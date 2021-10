Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 3ème Journée C’est un sans-faute pour Brest, Neuilly-sur-Marne et Mont-Blanc après deux journées de Championnat, Caen et Nantes restent au contact du trio de tête. Pour Clermont et Tours en bas de tableau, les premiers points se font attendre. Pour cette 3e journée, Brest recevra Nantes un adversaire de taille où le Rinkla Stadium poussera ses Albatros, Les Bisons recevront le tenant du titre Marseille et les Yétis du HC Mont-Blanc iront à nouveau défier Chambéry avec comme enjeu la tête du classement. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 23/10/2021 à 10:45 Tweeter



Chambéry VS Mont-Blanc

50 - 50



Les éléphants ont vaincu le HC Mont-Blanc (6-3) mercredi dernier pour le compte des 16èmes de Finale de la Coupe de France. Après la belle prestation des hommes de Pierre Bergeron, la dynamique semble lancée car la semaine passé les Savoyards se sont imposés sur un large succès à Marseille (5-2). La confirmation est donc attendue dès ce soir pour ce derby et les éléphants pourront compter sur l’efficacité de leur gardien David Richer avec un pourcentage d’arrêts à 91,30 % en 2 journées.



Sur un air de revanche, les joueurs du HC Mont-Blanc retournent à Chambéry pour maintenir leur rang en haut du classement. Invaincus en Championnat, les hommes du duo Lamblin/Guimard viseront la victoire. Les attaquants Canadiens Eric Léger et Alexandre Renaud sont en tête du classement meilleur pointeurs avec 6 points chacun, ils seront à surveiller de près, tout comme Bruno Zabis particulièrement en forme et comptabilise pas moins de 4 points en 2 matchs.





Brest VS Nantes

50 - 50



Actuellement en tête du classement, les Bretons voudront conserver leur place de leader face à un adversaire capable de faire chuter les Albatros à la maison. Si Brest est performant en championnat, la défaite en coupe de France face à l’équipe de Bordeaux (5-2) qui évolue en Ligue Magnus, les joueurs de Claude Devèze vont se concentrer à 100 % pour le championnat. La belle performance à Dunkerque la semaine passée doit se confirmer dès ce soir. Si le défenseur Lukas Blaha doit écoper d’une sanction (méconduite) pour la rencontre du soir, la défense brestoise devra faire preuve de vigilance et pourra compter sur son gardien Jiri Blazek meilleur gardien de D1 avec 96,20 % d’arrêts.



Nantes est tombé face à Caen lors de la série de tirs aux buts, mais les Corsaires ont rapidement tourné la page en se qualifiant pour les 8e de Finale de la Coupe de France en éliminant la grosse équipe d’Anglet (Ligue Magnus). Ce n’est qu’une demi-surprise face à l’engagement déployé par les joueurs de Martin Lacroix, et une confirmation est attendue dès ce soir face à Brest une autre équipe capable de jouer les premiers rôles de la D1. La rencontre devrait être équilibrée si Joonas Harald ré-édite sa performance de mardi soir les Nantais auront peut-être une chance de s’imposer.





Montpellier VS Tours

45 - 55



À 3 points de la tête du classement, Montpellier est dans le coup revenu victorieux de Clermont le week-end dernier. Défait face à Gap (Ligue Magnus) 1-3 sur un score honorable tant l’écart entre les deux équipes est grand, les joueurs d'Eric Labrosse vont tout donner pour viser la victoire et les 3 points à Végapolis. Il faudra tout de même rester prudent, car le réveil de l’équipe tourangelle blessée aura bien lieu à un moment. Le coach des Vipers connaît parfaitement son homologue sur le banc des Remparts où celui-ci a plus d’un tour dans son sac.



Les Remparts se déplacent en quête d’une première victoire. Après deux défaites en deux rencontres au championnat, un handicap de -9pts la note est salée pour l’équipe de Frank Spinozzi. Éliminée, de la coupe de France sur le score sans appel (6-0) face à Angers l’équipe de Tours n’a plus le choix que d’aller chercher la victoire à Montpellier. Si dans le but Sébastien Raibon est toujours blessé, sa doublure Jean-Philippe Fontaine se tient prêt pour être le dernier rempart face aux Vipers.





Epinal VS Dunkerque

45 - 55



Défait à Cholet le week-end dernier, Epinal s’est rassuré en coupe de France en l’emportant (8-2) à Roanne D2 se qualifiant ainsi pour le prochain tour. Pour espérer vaincre les Corsaires de Dunkerque, les Spinaliens chercheront à avoir un niveau jeu identique que celui de la première journée face à Marseille. Toute l’équipe attend la première victoire de la saison à Poissompré.



Les hommes de Pierrick Rézard sont tombés sur une solide équipe de Brest la semaine dernière et repartent à l’assaut d’une victoire. Les Corsaires ont travaillé dur toute la semaine pour préparer ce déplacement. Vit Budinsky sera le joueur à surveiller de près avec 4 points en deux matchs l’attaquant Tchèque devrait s’illustrer à nouveau, quant au Letton Juris Upitis il découvre le championnat de France et se montre particulièrement à l’aise dans les défenses adverses.





Caen VS Cholet

55 - 45



Avec deux victoires en deux rencontres, et deux séances de tirs aux buts pour décrocher la victoire, les Normands visent une troisième victoire à la suite. Luc Chauvel s’appuiera sur le match référence remporté à Nantes samedi dernier, avec sa défense de fer où les Dogs risquent de se casser les dents, les Drakkars feront tout pour se hisser dans le Top 3.



Les hommes de Julien Pihant, s’attendent à un match choc à Caen la mer. Avec 1 victoire en deux matchs, les Dogs tenteront de faire couler les Drakkars disposant de la deuxième attaque de Division 1 avec 10 buts en deux rencontres l’offensive Choletaise à de quoi faire trembler les filets. Pour cela, il faudra percer la défense Caennaise, les attaquants en formes Marc Beckstead, Ville Vepsäläinen, Jeremiah Luedtke tenteront de forcer le verrou normand.





Neuilly / Marne VS Marseille

55 - 45



C’est une rencontre au sommet qui attend les Bisons ce soir avec la réception du Champion de France Marseille. Neuilly sur Marne reste invaincu et voudra conserver son invincibilité au championnat. L’équipe de François Dusseau est passée tout proche de l’exploit en coupe de France en tombant face à Rouen lors de la série de tirs aux buts. Face à Marseille, les Bisons voudront confirmer leur rang et viseront la tête du classement.



Les Marseillais restent sur deux défaites à Chambéry le week-end précédent et en coupe de France face à Briançon (Ligue Magnus). Les Spartiates voudront réagir dès ce soir en s’imposant face à un ténor de la D1, une victoire à l’extérieur remettrait l’équipe marseillaise en lutte pour les premières places. Pour l’emporter, il faudra que les Spartiates s’adaptent à la petite patinoire de Neuilly et puissent ouvrir le score rapidement.





Strasbourg VS Clermont

55 - 45



L’étoile Noire pointe à la 11e place avec 1 point, l’objectif de la soirée est une victoire et 3 points face à un adversaire inférieur sur le papier. Éliminé par Grenoble 6-1 en coupe de France, Strasbourg recherche sa première victoire sur un match à la portée des Alsaciens. Sébastien Trudeau, auteur d’un doublé la semaine dernière, devrait à nouveau guider l’étoile Noire à renouer avec la victoire.



Avant derniers avec 0 point, les Sangliers se déplacent en Alsace avec l’idée de créer la surprise. Passé proche de la victoire face à Montpellier la semaine dernière, Clermont dispose de la plus mauvaise défense avec 12 buts encaissés en 2 matchs, mais d’atouts capables de faire tomber l’étoile Noire, Tomas Trnka buteur des Sangliers Tomas Janci défenseur et passeur décisif, seront à surveiller de près par la défense Alsacienne.

