Programme 6e Journée

Dunkerque VS Montpellier

Mont-Blanc VS Epinal

Chambéry VS Brest

Cholet VS Clermont

Tours VS Caen

Marseille VS Strasbourg

Nantes VS Neuilly sur Marne

En raison de cas Covid dans l’effectif des Dogs, Cholet a demandé un report auprès de la FFHG6e Journéese déplacera à Marseille, etrecevra Clermont.12e11eAprès une défaite sur le fil à Nantes la semaine dernière, un maigre point pris et une courte défaite face aux rapaces de Gap (Ligue Magnus) en 8e de finale de la coupe de France, les joueurs de l’EHC montent clairement en puissance face à des équipes de hauts rangs. Il ne reste plus qu’à concrétiser en remportant une première victoire au championnat. Ce sera le mot d’ordre du coachoù l’objectif unique sera les 3 points et ainsi décoller au classement.Samedi dernier, ce fut la douche froide pour les éléphants à la patinoire de Tours, après un revers 11-0, les hommes deont rapidement tourné la page en jouant leur 8e de finale de Coupe de France face à l’équipe de Chamonix (ligue Magnus) malgré la défaite toute aussi lourde (10-1). Le déplacement dans les Vosges doit permettre de se racheter en réagissant dès ce samedi. Bien que l’adversaire soit coriace, le coach devrait pouvoir compter sur ses jeunes grenoblois sous licences bleues pour repartir de Poissompré avec quelques points.6e Journéese déplacera à Mont-Blanc, etrecevra Brest4e14eLes bisons ont chuté à Cholet, mais rien de catastrophique les joueurs depointent en 4e position avec 9 points, mais doivent réagir rapidement face à un adversaire qui reprend de la confiance., meilleur buteur des bisons avec 4 buts inscrits en autant de matches, compte lui bien poursuivre sur ce rythme. Le reste de l’équipe doit aller dans le même sens, la réaction est attendue dès ce soir.La réaction tourangelle s’est fait attendre, mais est arrivée. Les hommes deont obtenu leur première victoire samedi dernier en terrassant les éléphants de Chambéry (11-0) de quoi galvaniser le moral des troupes avant de se confronter cette fois aux bisons une équipe du haut de tableau. Si le coach s’attend à un très gros défi physique, les remparts disposent de la meilleure attaque avec 19 buts et l’adversaire du soir de la 2e attaque de la Division avec 18 buts. La rencontre s’annonce belle et bien ouverte avec de nombreux buts. Ainsi, la défense tourangelle est prévenue et peut compter surdernière recrue arrivée de Bordeaux (ligue Magnus) pour garder la cage comme il a pu le faire avec brio le week-end dernier en enregistrant son premier blanchissage et affiche un 100 % pour sa toute première avec Tours.6e Journéese déplacera à Nantes, etrecevra Caen8e3eLes vipers ont trébuché à Marseille lors du derby du sud, mais ce n’est que partie remise et les joueurs d’comptent bien reprendre leur marche en avant devant leur public de Végapolis. L’attaquant canadienmeilleur pointeur montpelliérain avec 6 points comptent bien participer à creuser son avance et à remporter les 3 points face à ses compatriotes qui évoluent dans l’équipe adverseetsont eux à 7 points chacun en l’espace de 4 matchs.Tombés à Brest, le week-end dernier, les hommes du duo Lamblin/Guimard comptent bien renouer avec la victoire sur ce deuxième déplacement de suite. Les yétis comptent trois points d’avance sur leur adversaire du soir, il faudra donc prendre des points coûte que coûte pour ne pas se faire rattraper par les poursuivants au classement. Le caractère offensif du HC Mont-Blanc devrait permettre aux yétis de rentrer rapidement dans la partie tout en pouvant compter sur l’efficacité en infériorité numérique à ne pas encaisser le moindre but.6e Journéese déplacera à Dunkerque, etrecevra Epinal1er9eChoc de titans au Rinkla stadium, les Albatros leaders invaincus reçoivent le champion en titre. Le coachreste très méfiant de son adversaire du soir et devrait aligner une équipe capable de déjouer les Spartiates. Les expérimentés brestois emmenés par leur attaquant vedettemeilleur pointeur de la Division auront à cœur de vaincre les olympiens dans la bataille de la rade de Brest.Pour ce long déplacement où 1260 Km sépare Marseille de Brest, les Spartiates comptent bien poursuivent sur leur lancée après avoir remporté leur deuxième victoire samedi dernier face à Montpellier. Pour cette rencontredoit resserrer son arrière-garde qui laisse passer trop facilement les assauts adverses où la défense marseillaise n’est pas au beau fixe. Face aux attaquants bretons, la stratégie de priver les albatros de palets doit se mettre en place au plus vite pour pouvoir espérer faire chuter le leader sur ses terres, et ainsi replacer l’équipe Marseillaise sur la première moitié du tableau.6e Journéese déplacera à Chambéry, etrecevra Strasbourg13e5eLes sangliers reçoivent l’équipe Nantaise un adversaire qui fait figure de favori de la division 1. Pour les hommes de, il s’agira de défier une solide équipe où il sera difficile d’envisager la victoire. En jouant sans complexe, les jeunes clermontois pourront compter sur les expérimentés Tomas Trnka, Tomas Janci, Marcel Balaz pour tromper la vigilance du portier nantais, et pourquoi pas espérer un exploit.Récemment qualifiés en Quart de Finale de la coupe de France, les Corsaires de Nantes sont de retour au championnat où le coachne compte pas laisser trop de points aux équipes concurrentes. Ayant renoué avec la victoire la semaine dernière dans la prolongation face à Epinal, les Nantais affrontent une autre équipe mal classée, mais ne doivent pas tomber dans la facilité au risque de se faire prendre au piège tendu par les sangliers.6e Journéese déplacera à Cholet, etrecevra Neuilly sur Marne2e7eVictorieux à Clermont la semaine passée, les drakkars défendront chèrement leur invincibilité, car si désormais Caen est l’équipe à abattre, les joueurs decomptent bien poursuivre leur bon parcours et y inscrire un maximum de buts.est à 7 points et6 points dont 4 buts à son actif. Côté défense les Normands disposent d’une forteresse imprenable avec 4 buts encaissés en autant de rencontres, en poursuivant sur ce rythme Caen aspire à rester en haut de l’affiche.Au repos le week-end dernier, les Dunkerquois retrouvent la compétition et se déplacent chez l’un des favoris du championnat.doit peaufiner sa stratégie pour couler les drakkars à Caen la mer. La tâche s’annonce compliquée mais les déplacements réussissent plutôt bien aux corsaires depuis le début de saison. En ré-éditant la performance réalisée à Epinal avec uninfranchissable où le possible duel fraternel avecdans la cage Normande, la rencontre s’annonce disputée entre les deux adversaires du soir.6e Journéese déplacera à Tours, etrecevra Montpellier.Mercredi 10 Novembre