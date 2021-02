Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 3ème Journée Le championnat remet le couvert pour cette 3ème semaine consécutive. Les équipes de la Division 1 commencent à retrouver un rythme de croisière à raison d’un match par semaine. Pour d’autres la reprise se fait en douceur à l’image de Cholet et Strasbourg exempts la semaine passée. Pour Brest ce devrait être la première dans cette nouvelle formule, subissant deux reports coup sur coup, les Bretons ont l’honneur d’affronter le leader de la poule A les Remparts de Tours. Marseille a réussi un démarrage en fanfare avec 2 victoires les Spartiates ont l’occasion de prendre le large en tête de la poule B à condition de se défaire des Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 13/02/2021 à 10:00 Tweeter







POULE A OUEST





CHOLET VS CAEN



50 - 50



Exempt la journée précédente l’équipe Choletaise a patienté sagement en s’essayant au Hockey luge en présence de l’équipe Para-Hockey. Ce soir retour à la réalité pour les Dogs qui restent sur une défaite lors de la première journée à Tours en recevant les Drakkars à Glisseo. Les hommes de Julien Pihant voudront aller chercher leur première victoire pour se repositionner au classement.



Le manque de régularité à fait défaut aux joueurs de Luc Chauvel, la défaite face aux Remparts doit être gommée rapidement, car l’équipe ne peut se satisfaire de ce résultat après la victoire à Neuilly lors de la première journée. Le déplacement à Cholet doit permettre aux Drakkars de remettre les pendules à l’heure, car pour le coach Normand la place de Caen se situe dans le haut de tableau.





TOURS VS BREST TOURS VS BREST



55 - 45



Après une deuxième victoire consécutive le coach Julien Guimard visera la passe de trois pour son équipe. La performance à Caen permet de galvaniser le moral des troupes menés tout au long de la partie les Remparts sont parvenus à renverser la vapeur pour s’imposer face aux Drakkars Une performance qui incite l’équipe à poursuivre dans ce sens surtout face à un adversaire en manque de rythme.



Les Albatros espèrent que cette journée sera la bonne pour démarrer la compétition. Après un report face à Nantes remis à fin Mars, le week end dernier c’est un nouveau report pour cause de cas COVID au sein de l’effectif de Neuilly. L’entraineur et joueur Mathieu Gagnon vise un bon résultat à la patinoire municipale de Tours et tentera de miser sur la fraicheur de ses co-équipiers tous aussi impatients que lui de retrouver le championnat.







NEUILLY / MARNE VS DUNKERQUE



50 - 50



match décalé Dimanche 14/02 à 15h00



Mis au repos forcé le week-end dernier les Bisons restent sur l’échec de la première journée face à Caen. La réception des Corsaires doit permettre au groupe Nocéen de faire oublier cet échec en s’imposant sur leur patinoire. Si l’effectif est au complet et reste discipliné il est possible d’aller chercher une victoire.



Victorieux la semaine dernière face aux homologues Nantais, les Corsaires restent sur une solide victoire chèrement acquise et donne de l’espoir pour ce déplacement à Neuilly. Dès lundi les joueurs de Pierrick Rézard ont eu les yeux tournés vers la rencontre face aux Bisons. Un véritable affrontement dans une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà serrée.





Exempt: Nantes









POULE B EST





MARSEILLE VS CLERMONT



60 - 40



C’est un véritable carton plein qu’a réalisé Marseille. 2 victoires en 2 rencontres pour un total de 15 buts dont un Blanchissage pour Hunter Vorva face à Chambéry. Les Spartiates ont l’intention de poursuivre sur leur lancée avec une offensive qui semble pour le moment intraitable avec l’étincelant trio Maslovskis, Dmitrichev et Makarov. Face aux Auvergnats les joueurs de Luc Tardiff voudront imposer leur rythme dès le début de la rencontre pour parvenir à maitriser des Sangliers qui n’ont rien à perdre.



Si la performance de Clermont peut paraitre exceptionnelle, ce n’est pas une grande surprise car l’équipe dispose de joueurs de qualités aux capacités à aller chercher la victoire face à n’importe quel adversaire. Le Mont-Blanc en a fait les frais, et le déplacement à Marseille est abordé sans le moindre complexe bien que sur le papier l’effectif Marseillais semble nettement supérieur. C’est avec ce mélange de joueurs expérimentés à l’image de Hamrak, Cutt, Hudak et de jeunes espoirs en devenir Narbonne, Granoux, Ligne, Deberge et du Gardien de 19 ans Florian Gourdin qui a réussi la performance pour son tout premier match de D1 avec 49 arrêts. Ramon Sopko demandera à ses joueurs de sortir les barbelés et pourquoi tendre un piège aux Spartiates.









EPINAL VS CHAMBERY EPINAL VS CHAMBERY



50 - 50



Les Spinaliens ont trébuché à Montpellier et sont toujours à la recherche de leur première victoire. L’occasion de recevoir les Eléphants à Poissompré pour retrouver le chemin de la victoire. La muraille Khoroshun doit se dresser face aux attaquants savoyards car l’objectif des joueurs de Jan Plch est clair remporter la partie et remonter au classement de la Poule B.



Avec deux défaites au compteur en autant de journées les éléphants se déplacent chez un adversaire en recherche d’une première victoire. Pour les hommes de Sylvain Roy il faut rapidement tourner la page de la sévère défaite face à Marseille 10-0 la semaine passée. Il est vrai que la Défense de Chambéry va devoir trouver des solutions pour éviter de prendre de trop nombreux buts, 16 en 2 matchs, Une victoire à Poissompré pourrait permettre aux éléphants de se rassurer.





STRASBOURG VS MONTPELLIER



55 - 45



Match Reporté en raison des intempéries les Vipers de Montpellier sont bloqués sur l'autoroute



Si l’équipe de Daniel Bourdages peut paraitre avoir plus de fraicheur pour débuter cette rencontre, c’est aussi le manque de rythme qui peut faire défaut en ayant été exempt la journée précédente. La réception de Montpellier doit permettre à l’étoile de confirmer son statut en s’imposant à l’Iceberg.



Les Vipers sont prêts à en découdre malgré un long déplacement en Alsace les hommes de Raimond Danilics n’ont rien à craindre. Une victoire face à Epinal met Montpellier sur le même pied d’égalité que Strasbourg qui en a fait de même une semaine plus tôt. Si l’effectif tiens sur la durée du match, un bon résultat est tout à fait possible pour les Héraultais qui ont pour objectif de repartir avec des points.



Exempt: Mont-Blanc © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur