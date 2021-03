Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 7ème Journée Le Championnat arrive à mi-parcours où les équipes vont s’affronter à deux reprises à une semaine d’intervalle. Tours et Epinal sont exempts et retrouveront la compétition le 27 Mars. A l’ouest ce sont les Corsaires qui dominent la poule avec Dunkerque en Leader et Nantes qui se tient à deux longueurs mais comptabilise un match de retard. Les Dogs de Cholet tombés à Nantes restent dans la course à 3pts. À l’Est Strasbourg et Marseille sont au coude à coude et vont pouvoir s’affronter en aller/retour avec comme enjeu la première position. Notre rédaction revient également sur l’équipe type de la journée précédente. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 13/03/2021 à 10:00 Tweeter





POULE A OUEST





3e CHOLET VS NEUILLY / MARNE 6e



50 - 50



Après la courte défaite à Nantes, les hommes de Julien Pihant se sont remis au travail dès Lundi pour remettre la machine à gagner en route. Car pour les Dogs l’ambition se situe en haut du tableau et ne se satisferont pas d’un partage de points et encore moins d’une défaite. Les Dogs attendent de pied ferme les Bisons à GlisséO où l’équipe souhaite rapidement tourner la page de l’échec vécu à Nantes.



Les Bisons se sont rassurés en remportant le match face à Tours lors de la séance des tirs aux buts. Avec deux points en poche les Nocéens doivent poursuivre sur cette lancée en allant chercher un résultat positif sur la patinoire de Cholet. Pour les joueurs de François Dusseau il s’agit d’un week-end à six points car dès le lendemain les Bisons prendront la route en direction de la Bretagne pour affronter les Albatros. La rencontre prévue initialement le 6 Février (2e Journée) a été reportée à la suite de présence de cas COVID au sein de l’effectif Bisons. Neuilly a possibilité de faire un bond au classement en cas de victoires .







5e CAEN VS NANTES 2e 5e2e



45 - 55



Si les Normands n’ont plus gagné depuis le 30 Janvier, Luc Chauvel compte bien sur son effectif pour mettre un terme à cette série défaites, la réaction n’a pas eu lieu à Dunkerque elle doit avoir lieu à Caen la mer, face à une autre équipe de Corsaires. Le point positif reste l’attaque qui est parvenue à glisser 4 buts face à Dunkerque la semaine dernière cette fois il faut rééditer l’opération sans prendre de buts et retrouver l’efficacité défensive qui jadis était la force des Drakkars.



Nantes est l’équipe en forme du moment et poursuit sa montée en puissance, si l’effectif n’est pas au complet pour ce déplacement le virevoltant Matthew Brenton est sanctionné de 2 matchs ferme pour une charge à la tête face à Cholet. Il est possible qu’une désorganisation puisse affaiblir le dispositif de Martin Lacroix, mais le coach Québécois a toujours un plan B et dispose d’un large choix de joueurs en capacités à faire couler les Drakkars Normands. Les Corsaires sont en mission pour aller chercher le fauteuil de leader de la poule en espérant un faux pas de Dunkerque à Brest.







7e BREST VS DUNKERQUE 1er 7e1er



50 - 50



Les Albatros exempts la journée précédente ont pu reprendre des forces car ce week end c’est double ration. Deux rencontres sont au programme pour les co-équipiers du Capitaine Mathieu Gagnon. Dernier au classement de la Poule Ouest, l’occasion est enfin venue pour que Brest puisse décoller mais cela passe par un match choc dès Samedi face au leader Dunkerque.



L’offensive des Corsaires à une nouvelle fois fait parler la poudre la semaine dernière. Ce samedi c’est un tout autre challenge qui attend les hommes de Pierrick Rézard à Brest car la première position est en jeu. Les Bretons restent un adversaire redoutable d’autant qu’ils ont besoin de points, la partie s’annonce disputée au Rinkla Stadium.





BREST VS NEUILLY / MARNE

Report de la 2e Journée

aura lieu le Dimanche 14 Mars à 17h00 au Rinkla Stadium







Exempt: Tours 4e











POULE B EST







2e STRASBOURG VS MARSEILLE1er 2e1er



50 - 50



C’est avec impatiente que l’équipe Strasbourgeoise s’apprête à recevoir Marseille à l’Iceberg pour le match Choc de cette journée. De retour victorieux du Mont-Blanc (6-1) les hommes de Daniel Bourdages ont préparé toute la semaine leur plan de jeu pour affronter un solide adversaire. Actuellement sur bonne phase et une efficacité offensive avec 14 buts sur les deux derniers matchs, l’étoile noire peut confirmer sa bonne passe ce soir.



Les Spartiates se sont rassurés en retrouvant le chemin de la victoire face à Epinal le week-end dernier, mais le déplacement en Alsace ne s’annonce pas être une partie de plaisir. Les joueurs de Luc Tardif jr vont devoir jouer plus disciplinés pour éviter les assauts de l’attaque Strasbourgeoise tout en s’appuyant sur l’attaquant Russe Dmitrichev la gâchette des Spartiates auteur de 11 points en 5 matchs. aura lieu le Dimanche 14 Mars à 17h00 au Rinkla Stadium





6e MONTPELLIER VS MONT-BLANC 4e 6e4e



55 - 45



Marek Michalovic et Clement Rey ont repris les rênes de l’équipe suite au départ de Raimonds Danilics pour raisons personnelles dès le week-end dernier. Les Vipers maintiennent leur objectif pour cette nouvelle journée : La Victoire. Largement victorieux à Clermont la semaine passée avec 4 joueurs de Toulouse Blagnac, c’est un Bélougas supplémentaire Nicolas Chauveau qui rejoint les Vipers.



Les joueurs du HC Mont-Blanc restent sur deux défaites de suite, le groupe doit composer avec les absences de Ames en défense, Fleutot et Devouassoux en attaque les coachs Lamblin-Pouget complèteront probablement l’effectif avec des jeunes joueurs du HC74 pour ce déplacement dans l’Hérault.







5e CHAMBERY VS CLERMONT 7e 5e7e



55 - 45



Les éléphants n’ont pas joué le week-end dernier, mais restent sur de belles performances victorieux face à Montpellier et Strasbourg, c’est une troisième victoire d’affilée qui est recherché ce soir, ce qui permettrait à Chambéry de rester proche des équipes du haut de tableau.



Clermont entretien l’espoir pour ce déplacement en Savoie où la victoire devient quasi-impérative pour ne rester cloué au fond du classement. Malgré la lourde défaite contre Montpellier (7-1) Les joueurs de Ramon Sopko disposent de renforts grâce au prêt de joueurs de l’équipe de D2 de Roanne. Steven Catelin gardien passé par Chambéry il y a quelques saisons officiera son 2e match sous le maillot des Sangliers où sur ce déplacement il faudra limiter la casse.





Exempt: Epinal 3e









Crédits photos: G.François (B.Hamelin / S.Trudeau)/ D.Broyer (T.Dupuis)/Sophie Hrtml (A.Young / V.Budinsky) / JC Simonin(C.Waltz)









L’équipe Hockey Hebdo de la 6e Journée







Gardien



Taylor DUPUIS Neuilly / Marne (48 arrêts)



Défenseurs



Adam YOUNG Dunkerque

Colton WALTZ Strasbourg



Attaquants



Vit BUDINSKY Dunkerque

Berendan HAMELIN Nantes

Sebastien TRUDEAU Strasbourg © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur