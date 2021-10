Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 4ème Journée Neuilly-sur-Marne et Mont-Blanc se partagent la tête du classement, Brest complète le podium avec une petite unité de retard, suivi de près par Caen où les quatre clubs restent invaincus après 3 journées de championnat. À l’affiche de la soirée, un duel aura lieu entre les Albatros et les Yétis l'un des deux tombera ce soir. L’équipe de Neuilly se déplace chez les Dogs de Cholet avec comme objectif de conserver leur invincibilité et le fauteuil de leader. Pour Marseille, c’est le derby du sud qui attend les Spartiates avec la venue de Montpellier où les Vipers défendront chèrement leur 5e place. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 30/10/2021 à 11:00 Tweeter





3e Brest VS Mont-Blanc 2e

55 - 45



Après une rencontre à couteaux tirés, les Albatros sont venus à bout des Corsaires de Nantes la semaine passée lors d’une séance de tirs aux buts (3-2) où Jakub Vrana et Marko Virtala se sont illustrés. Les Brestois restent invaincus avec 1 point de retard sur l’adversaire du soir. Les joueurs de Claude Devèze affrontent un adversaire direct au classement et aucun points ne devra être perdus pour bien figurer en haut du tableau.



Pour cette rencontre au sommet, le HC Mont-Blanc réalise un long voyage avec une invincibilité en jeu, car ce soir, l’une des deux équipes va connaître la défaite. Les hommes du duo Lamblin/Guimard très à l’aise loin de leur base comptent bien faire tomber les Bretons au Rinkla Stadium, les deux meilleurs pointeurs de la D1 Eric Leger et Alexandre Renaud comptent bien s’illustrer à nouveau. Mathis Chatellard, licence bleue de Chamonix et U20 avec le HC74 auteur d’un somptueux doublé à Chambéry sera à surveiller de près par la défense brestoise si ce dernier est du voyage.









13e Clermont VS Caen 4e

40 - 60



Les débuts sont difficiles pour les Auvergnats qui enregistrent la plus mauvaise défense de la Division 1 avec 17 buts encaissés en 3 rencontres. L’adversaire du soir s’annonce coriace et dans une bonne dynamique, pour réaliser l’exploit, il faudra que les Sangliers puissent tenir défensivement, ils pourront toutefois compter sur le virevoltant attaquant slovaque Tomas Trnka meilleur buteur de D1 avec 5 buts à son actif.



Les Drakkars de Caen représentent sans grande surprise la meilleure défense de D1 avec seulement 3 buts encaissés en autant de rencontres. La victoire face à Cholet la semaine passée conforte les Normands en haut du tableau. Toujours invaincus, les hommes de Luc Chauvel se déplacent à Clermont avec comme objectif de conserver l’invincibilité tout en encaissant le moins de buts possibles en réduisant l’attaque Clermontoise au silence.





9e Cholet VS Neuilly sur Marne 1er

50 - 50



Après 3 journées, le bilan choletais est d’une victoire à la maison et 2 défaites à l’extérieur dont celle du week-end dernier à Caen (4-1). L’équipe de Julien Pihant espère continuer à gagner à domicile, mais ce soir les Dogs reçoivent le leader du championnat Neuilly-sur-Marne. De quoi surmotiver les Choletais pour cette prestigieuse réception où les Dogs comptent bien montrer les crocs et faire tomber les bisons à GlisséO.



L’actuelle meilleure attaque du championnat avec 17 buts en 3 journées, se déplace dans les mauges affronter une équipe des dogs accrocheuse. François Dusseau se méfie de l’adversaire du soir capable de faire chuter son équipe pour la première fois depuis l’ouverture du championnat. Un match à ne pas prendre à la légère pour les Bisons où l’offensive devra être présente du début à la fin pour espérer repartir avec une victoire à la clé.







11e Marseille VS Montpellier 5e

50 - 50



Deux de chutes pour les Spartiates sur les deux dernières journées de championnat. Ce soir, il s’agit du derby du sud avec la réception de Montpellier. Les joueurs de Luc Tardif jr doivent redresser la barre rapidement pour revenir sur les talons de leur adversaire du jour. La Défense n’est pas au beau fixe avec 13 buts encaissés en 3 journées, l’arrière-garde marseillaise devra redoubler de vigilance face aux contres attaques des Vipers pouvant êtres fatales. En attaque, Henri Ruotsalainen est toujours blessé, le Finlandais Ville Saloranta arrive en renfort, il devrait être aligné dès ce soir.



Montpellier a réalisé un gros coup la semaine dernière en s’imposant face à Tours (7-6). Désormais, les Vipers pointent en 5e position au classement. Les joueurs d’Eric Labrosse doivent confirmer leur bonne forme en se déplaçant chez le voisin marseillais. Si la défense est une faiblesse du côté des Vipers, il faudra compenser par l’offensive pour battre les Spartiates, l’attaquant tchèque Daniel Svoboda auteur d’un doublé face à Tours est particulièrement en forme en ce moment et comptabilise déjà 4 buts en 3 rencontres. Mais attention, la rencontre s’annonce très disputée entre les deux adversaires du soir.





14e Tours VS Chambéry 10e

55 - 45



Opération rachat pour les Remparts, après avoir couru après le score face à Montpellier lors de la précédente journée, les joueurs de Frank Spinozzi doivent impérativement débuter la partie en s’imposant d’entrée de jeu tout en restant constant tout au long de la partie. Si le point positif pour l’équipe tourangelle est d’avoir inscrit, plus d’un but à Montpellier, l’offensive devra pouvoir fonctionner dès ce soir face à Chambéry, Colin Downey meilleur pointeur avec 4 points devrait rapidement montrer la voie à ses coéquipiers.



C’est sans complexe que les jeunes savoyards se déplacent à Tours. Malgré le revers face à Mont-Blanc (5-2) les éléphants comptent bien repartir de l’avant. Les licences bleues devraient être de la partie, dont Matias Bachelet auteur d’un but avec Grenoble mardi dernier et Flavian Dair ayant également évolué avec l’équipe de ligue Magnus auront à cœur de s’illustrer sur le glaçon tourangeau.







7e Nantes VS Epinal 12e

55 - 45



Actuellement, les Nantais sont abonnés aux séances de tirs aux buts, mais sans réussite face à Caen et la semaine dernière à Brest. Le coach Martin Lacroix compte bien renouer avec la victoire dans le temps réglementaire dès ce soir pour ne pas laisser filer de précieux points. L’offensive des Corsaires tourne au ralenti avec 6 buts soit la 13e attaque de la Division devant celle d’Epinal qui comptabilise 4 buts et qui est l’adversaire du soir. Le public nantais réclamera des buts les attaquants Corsaires devront répondre présent.





Le groupe de Jan Plch se déplace à Nantes avec comme objectif de repartir avec des points, car l’ équipe Spinalienne connaît un démarrage compliqué avec 1 seul point et 3 défaites de rang, Epinal doit aussi soigner sa discipline pour éviter de jouer trop souvent en infériorité face à un adversaire armé pour tirer profit de ce genre de situation. Si les attaquants de l’EHC ne sont pas en réussite depuis le début du championnat, ils devront forcer leur talent pour faire trembler les filets du portier nantais, car Joonas Harald qui lui est en réussite avec un pourcentage d’arrêts à 94,52 %. C’est un match de haut rang qui attend Epinal, mais il ne manque qu’un déclic pour lancer la machine spinalienne.





6e Dunkerque VS Strasbourg 8e

