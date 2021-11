Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 8ème Journée Les Albatros de Brest conservent leur première position avec deux unités d’avance sur les poursuivants Caen et Mont-Blanc. Pour cette 8e journée, le leader a ainsi l’occasion de creuser l’écart en recevant l’équipe en forme du moment l’EHC Epinal. L’affiche de ce samedi sera probablement le choc entre les yétis du Mont-Blanc qui reçoivent les Drakkars de Caen où les deux équipes rivales s’affronteront pour un duel du haut de tableau. Cholet voudra poursuivre sur sa bonne dynamique pour faire tomber son voisin nantais de retour aux affaires. Le suspens reste entier dans cette division, car en bas de tableau Clermont recherche toujours sa première victoire et tentera de profiter d’une équipe Marseillaise qui éprouve quelques difficultés en ce début de saison. Tours est toujours dans le négatif et cherchera à tout prix à remettre le compteur à zéro ce week-end. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction, Guillaume François le 20/11/2021 à 10:00 Tweeter





8e Nantes VS Cholet 4e

50 - 50



Les Corsaires de Nantes retrouvent la glace après un arrêt forcé pour les raisons sanitaires. Le dernier match a eu lieu le novembre dernier et les hommes de Martin Lacroix ont hâte de retrouver la compétition, et ce sera sur un match choc, car il s’agit du derby. Auteur d’un quintuplé à Clermont, Frédéric Bergeron meilleur buteur avec 7 buts au compteur retrouvera son ancienne équipe avec laquelle il a évolué à ses débuts en France, il voudra s’illustrer à nouveau et aura le soutien du public du petit-port où l’objectif de l’équipe Nantaise reste bien les 3 points pour retrouver le haut du tableau.



Après deux victoires consécutives à la maison, les dogs se déplacent chez le voisin et éternel rival Nantes. La dynamique des joueurs de Julien Pihant doit désormais se confirmer à l’extérieur. Car si Cholet est invincible à domicile, à l’extérieur, c’est plus compliqué les dogs n’ont pas encore connus la victoire. Le derby reste l’occasion de remporter une première rencontre à l’extérieur, surtout que l’attaque Choletaise reste la plus prolifique de la Division. Il sera probablement difficile de s’imposer en terre nantaise, mais la qualité défensive des dogs n’est pas en reste non plus.





11e Marseille VS Clermont 13e

55 - 45



Marseille reste sur une dernière semaine difficile pour le moral des troupes avec deux défaites lors de la 6e et 7e journée. La réception du mal classé Clermont doit pouvoir permettre de relancer la machine marseillaise et ainsi de retrouver des couleurs. Toute l’équipe emmenée par le capitaine Nicolas Deshaies se re mobilise pour ne pas tomber dans le piège des sangliers, car l’objectif principal des Spartiates reste les 3 points et ainsi d’offrir un beau spectacle aux supporters qui soutiennent coûte que coûte leur équipe.



Une embellie à Clermont, malgré une septième défaite consécutive le week-end dernier face à Dunkerque, où les Sangliers sont parvenus à inscrire 3 buts et à s’accrocher en s’imposant sur le 2e tiers. Ce soir face à un adversaire en plein doute, les hommes de Michal Divisek joueront le coup à fond avec pourquoi pas l’éventualité de réaliser un exploit. La recrue finlandaise en attaque Konsta Härkönen devrait pouvoir être de la partie.





3e Mont-Blanc VS Caen 2e

50 - 50



L’affiche de la soirée aura lieu à Saint-Gervais où les Yétis reçoivent un adversaire direct pour le haut de tableau. Après avoir remporté une prestigieuse victoire le week-end dernier face à une équipe favorite du championnat Neuilly-sur-Marne, les hommes de Julien Guimard souhaitent bien poursuivre sur cette lancée, mais il va falloir mettre les bouchées doubles, car les Drakkars disposent d’une défense de fer et sont habitués aux séances de tirs aux buts. Eric Leger reste l’un des meilleurs pointeurs de la division avec une moyenne de 2 points par match et compte bien faire trembler les filets normands.



Le dernier déplacement des Normands s’est terminé par une défaite à Tours (3-2). Plus que jamais motivé à la conquête des sommets les joueurs de Luc Chauvel partent avec l’objectif de renverser la montagne du HC Mont-Blanc. Après le départ surprise de l’attaquant Oula Uski, son remplaçant lui aussi de nationalité Finlandaise Mikko Virtanen arrive tout droit de l’équipe des Gladiators HT, il devrait être du déplacement et prêt à passer à l’action.





5e Dunkerque VS Neuilly sur Marne 6e

55 - 45



Restant sur deux victoires consécutives, Dunkerque a fait son retour dans le Top 5 et compte un match de retard. Les Corsaires doivent confirmer face au public de Raffoux leur statut face à un adversaire qui comptabilise autant de points (12) sur une rencontre décisive pour la suite du championnat. Pierrick Rézard comptera bien son excellent gardien Guillaume Duquenne qui réalise un très bon début de championnat avec un ratio de 93,10 % d’arrêts, positionnant le portier dunkerquois comme le deuxième performant de la D1.



Si Neuilly a chuté lors de la précédente journée face à Mont-Blanc un adversaire direct, ce soir, c’est un déplacement chez un autre concurrent pour le top 5 de la D1. Les hommes de François Dusseau, doivent retrouver le chemin de la victoire pour ne pas se faire rattraper par les poursuivants. Les buteurs du début de saison doivent retrouver leur efficacité face à la cage, car le portier adverse est particulièrement performant, Maxence Auvitu et Benoit Valier buteurs prolifiques des bisons sont prévenus.







1er Brest VS Epinal 7e

55 - 45



Le leader brestois a repris des forces en allant s’imposer nettement (6-0) sur la glace des Vipers. La grande forme du gardien Jiri Blazek y est pour beaucoup avec 37 arrêts et un blanchissage en prime. Pour la réception d’un adversaire en regain de forme, les joueurs de Claude Devèze devront rester vigilants, car l’objectif est bien de conserver la première place la D1. Si comme lors de la rencontre de la semaine passée, le jeu en infériorité paye, ce soir cela serait de bon augure pour les Albatros, car Epinal reste l’équipe la plus indisciplinée de la Division.



Après une troisième victoire consécutive, les Spinaliens pointent en milieu de tableau avec le top 5 en ligne de mire. Pour les hommes de Jan Plch, ce déplacement à Brest est un bon test pour la suite. La blessure de Tomas Nechala pièce maîtresse de la défense est un coup dur pour l’équipe de l’EHC où il va falloir pallier à son indisponibilité jusqu’à la fin de l’année.





14e Tours VS Strasbourg 9e

50 - 50



Les remparts repartent le couteau entre les dents, après avoir chuté à Epinal l’objectif de la victoire est plus que jamais omniprésent dans toutes les têtes. Le groupe du coach Frank Spinozzi monte en puissance et devrait être fin prêt pour affronter l’étoile noire, malgré les absents sur des blessures dont Guillaume Mc Sween pour plusieurs semaines, la défense tourangelle sera mise à rude épreuve, mais pourra compter sur l’expérimenté Fabien Metais capable d’évoluer aussi bien en attaque au besoin. Pour compléter l'effectif, la jeunesse sera présente, car l'objectif reste les 3 points.



Les joueurs de l’Etoile Noire se déplacent à nouveau, après un match non joué la semaine dernière pour cause de report face à Nantes, l’équipe Alsacienne ira défier les Remparts. En manque de temps de jeu, les hommes de Daniel Bourdages restent sur une belle victoire lors du dernier déplacement de l’équipe à Marseille (5-2). Ce soir, l’enjeu est important pour chacun des adversaires, mais les ambitions strasbourgeoises ne veulent laisser aucune chance aux remparts. Sébastien Trudeau sera l’homme à surveiller de près, car il dispose de pas moins de 11 points en seulement 4 rencontres.









10e Chambéry VS Montpellier 12e

55 - 45



Les joueurs de Pierre Bergeron sont passés proche de l’exploit le week-end dernier en accrochant Caen jusqu’à la séance de tirs aux buts, inscrivant 1 point face à l’un des ténors de la D1. La réception des Vipers est un match piège où il faudra redoubler de vigilance face à un adversaire qui cherche à stopper sa mauvaise série. Les Eléphants auront un nouvel attaquant dans l’effectif le Canadien Zachary Daneau qui évoluait depuis le début de saison avec Valenciennes (D2) , le défenseur Vicenzo Renda repart aux Etats-Unis pour évoluer avec l’équipe Fayetteville Marksmen (SPHL). L’offensive chambérienne 13e de la Division se dote d’un atout supplémentaire pour se mettre en action dès ce soir.



Les Montpelliérains se déplacent avec comme objectif de mettre un terme à la mauvaise série de 4 défaites consécutives avec 20 buts encaissés, avant qu’il ne soit trop tard et de se retrouver décrocher en bas de tableau. La Défense des Vipers doit resserrer les rangs dès ce soir pour éviter une avalanche à Chambéry. Les hommes d’Eric Labrosse restent prêts à affronter des éléphants en formes, mais leur faiblesse se situe aussi en défense où il sera fort possible de voir les attaquants Vipers s’illustrer, Daniel Svoboda en tête.

8e4eLes Corsaires de Nantes retrouvent la glace après un arrêt forcé pour les raisons sanitaires. Le dernier match a eu lieu le novembre dernier et les hommes deont hâte de retrouver la compétition, et ce sera sur un match choc, car il s’agit du derby. Auteur d’un quintuplé à Clermont,meilleur buteur avec 7 buts au compteur retrouvera son ancienne équipe avec laquelle il a évolué à ses débuts en France, il voudra s’illustrer à nouveau et aura le soutien du public du petit-port où l’objectif de l’équipe Nantaise reste bien les 3 points pour retrouver le haut du tableau.Après deux victoires consécutives à la maison, les dogs se déplacent chez le voisin et éternel rival Nantes. La dynamique des joueurs dedoit désormais se confirmer à l’extérieur. Car si Cholet est invincible à domicile, à l’extérieur, c’est plus compliqué les dogs n’ont pas encore connus la victoire. Le derby reste l’occasion de remporter une première rencontre à l’extérieur, surtout que l’attaque Choletaise reste la plus prolifique de la Division. Il sera probablement difficile de s’imposer en terre nantaise, mais la qualité défensive des dogs n’est pas en reste non plus.11e13eMarseille reste sur une dernière semaine difficile pour le moral des troupes avec deux défaites lors de la 6e et 7e journée. La réception du mal classé Clermont doit pouvoir permettre de relancer la machine marseillaise et ainsi de retrouver des couleurs. Toute l’équipe emmenée par le capitainese re mobilise pour ne pas tomber dans le piège des sangliers, car l’objectif principal des Spartiates reste les 3 points et ainsi d’offrir un beau spectacle aux supporters qui soutiennent coûte que coûte leur équipe.Une embellie à Clermont, malgré une septième défaite consécutive le week-end dernier face à Dunkerque, où les Sangliers sont parvenus à inscrire 3 buts et à s’accrocher en s’imposant sur le 2e tiers. Ce soir face à un adversaire en plein doute, les hommes dejoueront le coup à fond avec pourquoi pas l’éventualité de réaliser un exploit. La recrue finlandaise en attaquedevrait pouvoir être de la partie.3e2eL’affiche de la soirée aura lieu à Saint-Gervais où les Yétis reçoivent un adversaire direct pour le haut de tableau. Après avoir remporté une prestigieuse victoire le week-end dernier face à une équipe favorite du championnat Neuilly-sur-Marne, les hommes desouhaitent bien poursuivre sur cette lancée, mais il va falloir mettre les bouchées doubles, car les Drakkars disposent d’une défense de fer et sont habitués aux séances de tirs aux buts.reste l’un des meilleurs pointeurs de la division avec une moyenne de 2 points par match et compte bien faire trembler les filets normands.Le dernier déplacement des Normands s’est terminé par une défaite à Tours (3-2). Plus que jamais motivé à la conquête des sommets les joueurs departent avec l’objectif de renverser la montagne du HC Mont-Blanc. Après le départ surprise de l’attaquant, son remplaçant lui aussi de nationalité Finlandaisearrive tout droit de l’équipe des Gladiators HT, il devrait être du déplacement et prêt à passer à l’action.5e6eRestant sur deux victoires consécutives, Dunkerque a fait son retour dans le Top 5 et compte un match de retard. Les Corsaires doivent confirmer face au public de Raffoux leur statut face à un adversaire qui comptabilise autant de points (12) sur une rencontre décisive pour la suite du championnat.comptera bien son excellent gardienqui réalise un très bon début de championnat avec un ratio de 93,10 % d’arrêts, positionnant le portier dunkerquois comme le deuxième performant de la D1.Si Neuilly a chuté lors de la précédente journée face à Mont-Blanc un adversaire direct, ce soir, c’est un déplacement chez un autre concurrent pour le top 5 de la D1. Les hommes de, doivent retrouver le chemin de la victoire pour ne pas se faire rattraper par les poursuivants. Les buteurs du début de saison doivent retrouver leur efficacité face à la cage, car le portier adverse est particulièrement performant,etbuteurs prolifiques des bisons sont prévenus.1er7eLe leader brestois a repris des forces en allant s’imposer nettement (6-0) sur la glace des Vipers. La grande forme du gardieny est pour beaucoup avec 37 arrêts et un blanchissage en prime. Pour la réception d’un adversaire en regain de forme, les joueurs dedevront rester vigilants, car l’objectif est bien de conserver la première place la D1. Si comme lors de la rencontre de la semaine passée, le jeu en infériorité paye, ce soir cela serait de bon augure pour les Albatros, car Epinal reste l’équipe la plus indisciplinée de la Division.Après une troisième victoire consécutive, les Spinaliens pointent en milieu de tableau avec le top 5 en ligne de mire. Pour les hommes de, ce déplacement à Brest est un bon test pour la suite. La blessure depièce maîtresse de la défense est un coup dur pour l’équipe de l’EHC où il va falloir pallier à son indisponibilité jusqu’à la fin de l’année.14e9eLes remparts repartent le couteau entre les dents, après avoir chuté à Epinal l’objectif de la victoire est plus que jamais omniprésent dans toutes les têtes. Le groupe du coachmonte en puissance et devrait être fin prêt pour affronter l’étoile noire, malgré les absents sur des blessures dontpour plusieurs semaines, la défense tourangelle sera mise à rude épreuve, mais pourra compter sur l’expérimentécapable d’évoluer aussi bien en attaque au besoin. Pour compléter l'effectif, la jeunesse sera présente, car l'objectif reste les 3 points.Les joueurs de l’Etoile Noire se déplacent à nouveau, après un match non joué la semaine dernière pour cause de report face à Nantes, l’équipe Alsacienne ira défier les Remparts. En manque de temps de jeu, les hommes derestent sur une belle victoire lors du dernier déplacement de l’équipe à Marseille (5-2). Ce soir, l’enjeu est important pour chacun des adversaires, mais les ambitions strasbourgeoises ne veulent laisser aucune chance aux remparts.sera l’homme à surveiller de près, car il dispose de pas moins de 11 points en seulement 4 rencontres.10e12eLes joueurs desont passés proche de l’exploit le week-end dernier en accrochant Caen jusqu’à la séance de tirs aux buts, inscrivant 1 point face à l’un des ténors de la D1. La réception des Vipers est un match piège où il faudra redoubler de vigilance face à un adversaire qui cherche à stopper sa mauvaise série. Les Eléphants auront un nouvel attaquant dans l’effectif le Canadienqui évoluait depuis le début de saison avec Valenciennes (D2) , le défenseurrepart aux Etats-Unis pour évoluer avec l’équipe Fayetteville Marksmen (SPHL). L’offensive chambérienne 13e de la Division se dote d’un atout supplémentaire pour se mettre en action dès ce soir.Les Montpelliérains se déplacent avec comme objectif de mettre un terme à la mauvaise série de 4 défaites consécutives avec 20 buts encaissés, avant qu’il ne soit trop tard et de se retrouver décrocher en bas de tableau. La Défense des Vipers doit resserrer les rangs dès ce soir pour éviter une avalanche à Chambéry. Les hommes d’restent prêts à affronter des éléphants en formes, mais leur faiblesse se situe aussi en défense où il sera fort possible de voir les attaquants Vipers s’illustrer,en tête. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo