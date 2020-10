Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 3ème Journée Pour cette 3e journée de championnat la visibilité des équipes est toujours aussi réduite avec des reports en série suivants les derniers épisodes liés à la Pandémie Covid-19. Le Classement s’en retrouve lui aussi chamboulé. Avant de s’affronter ce week-end 7 clubs de D1 sur les 10 en lice participaient au 16emes de Finale de la Coupe De France, où seul Dunkerque est parvenu à se qualifier. Les Eléphants de Chambéry en tête du classement défendront chèrement leur peau face aux Bisons de Neuilly. Montpellier devrait pouvoir tenir son tout premier match de Championnat à domicile. Média Sports loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 24/10/2020 à 10:00 Tweeter



Epinal VS Tours 45 – 55



L’EHC a réalisé une entrée remarquable dans le championnat de D1 en battant Dunkerque avec 4 buts d’écarts à Poissompré. Tombé face à Mulhouse (SLM) 4-0 mardi dernier Les joueurs de Jan Plch se concentrent désormais à 100% pour le championnat et dès ce week-end les Spinaliens remettent le bleu de chauffe pour affronter un adversaire de taille prêt à en découdre sur la glace.



Après l’élimination en Coupe de France par Bordeaux (SLM) les Remparts de Tours n’ont pas joué la 2e journée face à Montpellier le week-end dernier. Le match de coupe de France a permis aux hommes de Julien Guimard de se mettre en jambes pour affronter Epinal dans le chaudron de Poissompré, car c’est bien la victoire dans le temps réglementaire qui sera viser par les Tourangeaux.







Dunkerque VS Brest Dunkerque VS Brest 40 - 60



Si Dunkerque a manqué ses deux premières rencontres de championnat, les joueurs de Pierrick Rézard ont pu se consoler en se qualifiant pour les 8èmes de finale en éliminant Reims(D2) sur sa patinoire Albert 1er 2-1. Cette fois les Corsaires feront face à Brest un adversaire qui vise le haut de tableau. L’occasion pour les Nordistes d’envisager de remettre les pendules à l’heure en inscrivant les premiers points dès ce week-end.



Si les Albatros n’ont pas pu jouer les 16èmes de finale mardi à Evry/Viry (D2), les bretons se déplacent avec la même détermination que la journée précédente pour continuer à engranger des points. L’ex Dunkerquois Marcel Balaz sera à surveiller de près après son triplé du week end dernier, l’attaquant Slovaque est particulièrement en forme en ce début de saison.





Montpellier VS Caen 40 – 60



C’est avec la plus grande impatiente que les Joueurs de Raimonds Danilics débutent le championnat à Végapolis. Les Vipers commençaient à avoir des fourmis dans les jambes, ils profiteront de la mauvaise série des Drakkars pour débuter le championnat par la plus belle des manières en l’emportant à domicile.



Les Normands sont en recherche d'une première victoire, restant sur deux revers consécutifs, les joueurs de Luc Chauvel ne doivent pas laisser place au doute, en remotivant ses troupes le coach sait qu’il peut profiter du manque de jeu des Vipers et la victoire doit revenir aux Drakkars sous peine de s’enfoncer dans une crise.





Neuilly sur Marne VS Chambéry 55 - 45



Les Bisons ont soif de victoire, après être tombé dans le piège Marseillais la journée précédente où la victoire a échappé aux hommes de François Dusseau lors de la séance de tirs au but. L’aventure en coupe de France s’est terminée Mercredi dernier face au voisin Cergy (SLM) venu défier les Bisons (2-5) à la patinoire municipale. Pour cette 3e journée c’est le leader du championnat qui débarque à Neuilly et les Bisons sont prêts à en découdre.



C’est un déplacement délicat qui attend l’équipe Savoyarde, qui est actuellement sur deux victoires consécutives lors des deux premières journées du Championnat. Si la rencontre s’annonce bouillante sur la petite glace de Neuilly sur Marne, les joueurs de Sylvain Roy doivent s’attendre à une rencontre de haut niveau pour où la victoire à l’extérieur serait significative de grosse performance.





Cholet VS Marseille 50- 50



Eliminés en 16e de Coupe De France par Anglet (SLM) 2-4, les Dogs ne se sont pas laissé impressionnés, et restent sur une première victoire face à Caen lors de la toute première journée. Pour la réception des Spartiates les Choletais comptent bien sur leur bonne forme du moment pour se défaire des visiteurs. La performance du moment de Ryan Tait peut faire la différence face à un adversaire qui cherche encore ses marques.



Les Marseillais cumulent les prolongations en ce début de championnat, il est probable que le groupe accroche son adversaire du soir à nouveau jusqu’en prolongations, mais si l’histoire devait se répéter, cette fois Luc Tardif espère bien que la partie finale puisse être à la faveur des Spartiates.





Strasbourg VS Mont-Blanc



Reporté





Clermont-Ferrand VS Nantes



Reporté



L’EHC a réalisé une entrée remarquable dans le championnat de D1 en battant Dunkerque avec 4 buts d’écarts à Poissompré. Tombé face à Mulhouse (SLM) 4-0 mardi dernier Les joueurs de Jan Plch se concentrent désormais à 100% pour le championnat et dès ce week-end les Spinaliens remettent le bleu de chauffe pour affronter un adversaire de taille prêt à en découdre sur la glace.Après l’élimination en Coupe de France par Bordeaux (SLM) les Remparts de Tours n’ont pas joué la 2journée face à Montpellier le week-end dernier. Le match de coupe de France a permis aux hommes de Julien Guimard de se mettre en jambes pour affronter Epinal dans le chaudron de Poissompré, car c’est bien la victoire dans le temps réglementaire qui sera viser par les Tourangeaux.Si Dunkerque a manqué ses deux premières rencontres de championnat, les joueurs de Pierrick Rézard ont pu se consoler en se qualifiant pour les 8èmes de finale en éliminant Reims(D2) sur sa patinoire Albert 12-1. Cette fois les Corsaires feront face à Brest un adversaire qui vise le haut de tableau. L’occasion pour les Nordistes d’envisager de remettre les pendules à l’heure en inscrivant les premiers points dès ce week-end.Si les Albatros n’ont pas pu jouer les 16èmes de finale mardi à Evry/Viry (D2), les bretons se déplacent avec la même détermination que la journée précédente pour continuer à engranger des points. L’ex Dunkerquois Marcel Balaz sera à surveiller de près après son triplé du week end dernier, l’attaquant Slovaque est particulièrement en forme en ce début de saison.C’est avec la plus grande impatiente que les Joueurs de Raimonds Danilics débutent le championnat à Végapolis. Les Vipers commençaient à avoir des fourmis dans les jambes, ils profiteront de la mauvaise série des Drakkars pour débuter le championnat par la plus belle des manières en l’emportant à domicile.Les Normands sont en recherche d'une première victoire, restant sur deux revers consécutifs, les joueurs de Luc Chauvel ne doivent pas laisser place au doute, en remotivant ses troupes le coach sait qu’il peut profiter du manque de jeu des Vipers et la victoire doit revenir aux Drakkars sous peine de s’enfoncer dans une crise.Les Bisons ont soif de victoire, après être tombé dans le piège Marseillais la journée précédente où la victoire a échappé aux hommes de François Dusseau lors de la séance de tirs au but. L’aventure en coupe de France s’est terminée Mercredi dernier face au voisin Cergy (SLM) venu défier les Bisons (2-5) à la patinoire municipale. Pour cette 3journée c’est le leader du championnat qui débarque à Neuilly et les Bisons sont prêts à en découdre.C’est un déplacement délicat qui attend l’équipe Savoyarde, qui est actuellement sur deux victoires consécutives lors des deux premières journées du Championnat. Si la rencontre s’annonce bouillante sur la petite glace de Neuilly sur Marne, les joueurs de Sylvain Roy doivent s’attendre à une rencontre de haut niveau pour où la victoire à l’extérieur serait significative de grosse performance.Eliminés en 16de Coupe De France par Anglet (SLM) 2-4, les Dogs ne se sont pas laissé impressionnés, et restent sur une première victoire face à Caen lors de la toute première journée. Pour la réception des Spartiates les Choletais comptent bien sur leur bonne forme du moment pour se défaire des visiteurs. La performance du moment de Ryan Tait peut faire la différence face à un adversaire qui cherche encore ses marques.Les Marseillais cumulent les prolongations en ce début de championnat, il est probable que le groupe accroche son adversaire du soir à nouveau jusqu’en prolongations, mais si l’histoire devait se répéter, cette fois Luc Tardif espère bien que la partie finale puisse être à la faveur des Spartiates. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo