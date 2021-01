Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances la 1ère Journée La reprise du championnat de Division 1 est imminente. A l’arrêt depuis le 30 Octobre 2020, les clubs et la fédération Française de Hockey sur Glace sont tombés d’accord pour une reprise sous un nouveau format à huis clos où il n’y aura ni montée, ni descente. Les compteurs sont remis à zéro et les équipes joueront en 2 poules géographiques, la A pour l’Ouest et la B pour l’Est. Si la composition de la Poule des clubs de l’Ouest paraît particulièrement relevée sur le papier, celle de l’Est risque bien de nous réserver quelques surprises. C’est avec la plus grande hâte que les clubs souhaitent enfin en découdre sur la glace. Média Sports loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 30/01/2021 à 09:00 Tweeter

Neuilly sur Marne VS Caen



Si les hommes de François Dusseau sont impatients de retrouver la compétition, c’est avec pour seul objectif celui d’aller chercher les 3 points, car la poule dans laquelle se trouvent les Bisons s’annonce disputée avec des équipes chevronnées. L’arrivée du défenseur Quentin Mahier dans l’effectif nocéen doit pouvoir apporter un peu plus d’expérience à l’arrière garde.



Le coach Luc Chauvel a annoncé la couleur pour cette reprise la situation est exceptionnelle et c’est la gagne qui est recherché avant tout. Les Normands renforcent leur attaque après le départ de Joni Lavonen, secteur qui a tant fait défaut en Octobre dernier en recrutant Dominik Gabaj un attaquant expérimenté qui après trois saisons en D1 avait fait le choix d’évoluer en Division 2 avec l’équipe de Meudon.





Tours VS Cholet



L’attente fût longue pour les Remparts, mais la reprise a enfin sonnée et se déroule face à un adversaire bien connu du staff Tourangeau. L’effectif a peu bougé pendant la période d’arrêt, l’attaquant Kyle Campbell n’a pas repris avec l’équipe le jeune Kevan Levêque est lui de retour dans son club formateur avec l’envie de jouer. Julien Guimard a affuté ses derniers réglages pour proposer des alignements prêts à faire tomber les Dogs.



Cholet est l’équipe en forme pour ne pas avoir stoppé ses entrainements tout en enchainant les matchs de préparations. Les Dogs se présenteront en pleine forme à la patinoire municipale de Tours avec des attaquants virevoltants prêts à faire trembler les filets à l’image de Ryan Tait, Brandon Salerno et Jérémy Côté. Le groupe de Julien Pihant souhaite faire tomber les remparts mais doit tout de même resté sur ses gardes.







Nantes VS Brest



Mont-Blanc VS Chambery



Pour cette reprise les Yétis affrontent les éléphants, c’est face à cet adversaire que les joueurs du Mont-Blanc ont joué leur match de préparation la semaine passée. Ce soir les points comptent et le duo Charles Lamblin, Christian Pouget comptent bien sur une première victoire pour honorer leur tout premier match de championnat après le départ de Eric Sarliève sur le banc du Mont-Blanc.



Les hommes de Sylvain Roy souhaitent prendre leur revanche sur la défaite amicale du week-end dernier (5-3). Une bonne entrée en matière permettrait de positionner l’équipe Savoyarde dans le haut du tableau et ainsi rester sur la bonne entame d’Octobre dernier avant l’arrêt du championnat.





Marseille VS Montpellier



Marseille est de retour dans le grand bain de la D1. Après plusieurs départs de joueurs étrangers, le coach marseillais doit recomposer son groupe pour affronter une équipe qu’il a joué en préparation en s’imposant sur un large score (5-1) Les Spartiates souhaitent rééditer avec l’objectif d’empocher un maximum de points et ainsi viser la tête du classement.



Nombreux départs au sein de l’effectif Montpelliérain, ce qui diminue un peu plus l’équipe. Pour le staff Il faudra faire face coûte que coûte et pourquoi ne pas créer la surprise sur la glace du POMGE si les Vipers ne sont pas favoris sur 60 minutes tout est possible.



Epinal VS Strasbourg





L’EHC avait pourtant connu un départ canon au mois d’Octobre, mais l’envie d’en découdre du côté d’Epinal se fait ressentir. Les joueurs Spinaliens sont impatients d’affronter leur meilleur ennemi Strasbourgeois. Une chose est sûre les Spinaliens comptent bien faire parler d’eux dans cette Division 1.



Peu de changements du côté de l’effectif Strasbourgeois, le départ du Canadien Charlie Roy est remplacé par le défenseur tchèque d’expérience Jan Safar. Les joueurs de Daniel Bourdages abordent ce match avec sérieux tout en connaissant l’enjeu d’une rencontre qui s’annonce clairement disputée.



