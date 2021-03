Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 8ème Journée Cette nouvelle journée est synonyme de phase retour, les clubs de la Division entrent dans la dernière ligne droite. Si à l’Ouest Nantes et Dunkerque occupent le haut de tableau, les Bisons de Neuilly s’invitent sur le podium avec 6 points gagnés le week-end dernier. Brest jette l’éponge en refusant le déplacement à Dunkerque. Du côté de la Poule Est Strasbourg et Marseille se disputeront la première place où les Alsaciens ont remporté le match aller à l’Iceberg, la lanterne rouge Clermont devra faire face à la fougue des éléphants de Chambéry. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction/GF le 20/03/2021 à 10:30 Tweeter









POULE A OUEST



3e NEUILLY / MARNE VS CHOLET 4e 3e4e



50 - 50



Coup double pour les Bisons, en empochant les six points le week end dernier en déplacement à Cholet puis à Brest pour le compte de la 2e journée reportée. Les hommes de François Dusseau ont parfaitement su se repositionner au classement. Cette fois il faut convertir cet avantage en s’imposant une nouvelle fois face aux Dogs sur la petite glace de Neuilly.



Les joueurs de Julien Pihant ont retenus la leçon et se déplacent avec l’envie d’en découdre après ce faux pas à la maison et ce deuxième revers de suite. Les Dogs ont l’intention de tourner la page en retrouvant la victoire et ainsi se relancer de la meilleure des manières tout en reprenant de la hauteur au classement.







1er NANTES VS CAEN 7e 1er7e



55 - 45





Nantes comptabilise 4 victoires d’affilées avec un déplacement victorieux à Caen où les Corsaires sont parvenus à étouffer leur adversaire. Désormais Leader de la poule de l’ouest les hommes de Martin Lacroix défendront chèrement leur première position face à des Normands revanchards.

Si Brenton est toujours suspendu pour cette rencontre, le retour de blessure de Goncalves devrait être un atout bénéfique pour apporter encore plus de vitesse au jeu Nantais qui a comme objectif de creuser l’écart en tête de la poule.



Les Drakkars n’y arrivent plus et n’ont plus remporté le moindre match depuis le 30 Janvier. En fond de cale les joueurs de Luc Chauvel doivent rapidement sortir la tête de l’eau en s’appuyant sur l’engagement du capitaine Devin. La bataille sur les rives de l’Erdre ne s’annonce pas de tout repos car un sursaut est attendu, les Normands sont armés pour faire douter les locaux susceptibles de faiblir par excès de confiance.





2e DUNKERQUE VS BREST 6e 2e6e





Match ANNULE



Le Club de Brest a communiqué sur sa décision de ne pas se déplacer à Dunkerque ce Samedi en renonçant à y disputer la 8e journée de Championnat.

Une décision concernant cette rencontre sera prise ultérieurement par la FFHG





Exempt: Tours 5e











POULE B EST





2e MARSEILLE VS STRASBOURG 1er 2e1er



50 - 50



Défait à Strasbourg le week-end dernier, les hommes de Luc Tardif jr ont une revanche à prendre. Pour l’affiche de la 8e journée la première place est en jeu une victoire permettrait de remettre les pendules à l’heure. Les Spartiates ont eu toute la semaine pour peaufiner les réglages et vaincre l’étoile noire en effaçant les erreurs de la journée précédente. Disposant de la meilleure attaque et de la meilleure défense de la Poule Est Marseille doit être en mesure de faire régner sa loi au POMGE, à défaut il faudra accepter de rester dans l’ombre de l’étoile Noire.





Strasbourg brille avec 5 victoires au compteur et une seule défaite, les joueurs du coach Daniel Bourdages se déplacent avec une première place à défendre et face à un adversaire direct pour la tête de la poule, Si la victoire fût acquise dans les dernières secondes de la rencontre, les Alsaciens s'attendent à une rude partie et devront sortir les barbelés pour défendre leur cage. Ayant encaissé 1 seul but la journée précédente les Strasbourgeois rejoueront sur les mêmes bases en privant l’attaque Marseillaise de jouer librement.





6e MONT-BLANC VS MONTPELLIER 5e 6e5e



Match Reporté



Application du protocole sanitaire, suite à un cas COVID détecté dans l’équipe de Montpellier.





7e CLERMONT VS CHAMBERY 4e 7e4e





40 - 60



Les Sangliers ne sont pas parvenus à exister face à Chambéry le week-end dernier en prenant l’eau 5-1 et pourtant il faut remettre le couvert pour l’équipe Auvergnate en retrouvant les Éléphants à la patinoire de Clermont-Ferrand. Dernier de la poule le coach Ramon Spoko ne perd pas espoir et continue de faire progresser ses jeunes Sangliers avec sa ligne de joueurs d’expérimentés.



Les Savoyards retrouvent Clermont avec comme objectif de remporter une seconde victoire face à ces mêmes Sangliers. Restants sur une série de 3 victoires consécutives les hommes de Sylvain Roy visent la passe de 4 et la 3e place de la poule. Face à la plus mauvaise défense de la Division, l’offensive savoyarde a le vent en poupe ces derniers temps et doit être au rendez-vous.





Exempt: Epinal 3e





Retour Réactions sur l'article







