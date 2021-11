Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 7ème Journée C’est fait, il n’y a plus d’équipes invaincues après la 6e journée. Le leader Brest est tombé à Chambéry et le dauphin Caen a chuté à Tours. Nous assistons à un resserrement dans le haut de tableau où le Top 4 se tient à faible écart où 2 points séparent le 4e de la première place. Les albatros iront défendre leur première place à Montpellier face à un adversaire en mal de points. Les Drakkars voudront tourner la page en recevant les éléphants, tombeurs de Brest. L’affiche Neuilly-sur-Marne - Mont Blanc sera à suivre de près, car le vainqueur sera assuré d’une place sur le podium. Cholet est intraitable à domicile et s’apprête à recevoir le champion en titre Marseille où les Spartiates devront réagir pour ne pas subir la loi des dogs. En bas de tableau, si Clermont reste compteur bloqué à 0 pt, Tours va mieux et remonte son handicap à -3pts, en cas de victoire le match à Epinal permettrait de revenir à hauteur de la 13e place. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction, Guillaume François le 13/11/2021 à 10:00 Tweeter





9e Strasbourg VS Nantes 5e

Reporté



En raison de cas Covid dans l’effectif des Corsaires de Nantes







8e Epinal VS Tours 14e

50 - 50



De retour victorieux face à Mont-Blanc, l’EHC Epinal doit poursuivre sa remontée au classement, mais affrontera une équipe tourangelle dangereuse. La dernière recrue dans la cage Branislav Bernat en provenance des Aigles de Nice (Ligue Magnus) a réalisé une belle prestation face aux Yétis avec 25 arrêts il devrait être aligné ce soir contre les remparts, la confiance engendrée avec ce nouveau gardien de but ainsi que le soutien des supporters spinaliens les joueurs de l’EHC ont tout pour réussir.





Si les remparts ont fait tomber la meilleure défense de Division 1 mercredi soir, désormais les hommes de Frank Spinozzi doivent poursuivre leur remontée au classement. Avec -3pts une victoire suffirait pour remettre les compteurs à zéro. Pour cela, Tours dispose de la 2e attaque de D1 et devra à tout prix faire parler la poudre dans le chaudron de Poissompré.







4e Neuilly sur Marne VS Mont-Blanc 3e

55 - 45



Dispensés de match mercredi face à Nantes où la rencontre fera l’objet d’un report, les bisons sont fin prêts pour reprendre leur marche en avant. Après un succès face aux remparts de Tours, samedi dernier, les hommes de François Dusseau comptent bien poursuivre sur la même dynamique, mais cette fois en ne courant pas après le score. Si c’est avec la manière que les nocéens souhaitent aborder cette rencontre, c’est avant tout les 3 points qui restent comme objectif principal.



Le HC Mont-Blanc toujours 3e voit son avance sur ses poursuivants fondre comme neige au soleil, après le revers infligé (5-1) par Epinal à Saint-Gervais. Le déplacement chez un concurrent direct pour le podium tombe à pic pour les joueurs du duo Lamblin/Guimard qui n’envisage rien d’autre qu’une réaction dès ce soir pour tourner au plus vite la page. Eric Leger, meilleur buteur de la Division 1 avec 8 buts, cherchera à s’illustrer comme il a pu le faire depuis le début de la saison, il sera l’homme à surveiller par les Bisons.





11e Montpellier VS Brest 1er

45 - 55



Les Montpelliérains n’y arrivent plus, restant sur 3 défaites consécutives. La réception du leader brestois reste un match choc à Végapolis où les joueurs du coach Eric Labrosse s’attendent à une grosse bataille face à leur public. Le soutien des supporters Vipers ne sera pas de trop, car sur ce match, l’équipe devra se surpasser pour espérer obtenir un bon résultat. La ligne du trio Daniel Svoboda, Patrick Murphy, Brett Beauvais sera mise à contribution pour faire tomber les Albatros.



Les Albatros sont tombés à Chambéry. Si l’attaque bretonne n’a pas été flamboyante face aux éléphants ce long déplacement doit permettre aux hommes du coach Devèze de redresser la barre au plus vite et ainsi rassurer les Albatros Fan’s qu’il s’agissait que d‘un accident de parcours. Le solide portier Jiri Blazek reste le numéro 1 de la Division 1 avec 94,07 % d’arrêts. Son efficacité face aux Vipers pourrait être la clé du match.





6e Cholet VS Marseille 10e

55 - 45



Cholet a réalisé un carton plein face à Clermont en terrassant les Sangliers 14-0. Les dogs sont intraitables à domicile et les chiffres parles d’eux-mêmes Epinal y a laisser des plumes (8-2), Neuilly-sur-Marne a lourdement chuté (6-1), Désormais Cholet dispose de loin de la meilleure offensive de la D1 avec 31 buts en 5 matchs. Ce soir, c’est le champion en titre qui se présente à Glisséo, soit un match de gala pour les dogs qui en salivent déjà à l’idée de faire tomber Marseille. En poursuivant sur la même dynamique et sans excès de confiance, les joueurs de Julien Pihant seront difficiles à battre sur leur glaçon.



En manque d’efficacité offensive, les Spartiates ne sont pas parvenus à vaincre l’étoile noire mercredi soir et restent sur une courte défaite le week-end dernier à Brest, le bilan n’est pas au beau fixe. Pour éviter que le doute s’installe l’équipe des Bouches-du-Rhône doit réagir au plus vite et cela passe dès ce soir face à un adversaire qui a le vent en poupe. La défensive marseillaise va devoir être efficace pour éviter les assauts des dogs, car il sera difficile de courir après le score face à un adversaire qui pourra compter sur le soutien de son public. En verrouillant la cage Spartiate Misa Pietila, 7e gardien de D1 avec 89,20 % d’arrêts devra sortir le grand jeu pour éviter de devoir récupérer le palet au fond des filets. Les attaquants Rudolfs Maslovskis en panne offensive, Artyom Dmitrichev qui n’a pas encore ouvert son compteur de but, peuvent suivre l’exemple de leurs coéquipiers Gaetan Villiot meilleur buteur spartiate et le capitaine Nicolas Deshaies toujours combatif qui lui n’a pas l’intention de rendre les armes lors de la bataille des mauges.









2e Caen VS Chambéry 12e

55 - 45



Si les Drakkars possèdent toujours la meilleure défense de la division, le coach Luc Chauvel voudra lui à tout prix renouer avec la victoire dès ce soir face au public de Caen la mer. L’objectif est bien de rester dans le haut du tableau et les poursuivants Mont-Blanc et Neuilly-sur-Marne n’ont qu’une seule unité de retard. Se mettre à l’abri, ce sera le mot d’ordre pour la rencontre face aux éléphants, car ces derniers sont parvenus à faire tomber le leader. Ce soir, les Normands sortiront la défensive comme ils savent si bien le faire pour venir à bout de Chambéry.



Les hommes de Pierre Bergeron ont réussi un gros coup à la maison mercredi dernier, en faisant tomber le leader invaincu Brest (4-3 PRL). La performance des jeunes sous la licence bleue a prouvé que les Savoyards sont capables de faire tomber n’importe quelle équipe. Le déplacement à Caen reste un sacré challenge face à l’un des favoris de la Division 1. Les coéquipiers du capitaine Joe Dubé joueront le coup à fond tout en s’appuyant sur la fougue des jeunes brûleurs de loup Aurélien Dair, Adel Koudri, qui restes fin prêts pour défier la muraille Normande Ronan Quemener.





13e Clermont VS Dunkerque 7e

40 - 60



Les Clermontois ont subi la douche froide à Cholet sur un score sans appel de 14-0. La coupe est pleine et les Sangliers espèrent pouvoir tourner la page de la série de défaites rapidement, car cela annonce une saison très longue. En manque d’efficacité offensive Michal Divisek a recruté l’attaquant Finlandais Konsta Härkönen âgé de 25 ans arrive tout droit du championnat de Finlande où il évoluait avec l’équipe du Laser Hockey Team. En espérant que l’arrivé d’un attaquant supplémentaire profite à l’équipe qui affronte ce soir une équipe de Dunkerque peu offensive pour le moment.



Victorieux mercredi soir face aux Montpelliérains, les joueurs de Pierrick Rézard espèrent faire le plein de points face à un mal classé de la D1. Une défaite en Auvergne serait synonyme d’un handicap pour les Corsaires, car chaque équipe aspire à réaliser son meilleur score sur la patinoire des Sangliers. Vit Budinsky, compte bien soigner ses statiques dès ce soir, car il devrait pouvoir compter sur son arrière-garde la 4e plus efficace de la D1.

