sortie, en ayant subi le retour des Yétis en toute fin de rencontre. Les hommes de Julien Pihant n’ont qu’une envie, celle de gouter à la victoire et prendre les 3 points pour ne pas rester à la traine au classement.



L’EHC est en recherche d’une victoire, et pour ce déplacement les Spinaliens auront fort à faire face à une équipe Choletaise qui a du répondant. Si la défaite lors de la séance de tirs aux buts a laissé un goût amer aux joueurs de Jan Plch, cette fois l’équipe souhaite finaliser la partie dans le temps réglementaire.









Strasbourg VS Neuilly sur Marne

45 - 55



Les Strasbourgeois sont revenus avec 1 point de Normandie après la défaite lors de la séance des tirs aux buts. La réception des bisons de Neuilly à l’Iceberg figure comme une affiche de la 2e journée où l’Etoile Noire tentera d’aller chercher sa première victoire à la maison avec l’appui de son public.



Après la première journée, les Bisons sont leaders avec un carton plein face aux Sangliers de Clermont la semaine passée (8-4). Face à Strasbourg, la revanche a sonnée pour les hommes de François Dusseau qui gardent en mémoire l’élimination en 1/2 finale du dernier Final Four, les hommes en formes Maxence Auvitu auteur d’un triplé et Michael Gillespie arrivé à l’inter-saison avec 4 assistances sur la précédente rencontre seront à surveiller de près par les joueurs de l’Etoile Noire.





Clermont VS Montpellier

45 - 55



Les Clermontois retrouvent leur public pour cette première journée de championnat à la maison. Si la défaite à Neuilly (8-4) fût lourde l’attaquant Slovaque Tomas Trnka n’était pas en reste en inscrivant son triplé. Face aux Vipers il sera à nouveau le joueur à surveiller, car l’offensive des Sangliers risque de faire trembler les filets.



Les Montpelliérains sont encore rodage et sont tombés face à un adversaire du haut de tableau Nantes (3-1). ce déplacement est très attendu par le coach Eric Labrosse où ses joueurs vont affronter une équipe à leur portée. En jouant sur la même dynamique si l’efficacité est au rendez-vous les Vipers devraient êtres en mesure de s’imposer, car l’objectif est bel et bien la victoire.





Marseille VS Chambéry

55 - 45



Les Marseillais sont entrés avec brio dans le championnat en allant chercher une victoire importante face à Epinal un adversaire redoutable en s’imposant lors de la séance de tirs aux buts. Les hommes de Luc Tardif jr doivent confirmer à domicile dans leur antre du POMGE où l’équipe Championne en titre est tant attendue par ses supporters et disposera d’un soutien important face à une équipe de Chambéry qui monte doucement en puissance.



Les Savoyards n’ont pu éviter la défaite face à Dunkerque samedi dernier, sur le banc Pierre Bergeron y a pourtant cru jusqu’au bout. Pour affronter le Champion de D1 les éléphants vont devoir jouer sans complexe où ils pourront s’appuyer sur le capitaine Vincent Crivello et de Flavian Dair le prometteur joueur U20 de Grenoble qui comptabilise pas moins de 4 buts en 6 rencontres de Ligue Magnus sous les couleurs des Brûleurs de Loups.





Nantes VS Caen

50 - 50



Après un match appliqué à Montpellier, les Nantais sont revenus avec les 3 points de la victoire. Ce soir les hommes de Martin Lacroix seront attendus par leur public qui retrouvera le petit-Port pour la première du Championnat. Si les Corsaires sont parvenus à vaincre les Normands à Caen la mer il y a deux semaines lors de la coupe de France, cette fois il faudra confirmer car l’équipe Caennaise risque d’être redoutable à jouer dans les prochains mois.



Les joueurs de Luc Chauvel ce sont imposés dans la douleur samedi dernier face à Strasbourg, l’équipe Normande monte en puissance petit à petit et les recrues commencent à s’illustrer doucement. Félix Chamberland n’a pas encore ouvert son compteur de but et ne devrait pas tarder à faire parler la poudre, Oula Uski a prouvé qu’il maniait parfaitement la crosse lors de sa séance au tir au but , face à la défense Nantaise les Drakkars devront rapidement marquer pour tenir la distance.







Dunkerque VS Brest

45 - 55



Dunkerque s’est imposé à Chambéry le week-end dernière réalise ainsi un bonne entame au championnat, il faudra donc concrétiser à domicile, c’est ce qu’attend le public Nordiste pour son retour à Raffoux . Les joueurs de Pierrick Rézard s’attendent à une rencontre de haut niveau face à un adversaire similaire aux Corsaires, mais pour cette rencontre il faudra s’imposer d’entrée de jeu car courir après le score pourrait avoir une issue fatale.



Les Bretons enregistrent l’arrivée d’un attaquant bien connu du coach Devèze, il enrôle ainsi son ancien attaquant vedette Françis Drolet passé par les équipes où Claude Devèze était présent: Nantes, Briançon où il remporta le titre de champion de Division 1, puis Varèse (Italie) Avec les Albatros c’est un joueur expérimenté supplémentaire qui rejoint les rangs. Après une première victoire à domicile, les Brestois se dirigent dans le Nord pour affronter des Corsaires prêts à en découdre.







Tours VS Mont-Blanc

50 - 50



Les Remparts n’ont pas pris un bon départ en chutant à Brest la semaine passée, la première victoire tant attendue pour combler le handicap (-9pts) annonce un match chaud bouillant à la patinoire municipale. Frank Spinozzi devrait pouvoir compter sur son défenseur à caractère offensif Guillaume McSween très en forme actuellement.



Premier long déplacement pour les Yétis, après avoir vaincus les Dogs de Cholet les hommes du duo Lamblin / Guimard ont réalisé un bon départ en championnat et comptent bien poursuivre sur cette lancée. Grand artisan de la victoire face à Cholet le portier Victor Goy avec 44 arrêts sera le rempart de l’équipe du Mont-Blanc face aux Tourangeaux.

