Division 1 - Les Tendances de la 9ème Journée Pour cette 9ème Journée c'est un programme alléchant qui s'annonce où les écarts commencent à se creuser. Les Leaders sont attendus par leurs adversaires qui n'ont qu'une envie de faire tomber les têtes. Le leader de la Poule Ouest Nantes semble inarrêtable, et rencontrera son éternel rival Cholet pour un Derby où les Dogs comptent faire stopper la suprématie Nantaise qui règne sur le championnat. Les Bisons de Neuilly sont aussi en chasse à la première place. A l'Est Strasbourg affrontera une équipe du Mont-Blanc à la relance, si les Spartiates de Marseille souhaitent revenir sur la tête de la Poule B la victoire sera impérative face à l'EHC Epinal, en bas de tableau Clermont a retrouvé la victoire et tentera de confirmer dans l'antre des Vipers sur un air de revanche. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 27/03/2021 à 10:00











POULE A OUEST







7e CAEN VS DUNKERQUE 3e 7e3e



50 - 50



Pour Caen c’est un marathon qui se profil, car les hommes de Luc Chauvel comptent bien remonter la pente. Actuellement bon dernier cette place ne ressemble pas à la juste valeur de l’équipe Normande. Il reste 5 matchs à jouer pour les Drakkars et dès ce soir une embellie reste attendue du côté de Caen la mer où il va falloir affronter les Corsaires de Dunkerque qui débarqueront avec une semaine de repos dans les jambes.



Pierrick Rézard, souhaite tourner rapidement la page de la défaite à Brest son groupe a été remobilisé et ce malgré après être resté au repos forcé suite au non déplacement des Albatros la semaine passé, le groupe Dunkerquois se déplace le couteau entre les dents en espérant profiter de la fragilité des Drakkars pour récupérer des points. Les Corsaires ne visent qu’une chose la victoire.









4e CHOLET VS NANTES 1er 4e1er



45 - 55



Les Dogs restent sur une mauvaise série de 3 défaites et espèrent inverser la tendance en recevant les Corsaires de Nantes. Malgré la double défaite face aux Bisons les joueurs de Julien Pihant sont surmotivés à l’idée d’affronter Nantes pour un Derby et surtout de parvenir à faire chuter le leader à GlisséO.



Leader avec 6 points d’avance sur le second, les Nantais disposent de 10 points de plus que Cholet. Le coach Nantais Martin Lacroix reste lucide sachant que rien n’est joué d’avance au Hockey, il s’appuiera sur la bonne dynamique de son groupe en disposant de ses forces vives après son match en retard disputé mercredi où les Nantais ont fait parler la poudre (9-2) face aux Albatros. Si l’état d’esprit reste identique à celui face à Brest, Cholet risque d’en faire les frais, mais les Corsaires ne vendront pas la peau des Dogs …..









5e TOURS VS NEUILLY/MARNE 2e 5e2e



45 - 55



C’est un match choc qui attend les Remparts, où après deux semaines sans jouer ils retrouvent la compétition et les Bisons à la patinoire municipale de Tours. Si le match aller s’est joué lors de la séance de tirs au but, les hommes de Julien Guimard veulent leur revanche et remonter au classement de la Poule. La fraicheur des joueurs Tourangeaux devrait pouvoir être un avantage mais il faudra se méfier de la montée en puissance de l’adversaire.



Revenus en haut du classement, les Bisons restent sur 4 victoires consécutives et ambitionnent la première place où l’écart avec le premier est de 6 points. Les joueurs de François Dusseau comptent sur leur dynamique pour poursuivre sur cette lancée victorieuse à condition de se défaire des remparts qui donneront bien des difficultés aux Bisons pour cet affrontement en match retour. Le groupe Nocéen doit éviter de perdre des points pour espérer viser la première position de la poule Ouest.







Exempt: Brest 6e









POULE B EST







5e MONTPELLIER VS CLERMONT 7e 5e7e



50 - 50



Au repos forcé la journée précédente, les Montpelliérains retrouvent le chemin de la patinoire. Avec deux victoires lors des deux dernières rencontres dont une écrasante face aux mêmes sangliers qui retrouvent les Vipers à Végapolis. Il s’agira de jouer avec sérieux et d’éviter de se faire pénaliser pour se défaire de Auvergnats. Le joueurs de Marek Michalovic seront renforcés une nouvelle fois de 3 joueurs en provenance de l’équipe Toulouse-Blagnac (D2) Martin-Whalen, Lepage et Bermond. C’est avec l’expérience des 3 Bélougas que les Vipers tenteront de faire barrage aux Sangliers.



Clermont dispose d’un retard de 3 points sur leur adversaire du soir. Après la victoire encourageante la semaine dernière face à un adversaire coriace Chambéry, les Sangliers se méfieront des Vipers mais pourront se servir de ce match référence contre les éléphants où la confiance du groupe est retrouvée et surtout la maitrise de la zone défensive peut être un atout pour empêcher la Vipère de piquer et empêcher le gardien Steven Catelin remplaçant de Florian Gourdin blessé à la cheville devrait être du voyage.





1er STRASBOURG VS MONT-BLANC 6e 1er6e



60 - 40



L’étoile Noire règne sur la Poule de l’Est avec l’un des meilleures attaques, les Strasbourgeois seront opposés à l’une des meilleures défenses. Une rencontre qui, promet d’être clairement disputée. Revenus Victorieux de Marseille, les hommes de Daniel Bourdages visent une nouvelle victoire sans tomber dans l’excès de confiance, Le duo Duras-Trudeau pourrait à nouveau frapper, même si la tâche s’annonce nettement moins facile Mont-Blanc dispose d’un groupe frais dispo pour faire tomber la série de victoires Strasbourgeoise en cours (4) Les joueurs de l’Etoile Noire devront livrer une rude bataille pour venir à bout des Yétis.



Le HC Mont-Blanc n’a pas joué la semaine dernière et se déplace à Strasbourg avec l’enjeu de faire chuter le leader. L’effectif dispose de quelques absences et complètera son groupe avec des jeunes joueurs du HC 74 prêts pour prendre de l’expérience en allant faire douter les Alsaciens. Avec un portier redoutable dans la cage les yétis disposent d’une carte à jouer, mais ils devront rester sur leurs arrières lorsque les joueurs de l’étoile noire élèveront le rythme, car l’avalanche peut aussi être une éventualité.









3e EPINAL VS MARSEILLE 2e 3e2e





55 - 45



Les Spinaliens retrouvent la compétition, et les Marseillais adversaires du soir qu’ils ont quitté le 6 Mars dernier sur une défaite (3-2). Pour les joueurs de Jan Plch l’heure de la revanche a sonné et l’EHC ne semble pas vouloir se contenter d’une 3e place. L’enjeu d’affronter Marseille un adversaire direct, une victoire permettrait à Epinal de revenir à 1 point.



Marseille ne souhaite pas laisser s’échapper Strasbourg en tête du classement, les Spartiates restent sur deux défaites dont la dernière en prolongation lors des affronts avec Strasbourg. Les hommes de Luc Tardif jr comptent bien se refaire sur ce déplacement dans les Vosges bien que la concurrence avec les Spinaliens risque d’être rude. Le meilleur pointeur Marseillais Dmitrichev auteur de 12 pts sera à coup sûr à l’oeuvre mais sera t’il suffisant pour l’emporter ?





Exempt: Chambéry 4e







