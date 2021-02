Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 4ème Journée Après 3 journées Tours et Marseille réalisent un sans faute prenant ainsi les commandes des Poules A & B. Si les deux leaders ont leur destin entre leurs mains l’équipe Tourangelle va jouer sa place lors du déplacement à Dunkerque et gare aux poursuivants qui pour certains n’ont joué qu’une seule rencontre depuis le début de cette nouvelle formule à huis-clos. Neuilly sur Marne, Nantes et Brest en lice ce week-end comptent bien faire parler la poudre. Du côté des clubs de l’Est, les Phocéens se déplacent à Mont-Blanc où ils seront attendus de pieds fermes par des Yétis fin prêts à en découdre dans leur palais des sports de Megève. Strasbourg a aussi une carte à jouer en déplacement à Chambéry. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction/GF le 20/02/2021 à 10:00 Tweeter











POULE A OUEST





BREST VS CHOLET



50 - 50



Il s’agit de la deuxième rencontre du championnat pour les Albatros, après un revers face à Tours les Brestois se doivent d’aller chercher des points pour décoller au classement de la Poule. Ce sera dans un Rinkla Stadium à huis-clos que les joueurs et co-équipiers de Mathieu Gagnon doivent retrouver petit à petit le rythme de la compétition. La Défense doit se resserrer et trouver les bons réglages au plus vite pour ne pas se retrouver dépasser comme ce fût le cas face aux Remparts le week-end dernier. Si l’adversaire Choletais trouve la faille il sera difficile pour les Bretons de tenir le score. L’efficacité offensive des bretons peut être aussi une arme fatale pour vaincre l’adversaire.



La victoire dans la prolongation la semaine passée face à Caen galvanise le moral des troupes de Julien Pihant, ses Dogs comptent bien remettre le couvert face aux Albatros encore fébriles. Ryan Tait devrait être surveiller de très près par l’arrière garde Bretonne car l’attaquant Américain est capable à lui seul de renverser le cours de la rencontre à l’avantage des siens.





DUNKERQUE VS TOURS



55 - 45



Les Corsaires affrontent le leader à Raffoux, et ce match choc, n’est autre qu’un duel pour la première place en jeu. Dunkerque reste sur deux victoires consécutives face à des adversaires chevronnés. La réception des remparts ne fait pas peur aux hommes de Pierrick Rézard où les Finlandais Lehtonen et Nikkila ont rapidement pris leur marque au sein de l’effectif Dunkerquois, mais c’est sans surprise que l’expérimenté Vit Budinsky continue à faire office de bourreau des défenses et pointe déjà à 5 points en 2 matchs.



Pour ce déplacement à Dunkerque, le groupe Tourangeau reste sur un sans faute avec 3 victoires en 3 rencontres, et ce malgré un handicap d’un retrait de 3 points infligé par la FFHG en début de saison. Tout a été mis en oeuvre pour gommer au plus vite cette sanction mais l’équipe de Julien Guimard ne doit pas tomber dans la facilité car l’adversaire du soir monte en puissance. La mission Tourangelle sera de stopper l’élan des Corsaires, chose possible quand on sait que Tours dispose d’une force collective pouvant être un plus sur ce genre de rencontre. Mais pour cela il faudra garder le contrôle de la partie.



NANTES VS NEUILLY / MARNE



50 - 50



Privé de compétition pour la 3e journée, Nantes a disputé qu’une seule rencontre de championnat et reste sur un échec à Dunkerque lors de la 1ère Journée. C’est ainsi que Les hommes de Martin Lacroix doivent remettre le bleu de chauffe pour aller à la chasse aux points. Les derniers mouvements au sein de l’effectif Nantais peuvent laisser penser qu’un temps d’adaptation est nécessaire au groupe avant de s’imposer comme l’équipe favorite de la Poule. Après l’arrivée du Gardien Joonas Harald, c’est au tour de Pierre Pawelek d’intégrer l’équipage Corsaires formant un Duo de 100% D2 pour garder la cage de la maison Nantaise composé d’un effectif qui a l’allure d’une écurie Magnus.



Tombés face à Dunkerque lors de la séance de tirs au but, les Bisons ont aussi un besoin points pour remonter au classement. Si la bête est blessée François Dusseau compte bien faire imposer la puissance de feu de son équipe, qui dispose d’une attaque de feu emmenée par Félix Chamberland le joueur Québécois fait déjà parler de lui depuis la reprise du championnat. Mais c’est sur le secteur défensif où il faudra que les Bisons resserrent les rangs car Nantes dispose également de quelques Snipers qui ne manquent pas la cible. Méfiance, donc.





Exempt: Caen











POULE B EST









CHAMBERY VS STRASBOURG



50 - 50



Avec 3 revers consécutifs les éléphants vont tenter de relever la tête pour débloquer le compteur qui affiche 0. Les joueurs de Sylvain Roy ont du mal à trouver leurs marques malgré la défaite à Epinal elle peut tout de même se qualifier d’encourageante car le groupe est parvenu à revenir à une petite longueur de leur adversaire. Si la jeunesse de l’équipe peut avoir quelques défauts, l’envie est bien présente et les expérimentés Joe Dubé, Irwin Curtet montreront la voie à suivre aux jeunes joueurs pour aller défier une équipe Alsacienne.



L’étoile noire est déjà installée en deuxième position de la Poule en deux rencontres. Rien n’est acquis et les Alsaciens se savent attendus par les Eléphants. Daniel Bourdages a repéré les faiblesses de son adversaire et tentera d’en explorer les failles sur le secteur défensif. L’objectif est clair le coach espère bien faire profiter son groupe pour s’imposer. Car c’est avec l’ambition de coller à la tête du classement que les Strasbourgeois se déplacent à Chambéry, mais la mise en garde sur la fraicheur et la vivacité des jeunes éléphants doit être à prendre au sérieux.





CLERMONT VS EPINAL





45 - 55



Défaits à Marseille la semaine dernière, les Sangliers gardent en mémoire leur dernière victoire à la maison face à Mont-Blanc et espèrent bien ré-éditer l’opération ce soir. Le coach Ramon Sopko est concentré à 100% à sa mission et aura pu étudier le jeu des Spinaliens pour trouver des solutions et mettre à contribution sa ligne de joueurs d’expériences Cutt, Hamrak, Travnicek qui s’avère efficace depuis le début du championnat composée du jeune Gardien U20 Florian Gourdin qui assure parfaitement son rôle dans la cage Auvergnate. Bien que la tâche s’annonce difficile c’est avec un fort état d’esprit que l’équipe Clermontoise tentera d’obtenir un bon résultat à domicile.



La Poule B s’annonce disputée et pour Epinal, et l’obtention de la 1ère victoire la semaine passée ne fût pas de tout repos. Désormais c’est le maximum de points qu’il faut aller chercher sur ce déplacement en Auvergne pour éviter que le HCC se fasse décrocher au classement par les équipes de tête. Pour cette rencontre loin des Vosges il faudra aux hommes de Jan Plch d’éviter le piège des Sangliers sur la patinoire de Clermont où les Yétis sont tombés les armes à la main lors de la fusillade.



MONT-BLANC VS MARSEILLE



45 - 55



Les Yétis retrouvent leur patinoire de Megève toujours à huis-clos après une journée de repos, le HC Mont-Blanc s’apprête à recevoir le leader de la Poule. Les joueurs du duo Pouget-Lamblin sont bien décidés à faire oublier leur échec de Clermont-Ferrand. La rencontre s’annonce au sommet avec l’enjeu de faire tomber une équipe Marseillaise invaincue. Les Yétis sont conscients qu’il s’agit d’un adversaire coriace avec un jeu très offensif mais l’arrière garde et le portier Victor Goy restent prêts à relever le défi.



Les puissants Spartiates affrontent la montagne Mont-Blanc ce week-end et les attaquants Russes Dmitrichev et Malakov n’ont pas froid aux yeux, auteurs de 9 buts à eux deux en seulement 3 rencontres, ce sont de véritables poisons pour les défenses adverses. Luc Tardiff Jr complètera son effectif avec ses jeunes joueurs sous licence bleue Gaetant Villiot et Flavien Fondadouze qui évoluent aussi avec les Rapaces de Gap (ligue Magnus). Pour ce déplacement les Marseillais comptent bien conserver leur invincibilité et ainsi maintenir leur rang en tête du classement.





Exempt: Montpellier

