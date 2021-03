Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 6ème Journée La compétition bat son plein et ce n’est pas moins de trois équipes qui se partagent la tête de la Poule Est : Strasbourg, Marseille, Epinal où Marseillais et Spinaliens se rencontrent ce soir au POMGE pour un duel qui tiendra en haleine les supporters des deux camps. L’autre affiche à suivre sera le choc entre Mont-Blanc et Strasbourg prévu au Palais de Megève. Si les écarts restent faibles entre les clubs, le niveau n’en est pas moindre. Du côté de l’Ouest c’est une rencontre au sommet qui est au programme entre Nantes et Cholet avec comme enjeu la première position. Dunkerque reste à l’affût et doit se défaire des Normands pour espérer rester en haut du tableau. Même chose pour Tours qui cherchera à se rassurer avec un périlleux déplacement en Seine Saint Denis pour affronter les Bisons. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 06/03/2021 à 10:00 Tweeter

Tombés à Cholet le week-end dernier, les Corsaires ont perdus leur invincibilité mais restent Leader Ex-aequo de la poule avec Cholet. Les hommes de Pierrick Rézard vont tenter de repartir de l’avant dès ce soir face à des Normands en mal de victoire. L’équipe Dunkerquoise s’est remise au travail dès Lundi. Si l’attaquant Tchèque Vit Budinsky a manqué à ses co-équipiers son retour reste attendu par l’ensemble du groupe pour repartir de l’avant.



Si rien ne va plus du côté de Caen, les Drakkars restent sur 3 défaites consécutives ce qui ne satisfait pas le coach Luc Chauvel pour qui son équipe manque de rigueur ce qui était la force du groupe la saison précédente. Ce déplacement dans le Nord doit marquer un arrêt à la série de défaites car les Normands comptent 4 points au compteur en 4 rencontres, à ce stade rien n’est perdu à condition de prendre les points de la victoire dès ce soir.











3e NANTES VS CHOLET 1er



Les Nantais sont en pleine confiance après leur deuxième victoire consécutive à Tours. Les hommes de Martin Lacroix s’apprêtent à affronter le leader et rival de toujours Cholet dans l’antre du Petit-Port. Un adversaire à prendre au sérieux car si l’attaque Nantaise est un atout, le secteur défensif devrait avoir fort à faire face à la vitesse des attaquants Choletais, la faiblesse en infériorité est aussi un paramètre à corriger pour les Corsaires. Avec une éventuelle victoire le staff Nantais pourrait envisager de regarder vers le haut du tableau sereinement.





Les Dogs restent sur 3 victoires d’affilées et comptent bien poursuivre sur cette lancée. Car après une large victoire face à Dunkerque elle a permis de mettre l’équipe Choletaise en première position de la Poule. Et c’est en tant que leader que le groupe de Julien Pihant se déplace au petit-port, où ses joueurs veulent à tout prix faire régner leur supériorité sur le voisin Nantais. Le vainqueur aura un avantage considérable pour la suite du championnat, et si l’efficacité des tops scoreurs Tait et Luedtke est là, la victoire sera toute proche.











Les Bisons retrouvent la compétition après avoir été exempts la journée précédente. les joueurs de François Dusseau qui restent sur un échec à Nantes et surtout 3 défaites en autant de matchs. C’est une première victoire qui est attendue du côté de Neuilly où les Bisons voudront à tout prix se lancer sur une série plus glorieuse. Le coach aura bien repéré que l’adversaire du soir dispose d’une fragilité défensive en encaissant de nombreux buts, c’est sur ce point que l’attaque Nocéene emmenée par Chamberland doit tout faire pour retrouver le chemin de la victoire.



Les Remparts sont aussi à la relance restant sur deux revers consécutifs, surclassés face à Nantes, l’équipe de Julien Guimard doit se rassurer avant de faire une pause où Tours sera exempt lors des 7e et 8e journées. Si Bushbacher est ravi de retrouver Neuilly, Fontaine devrait lui être titulaire dans les buts sauf modification de dernière minute, car c’est un résultat positif que l’ensemble du groupe Tourangeau doit aller chercher lors de ce déplacement à Neuilly. A défaut, la dégringolade est proche et c’est toute l’équipe qui risque d’être prise dans le doute pour la suite.





Exempt: Brest 6e









Les Auvergnats derniers du classement reçoivent l’avant-dernier Montpellier pour un match du bas de tableau. Les hommes de Ramon Sopko savent qu’il y a un coup à jouer à la maison et une victoire face aux Vipers et permettrait de recoller au reste du classement. Les Sangliers ne lacheront rien pour mettre un terme à leur série de 3 défaites consécutives.



Après l’échec à face à Chambéry, les Héraultais sont à la relance et se déplacent avec de l’ambition à la patinoire municipale de Clermont. Le coach Raimond Danilics disposera à nouveau des 4 joueurs prêtés par Toulouse-Blagnac (D2) Bermond, Martin, Lepage et Kuzel, si l’adaptation fût difficile la semaine passée pour cause d’un manque de compétition, cette fois il est possible que les Haut-Garonnais prennent avec le reste du groupe et participent pleinement à aller chercher la victoire sous le maillot des Vipers.





4e MONT-BLANC VS STRASBOURG 1er



Mont-Blanc a lourdement chuté face à Epinal le week-end dernier, mais cet échec n’est pas une fatalité pour les Yétis qui s’apprêtent à recevoir le Leader de la Poule à Megève. Si l’étoile est bien en tête, une victoire permettrait aux joueurs du HC Mont-Blanc de repasser devant les Alsaciens. Pour les coachs Lamblin & Pouget l’effectif devrait être au complet disposant d’un power-play efficace combiné de la bonne forme de l’attaquant Canadien Eric Léger, les Hauts-Savoyards ont les moyens de revenir en haut du classement.



Pour ce déplacement dans les Alpes, Daniel Bourdages garde en mémoire la chute à Chambéry lors de la 4e journée. Son équipe s'est remise en scelle après une large victoire (8-3) la semaine dernière face à Clermont, les joueurs de l’étoile noire s’attendent à une rencontre au sommet. En restant disciplinés les Alsaciens devraient pouvoir s’en sortir sans trop de difficultés, mais la vigilance doit rester de mise face aux Yétis.







2e MARSEILLE VS EPINAL 3e



Marseille a pu prendre un peu de repos après sa défaite à Mont-Blanc lors de la 4e journée. Luc Tardiff Jr aura tout mis en oeuvre pour que ses Spartiates puissent retrouver l’efficacité des premières journées. Face à Epinal un adversaire qui monte en puissance il s’agira d’un bon test pour savoir où se situent les Marseillais. Renouer avec la victoire au POMGE reste avant tout l’objectif du staff car les journées suivantes s’annoncent aussi rudes pour la suite de ce championnat.



L’EHC est sur sa lancée avec 3 victoires consécutives rien ne semble arrêtés les hommes Jan Plch qui enchainent les buts notamment avec un ancien pensionnaire de l’équipe Marseillaise Deniss Baskatovs qui comptabilise 9 pts en 5 matchs à son compteur. Les Spinaliens comptent bien poursuivre sur ce rythme et profiter du manque de jeu de l’adversaire du soir, mais gare aux Spartiates qui entreront dans la partie le couteau entre les dents.





Exempt: Chambéry 5e









L’équipe Hockey Hebdo de la 5e Journée







Crédits photos: G.François (M.Luba-A/Perron-Fontaine/R.Tait)/ EHC Photos (D.Fudjerik)/Elephants de Chambéry - F.Baldino (B.Sautereau)/ Maxime Bellanger_Photography(L.Karsh)









Gardien



Michael LUBA Cholet (43 arrêts)



Défenseurs



Alexandre PERRON-FONTAINE Nantes

Ludovic KARSH Cholet



Attaquants



Dominik FUDJERIK Epinal

Ryan TAIT Cholet

Bryan SAUTEREAU Chambéry







