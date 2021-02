Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 5ème Journée On enchaine en Division 1 pour une 5e semaine à la suite où les équipes poursuivent avec plaisir ce mini championnat, toujours avec la contrainte du huis-clos en raison des conditions sanitaires. Si les clubs s’adaptent pour retransmettre du mieux que possible les rencontres c’est une nouvelle journée qui s’annonce à Suspens: À l’Est Marseille est tombé et est exempt désormais sous la menace de Mont-Blanc qui cherche à rafler la première place en se déplaçant à Epinal. À l’Ouest Dunkerque est invaincu et leader de la poule mais doit négocier un déplacement périlleux à Cholet où les Dogs voudront à tout prix faire sombrer les Corsaires. Tours reste en embuscade défait à Dunkerque doit affronter une autre équipe de redoutables Corsaires qui débarqueront en territoire tourangeau le couteau entre les dents. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 27/02/2021 à 10:00 Tweeter











POULE A - OUEST





TOURS VS NANTES



50 - 50



La défaite subie à Dunkerque a stoppé la dynamique des Remparts où désormais l’équipe a perdue son invincibilité . Les joueurs de Tours doivent se relever dès ce week-end pour faire oublier rapidement cet échec. La réception de Nantes ne sera pas chose simple, car il faut rapidement gommer les erreurs de Dunkerque pour envisager de faire tomber les Corsaires à la patinoire Municipale de Tours. Le coach Julien Guimard s’attend à une rude bataille face à un adversaire coriace et bien armé de joueurs rapides. Le travail de la semaine a été axé sur les particularités de l’adversaire les duels et la vitesse, avec comme objectif final de s’imposer en remportant les 3 points de la victoire.



Martin Lacroix le sait le déplacement à Tours ne sera pas une promenade de santé pour ses joueurs, car après la victoire face à Neuilly l’équipe Nantaise est toujours en recherche de stabilité et a un besoin de jeu pour pouvoir monter en puissance. Les Nantais se savent attendus au tournant sur la petite glace Tourangelle et doivent rapidement prendre les commandes de la partie pour éviter de voir le piège des Remparts se refermer sur les Corsaires. Si les nantais sont privés de palets tout reposera sur l’efficacité du nouveau portier Joonas Harald.





CHOLET VS DUNKERQUE



55 - 45



Victorieux à Brest avec un Jeremiah Luedtke des grands soirs l’attaquant Américain à une nouvelle fois pris part à la victoire en Bretagne tout comme face aux Normands de Caen il y a 2 semaines. Pour cette nouvelle journée les Dogs reçoivent un gros client du Championnat les Corsaires de Dunkerque leader et seule équipe invaincue de la D1 à Glisséo. Le challenge est grand pour les hommes de Julien Pihant mais le rêve reste a porté de crosse pour faire tomber Dunkerque à la maison et ainsi se hisser à leur hauteur au classement. Tel est l’objectif, avec en prime de poursuivre sur une la lancée d’une 3e victoire consécutive.



Dunkerque reste la seule équipe invaincue, actuellement devenue l’équipe à battre, les hommes de Pierrick Rézard s’attendent à devoir défendre chèrement leur peau pour conserver une invincibilité et la tête du classement. Les Corsaires ont le vent en poupe avec ses attaquants Budinsky et Lehtonen à eux deux ils comptabilisent 12 buts en 3 rencontres ces joueurs seront sous haute surveillance Choletaise, Les Nordistes devront se défaire des griffes défensives des Dogs pour tenter de réaliser un gros coup à Cholet.







CAEN VS BREST



50 - 50



Les Drakkars ont bénéficié d’une journée de repos étant exempts le week-end dernier, c’est un retour dans la compétition à Caen la mer pour les Normands qui s’apprêtent à jouer une équipe de Brest en détresse au classement. Luc Chauvel a durement fait travailler ses joueurs pour tourner la page des deux dernières défaites consécutives et remporter les 3 points de la victoire, car 4e à mi-classement Caen peut encore espérer remonter en haut de tableau.



L’équipe Brestoise est en difficulté pour ce début de championnat mais l’équipe de Mathieu Gagnon n’a joué seulement que 2 matchs et autant de défaites depuis leur début remontant au 13 Février. Ce déplacement en Normandie devrait se faire avec un effectif au complet qui apprend à jouer ensemble au fil des matchs et devrait être l’occasion de mettre un terme à cette mauvaise série pour ainsi permettre de prendre les premiers points dès ce week-end. Pour cela il faudra donc que les Albatros réalisent une prestation parfaite pour espérer remporter la partie.



Exempt: Neuilly Sur Marne











POULE B - EST





EPINAL VS MONT-BLANC



50 - 50



Avec deux victoires consécutives les Spinaliens comptent bien enchainés sur leur lancée. La réception d’un adversaire en forme ne fait pas craindre Jan Plch qui dispose d’un groupe de joueurs prêts à affronter les yétis à Poissompré. Il dispose d’attaquants particulièrement en forme avec 12 buts inscrits sur les deux dernières rencontres victorieuses et d’un power play efficace. Actuellement 4e avec 6 points une victoire propulserai l’EHC en haut de tableau à hauteur de Marseille reléguant ainsi l’adversaire du soir à 2 longueurs, ce scénario reste l’idéal mais gare aux Yétis.



Pour Mont-Blanc c’est un duel de titans qui s’annonce à Poissompré où les Yétis se déplacent avec l’ambition de ravir le fauteuil de leader en cas de victoire. La magistrale victoire du week-end dernier donne les Hauts-Savoyards favoris si le groupe du duo Lamblin - Pouget est au complet et disposera probablement de Samuel Guer qui évolue avec Chamonix (SLM) couplé du portier Victor Goy qui réalise actuellement le meilleur pourcentage d’arrêts du championnat 96,43% , alors les Yétis pourront se voir en haut de l’affiche.





STRASBOURG VS CLERMONT



55 - 45



Les Strasbourgeois 3e au classement ont connus un coup d’arrêt à Chambéry lors de la dernière journée. Les joueurs de l’Etoile Noire doivent tourner la page de cet accident dès ce week-end. La réception de l’équipe Clermontoise ne s’annonce pas de tout repos mais doit permettre de se relancer à tout prix pour éviter d’être rattrapé par les poursuivants. Si les Alsaciens comptent bien imposer leur loi sur leur glaçon de l’Iceberg ils devront avoir un oeil sur la seule ligne dangereuse composée d’expérimentés joueurs Clermontois.



Suite à la lourde défaite face à Epinal, les joueurs de Ramon Sopko se déplacent avec l’envie de rebondir et de jouer un gros coup à Strasbourg. C’est avec une équipe combative que le coach se déplace car toute la semaine le travail et la préparation pour ce match furent au programme. Pour cette rencontre la discipline devra être de mise, car les pénalités risques d’êtres payées cash.







MONTPELLIER VS CHAMBERY



45 - 55



Après une journée de repos, les Montpelliérains retrouvent le chemin de la patinoire. Restant sur une courte défaite en Alsace il y a deux semaines, les Vipers 5e reçoivent les Eléphants 6e a égalité de points (3). Pour cette rencontre l’équipe de Raimonds Danilics sera compète et bénéficiera d’un renfort de joueurs de Division 2 évoluant avec Toulouse-Blagnac: Eddy Martin-Whalen, Julien Lepage, Flaury Bermond, Radim Kuzel. C’est l’esprit libéré que joueront les Vipers dans leur antre de Végapolis avec pour objectif de rester au contact du milieu de tableau en visant la 4e place.



Chambéry a retrouvé le goût de la victoire lors de la journée précédente en battant nettement l’étoile noire. Ce déplacement à Montpellier doit permettre à l’équipe de Sylvain Roy de poursuivre sur cette lancée en mettant l’offensive en avant, car si elle a pu faire défaut lors des 2 premières journées cette fois l’attaque semble faire à nouveau parler la poudre notamment avec Matthew Newbury qui commence à prendre ses aises au sein de l’attaque des éléphants.







Exempt: Marseille











L’équipe Hockey Hebdo de la 4e Journée









Crédits photos: G.François (V.Goy)/ Corsaires Dunkerque- Sophie Html (V.Lehtonen,V.Bundinsky)/A.Juillet (M.Bicha)/ JC.Simonin (C.Waltz)/ Elephants de Chambéry - F.Baldino (N.Shalei)









Gardien



Victor GOY Mont-Blanc



Défenseurs



Colton WALTZ Strasbourg

Nikita SHALEI Chambéry



Attaquants



Waltteri LEHTONEN Dunkerque

Vit BUDINSKY Dunkerque

Mikulas BICHA Mont-Blanc







