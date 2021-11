Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 9ème Journée Le leader Brest et son dauphin Mont-Blanc creusent doucement l’écart face aux poursuivants. La troisième place est rudement disputée entre Caen, Neuilly-sur-Marne, Cholet et Dunkerque où les Nordistes parviennent encore à tenir le rythme imposé par les équipes du Top 5. Nantes et Strasbourg n’ont pas dit leur dernier mot avec plusieurs matchs de retards. Ce samedi, les Albatros se frotteront aux Drakkars de Caen pour une lutte au sommet. Dunkerque se déplacera dans l’antre des Dogs pour tenter de mettre un terme à la série de victoires choletaise. Tours poursuivra sa remontée avec un déplacement chez la lanterne rouge Clermont qu’il faudra bien négocier pour enregistrer les 3 points. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction, Guillaume François le 27/11/2021 à 10:00 Tweeter









11e Strasbourg VS Mont-Blanc 2e

55 - 45



Défait à Tours le week-end dernier, les Strasbourgeois se sont préparé toute la semaine pour la réception d’un adversaire au sommet de la D1: le HC Mont-Blanc. Les hommes de Daniel Bourdages comptent 3 matchs de retards et doivent impérativement éviter de perdre trop de points, car l’étoile noire est actuellement dans le dernier wagon de la division. Face à une équipe offensive, la défense Alsacienne fait partie des meilleures. L’attaquant Sébastien Trudeau meilleur buteur de l’étoile noire avec 7 buts en 5 rencontres devrait encore améliorer ses statistiques ce soir.



Fort de sa victoire face à Caen la journée précédente le HC Mont-Blanc reste sur un match de haut niveau où les joueurs du duo Lamblin/Guimard doivent confirmer la performance sur la glace de l’Iceberg, car la course pour la première position est ouverte à distance avec Brest. Eric Leger, meilleur buteur de D1 avec 10 buts à son actif compte bien poursuivre sur sa dynamique en faisant trembler les filets du Cerbère de l’étoile noire Tomas Hiadlovsky qui dispose d’une efficacité d’arrêts à 91,24 %. En dernière, minute les Yétis ont appris le départ de leur attaquant canadien Alexandre Renaud qui a souhaité quitté le club pour raison personnelle. Alexandre était 3e pointeur du HC Mont-Blanc avec 12 points dont 4 buts et 8 assistances, une perte pour le club.







8e Epinal VS Montpellier 12e

55 - 45



Après avoir tenu tête au leader, sans parvenir à s’imposer l’EHC Epinal est rentré bredouille du déplacement à Brest. Face à un adversaire à la portée des joueurs de Jan Plch, les Spinaliens comptent bien s’installer durablement dans le Top 8. La vigilance devra être de mise, car les Vipers disposent d’un groupe déterminé à retrouver le chemin de la victoire.



Cinq, c’est le nombre de défaites consécutives pour les Montpelliérains qui se déplacent à Epinal avec l’objectif de mettre un terme à cette mauvaise série. Le coach Eric Labrosse a conscience que son groupe travaille fort pour retrouver la victoire. Le manque de discipline doit être un point corrigé ainsi que l’efficacité en power play pour pouvoir espérer empocher les 3 points à Poissompré.







4e Neuilly sur Marne VS Chambéry 9e

55 - 45



Les bisons ont vite rectifié le faux pas de la 7e journée en s’imposant avec la manière à Dunkerque (5 - 2) la semaine dernière. À la porte du podium avec 15 points, les hommes de François Dusseau comptent bien poursuivre sur ce rythme dès ce soir face aux éléphants. L’efficacité de Félix Brassard auteur d’un doublé à Dunkerque sera à surveiller de près, car l’attaquant canadien semble trouver ses aises face à la cage.

La victoire face à Montpellier le week-end dernier a permis de replacer les éléphants dans la course au Top 8.



Après Caen, il y a deux semaines, ce soir, c’est un nouveau déplacement chez l’un des favoris au championnat que s’apprêtent à affronter les joueurs de Pierre Bergeron. L’efficacité du gardien David Richer avec 91,29 % d’arrêts le positionne à la 6e place des gardiens de la division. Il pourrait être la clé de la rencontre pour Chambéry, car actuellement, le portier canadien est au meilleur de sa forme avec 56 arrêts à Caen, 32 arrêts et un blanchissage face aux Vipers.









5e Cholet VS Dunkerque 6e

55 - 45



Désormais, 5e avec 4 victoires consécutives, les Dogs sont actuellement intraitables et encore plus à domicile où ils sont toujours invaincus. Disposant de la meilleure attaque et de la meilleure défense de la Division les joueurs de Julien Pihant doivent continuer leur performance en enfonçant le clou dès ce soir dans leur antre de Glisséo face à des Corsaires à deux points derrière au classement.



Les Corsaires s’attendent à une rude bataille dans les mauges. Tombés face aux bisons, le week-end dernier, les hommes de Pierrick Rézard doivent retrouver la victoire au plus vite pour ne pas se faire rattraper par les poursuivants. Face à Cholet, ce sera un match pour le Top 5 avec comme enjeux de faire tomber l’invincibilité choletaise et surtout de retrouver de la confiance. Les Nordistes sont prévenus pour ne pas se faire mordre par les dogs il faudra prendre le contrôle de la partie d’entrée de jeu.







10e Marseille VS Nantes 7e

50 - 50



Marseille a mis un terme à sa mauvaise série de matchs sans victoires (6) en remportant le duel face à Clermont le week-end dernier. Les joueurs de Luc Tardif jr retrouveront une équipe Nantaise revancharde qui dispose de 2 points d’avance sur le groupe des Spartiates et 2 matchs de retards. La victoire avant tout sera l’objectif des Marseillais pour poursuivre sur une dynamique positive et ainsi de regagner des places au classement. Si la rencontre s’annonce difficile, Maxim Makarov a retrouvé la compétition et inscrit ses premiers points face à Clermont, il comptabilise ainsi 2 points en 2 rencontres joués. Il sera à surveiller de près par les Corsaires, tout comme les joueurs en jambes Colin Morillon, Maxence Leroux et Gaetan Villiot. Côté départ à noter que l’attaquant Finlandais Ville Saloranta n’est pas conservé au sein de l’effectif.





La défaite face à Cholet, laisse un goût amer au coach Martin Lacroix qui souhaite rapidement tourner la page de cet échec. L’offensive nantaise reste à la peine 11e au classement de la division, le staff des corsaires, a fait le choix de se renforcer en recrutant le joueur américain évoluant au centre Matt O’Shaughnessy arrive tout droit du championnat d’Italie 2 où il évoluait depuis 2019 avec l’équipe du HC Falcons Brixen de Bressanone. L’attaquant Bryan Ten Braak est lui suspendu pour 3 rencontres suite à une incorrection envers les officiels lors du match de coupe de France du 2 octobre dernier où la sanction est tombée, il écope ainsi de 12 matchs de suspensions dont 9 avec sursis. Les Corsaires retrouveront Marseille pour la revanche du Final Four, mais c’est avant tout les 3 points que les Nantais iront chercher pour tenter de rejoindre le Top 5 de la D1.







14e Clermont VS Tours 13e

40 - 60



La saison s’annonce longue du côté des Sangliers, avec 8 défaites en autant de matchs, Clermont est passé lanterne rouge depuis que l’équipe tourangelle à effacer son handicap. Face à un adversaire en manque de points, les Clermontois devront verrouiller la cage et jouer sans complexe pour espérer piéger les Remparts à la patinoire municipale de Clermont-Ferrand.



Les hommes du coach Frank Spinozzi poursuivent leur montée en puissance. Les compteurs sont remis à zéro et les joueurs remparts entament leur remontée au classement avec comme prochain objectif de se rapprocher de la 12e place. C’est un groupe déterminé qui se déplacera en Auvergne avec l’objectif de repartir avec les 3 points.







3e Caen VS Brest 1er

50 - 50



L’affiche de la 9e journée se déroulera à Caen la mer où les Drakkars reçoivent le leader Brest qui devance les Normands de 5 points au classement. La meilleure défense à égalité avec Cholet face à l’attaque de feu des Brestois, c’est le défi que devra relever les joueurs de Luc Chauvel. Après la défaite face au Mont-Blanc lors de la journée précédente, face au public normand, l’équipe Caennaise voudra retrouver le chemin de la victoire. Mikko Virtanen dernière recrue des drakkars est blessé au poignet et devrait être absent pour 2 mois. Félix Chamberland, meilleur pointeur de l’équipe avec 12 points, devra être à l’œuvre ce soir pour pouvoir voir son équipe s’imposer.



Les Albatros se savent attendus sur le glaçon de Caen la mer, face à un adversaire qui a aussi les mêmes ambitions. Après avoir bien résisté la semaine dernière au retour d’Epinal, les Bretons ont remporté la partie et comptent deux points d’avance sur le second Mont-Blanc. Le coach Claude Devèze connaît bien la stratégie normande et mettra tout son système de jeu en place pour pouvoir mener au score très rapidement. Il pourra compter sur son gardien Jiri Blazek auteur de 46 arrêts face à Epinal et actuel meilleur gardien de D1 avec 94,72 % d’arrêts.

11e2eDéfait à Tours le week-end dernier, les Strasbourgeois se sont préparé toute la semaine pour la réception d’un adversaire au sommet de la D1: le HC Mont-Blanc. Les hommes decomptent 3 matchs de retards et doivent impérativement éviter de perdre trop de points, car l’étoile noire est actuellement dans le dernier wagon de la division. Face à une équipe offensive, la défense Alsacienne fait partie des meilleures. L’attaquantmeilleur buteur de l’étoile noire avec 7 buts en 5 rencontres devrait encore améliorer ses statistiques ce soir.Fort de sa victoire face à Caen la journée précédente le HC Mont-Blanc reste sur un match de haut niveau où les joueurs du duo Lamblin/Guimard doivent confirmer la performance sur la glace de l’Iceberg, car la course pour la première position est ouverte à distance avec Brest.meilleur buteur de D1 avec 10 buts à son actif compte bien poursuivre sur sa dynamique en faisant trembler les filets du Cerbère de l’étoile noirequi dispose d’une efficacité d’arrêts à 91,24 %. En dernière, minute les Yétis ont appris le départ de leur attaquant canadienqui a souhaité quitté le club pour raison personnelle. Alexandre était 3e pointeur du HC Mont-Blanc avec 12 points dont 4 buts et 8 assistances, une perte pour le club.8e12eAprès avoir tenu tête au leader, sans parvenir à s’imposer l’EHC Epinal est rentré bredouille du déplacement à Brest. Face à un adversaire à la portée des joueurs de, les Spinaliens comptent bien s’installer durablement dans le Top 8. La vigilance devra être de mise, car les Vipers disposent d’un groupe déterminé à retrouver le chemin de la victoire.Cinq, c’est le nombre de défaites consécutives pour les Montpelliérains qui se déplacent à Epinal avec l’objectif de mettre un terme à cette mauvaise série. Le coacha conscience que son groupe travaille fort pour retrouver la victoire. Le manque de discipline doit être un point corrigé ainsi que l’efficacité en power play pour pouvoir espérer empocher les 3 points à Poissompré.4e9eLes bisons ont vite rectifié le faux pas de la 7e journée en s’imposant avec la manière à Dunkerque (5 - 2) la semaine dernière. À la porte du podium avec 15 points, les hommes decomptent bien poursuivre sur ce rythme dès ce soir face aux éléphants. L’efficacité deauteur d’un doublé à Dunkerque sera à surveiller de près, car l’attaquant canadien semble trouver ses aises face à la cage.La victoire face à Montpellier le week-end dernier a permis de replacer les éléphants dans la course au Top 8.Après Caen, il y a deux semaines, ce soir, c’est un nouveau déplacement chez l’un des favoris au championnat que s’apprêtent à affronter les joueurs de. L’efficacité du gardienavec 91,29 % d’arrêts le positionne à la 6e place des gardiens de la division. Il pourrait être la clé de la rencontre pour Chambéry, car actuellement, le portier canadien est au meilleur de sa forme avec 56 arrêts à Caen, 32 arrêts et un blanchissage face aux Vipers.5e6eDésormais, 5e avec 4 victoires consécutives, les Dogs sont actuellement intraitables et encore plus à domicile où ils sont toujours invaincus. Disposant de la meilleure attaque et de la meilleure défense de la Division les joueurs dedoivent continuer leur performance en enfonçant le clou dès ce soir dans leur antre de Glisséo face à des Corsaires à deux points derrière au classement.Les Corsaires s’attendent à une rude bataille dans les mauges. Tombés face aux bisons, le week-end dernier, les hommes dedoivent retrouver la victoire au plus vite pour ne pas se faire rattraper par les poursuivants. Face à Cholet, ce sera un match pour le Top 5 avec comme enjeux de faire tomber l’invincibilité choletaise et surtout de retrouver de la confiance. Les Nordistes sont prévenus pour ne pas se faire mordre par les dogs il faudra prendre le contrôle de la partie d’entrée de jeu.10e7eMarseille a mis un terme à sa mauvaise série de matchs sans victoires (6) en remportant le duel face à Clermont le week-end dernier. Les joueurs deretrouveront une équipe Nantaise revancharde qui dispose de 2 points d’avance sur le groupe des Spartiates et 2 matchs de retards. La victoire avant tout sera l’objectif des Marseillais pour poursuivre sur une dynamique positive et ainsi de regagner des places au classement. Si la rencontre s’annonce difficile,a retrouvé la compétition et inscrit ses premiers points face à Clermont, il comptabilise ainsi 2 points en 2 rencontres joués. Il sera à surveiller de près par les Corsaires, tout comme les joueurs en jambeset. Côté départ à noter que l’attaquant Finlandaisn’est pas conservé au sein de l’effectif.La défaite face à Cholet, laisse un goût amer au coachqui souhaite rapidement tourner la page de cet échec. L’offensive nantaise reste à la peine 11e au classement de la division, le staff des corsaires, a fait le choix de se renforcer en recrutant le joueur américain évoluant au centrearrive tout droit du championnat d’Italie 2 où il évoluait depuis 2019 avec l’équipe du HC Falcons Brixen de Bressanone. L’attaquantest lui suspendu pour 3 rencontres suite à une incorrection envers les officiels lors du match de coupe de France du 2 octobre dernier où la sanction est tombée, il écope ainsi de 12 matchs de suspensions dont 9 avec sursis. Les Corsaires retrouveront Marseille pour la revanche du Final Four, mais c’est avant tout les 3 points que les Nantais iront chercher pour tenter de rejoindre le Top 5 de la D1.14e13eLa saison s’annonce longue du côté des Sangliers, avec 8 défaites en autant de matchs, Clermont est passé lanterne rouge depuis que l’équipe tourangelle à effacer son handicap. Face à un adversaire en manque de points, les Clermontois devront verrouiller la cage et jouer sans complexe pour espérer piéger les Remparts à la patinoire municipale de Clermont-Ferrand.Les hommes du coachpoursuivent leur montée en puissance. Les compteurs sont remis à zéro et les joueurs remparts entament leur remontée au classement avec comme prochain objectif de se rapprocher de la 12e place. C’est un groupe déterminé qui se déplacera en Auvergne avec l’objectif de repartir avec les 3 points.3e1erL’affiche de la 9e journée se déroulera à Caen la mer où les Drakkars reçoivent le leader Brest qui devance les Normands de 5 points au classement. La meilleure défense à égalité avec Cholet face à l’attaque de feu des Brestois, c’est le défi que devra relever les joueurs de. Après la défaite face au Mont-Blanc lors de la journée précédente, face au public normand, l’équipe Caennaise voudra retrouver le chemin de la victoire.dernière recrue des drakkars est blessé au poignet et devrait être absent pour 2 mois., meilleur pointeur de l’équipe avec 12 points, devra être à l’œuvre ce soir pour pouvoir voir son équipe s’imposer.Les Albatros se savent attendus sur le glaçon de Caen la mer, face à un adversaire qui a aussi les mêmes ambitions. Après avoir bien résisté la semaine dernière au retour d’Epinal, les Bretons ont remporté la partie et comptent deux points d’avance sur le second Mont-Blanc. Le coachconnaît bien la stratégie normande et mettra tout son système de jeu en place pour pouvoir mener au score très rapidement. Il pourra compter sur son gardienauteur de 46 arrêts face à Epinal et actuel meilleur gardien de D1 avec 94,72 % d’arrêts. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo