Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances la 24ème Journée A trois journées de la fin, cette 24e journée a de quoi tenir les spectateurs de la D1 en haleine car la course aux Playoffs fait rage entre les clubs de la Division. Cergy est en passe d’imposer son règne à la tête du championnat. Si les écarts entre les équipes poursuivantes restent infimes la bagarre continue ce Week end pour obtenir une place qualificative pour les phases finales. Marseille et Cholet doivent à tout prix prendre les 3 points pour garder l’espoir d’une suite plus favorable. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 15/02/2020 à 09:00 Tweeter





Cergy VS Caen : 55 – 45



Les Jokers ont trébuché à Strasbourg, ce qui doit permettre aux joueurs de Jonathan Parades de se ressaisir dès ce week-end, car à 3 journées de la fin Cergy est à 1 point de sceller définitivement sa position de Leader. La meilleure attaque fera face à la meilleure défense du championnat. Pour les spectateurs de l’Aren’Ice cette rencontre aura un avant-goût des Playoffs.



Les Drakkars se déplacent avec comme unique objectif la validation de leur place en Playoffs dès ce samedi. Les hommes de Luc Chauvel sont confrontés à faire face à une offensive redoutable. La claque subie à Mont-Blanc (9-0) reste dans toutes les têtes, les Normands ne souhaitent plus revivre pareille situation.



Meilleurs Scoreurs



Cergy : Pierre Charles Hordelalay (FRA) 42 points (20 buts 22 assistances)

Caen : Pierre Antoine Devin (FRA) 17 points (10 buts et 7 assistances)





Mont-Blanc VS Strasbourg : 50 – 50



Restant sur deux victoires consécutives les Yétis sont plus que jamais dans le bon wagon pour les Playoffs mais comptent un seul point d’avance sur le 9e. La rencontre de ce soir reste capitale pour les joueurs du Mont-Blanc, Julien Guimard compte sur ses jeunes forces vives pour assurer l’essentiel.



Si Strasbourg réalise une remontée fantastique avec 4 victoires d’affilées, l’étoile noire vise désormais le Top8 et n’a plus que trois journées pour accomplir cette mission. L’expérience des joueurs à l’image de Trudeau, Jarolin, Duras s’avère payante, mais gare à la chute car Caen a subi la douche froide le week end dernier au palais des sports de Megève



Meilleurs Scoreurs



Mont-Blanc : Ville Vepsalainen (FIN) 20 points (12 buts 8 assistances)

Strasbourg : Michal Duras (CZE) 32 points (13 buts 19 assistances)





Brest VS CHolet : 55 – 45



Les Albatros visent la 4e place, pour y parvenir les joueurs de Nicolas Favarin doivent impérativement s’imposer au Rinkla Stadium. Les Bretons savent que leur adversaire du soir n’est pas en bonne posture au classement et un adversaire dangereux où il faudra rester méfiant pendant 60 minutes. La présence de Jesse Juntheikki reste importante dans l’effectif Brestois car le Finlandais affole les compteurs avec 19 points en 13 rencontres seulement.



Les Choletais accusent le coup après 4 revers consécutifs les Dogs sont à l’arrêt et en position de jouer la phase de maintien. La dernière chance pour les joueurs de Julien Pihant de sortir de cette situation passe par la victoire dans l’antre des Albatros. Si les Dogs sont pas à l’aise à l’extérieur ils n’ont plus le choix que d’aller chercher la victoire dans le temps réglementaire



Meilleurs Scoreurs



Brest : Jesse Juntheikki (FIN) 19 points (5 buts 14 assistances)

Cholet : Mathieu Sevigny (CAN) 30 points (11 buts 19 assistances)





Tours VS Chambéry : 50- 50



Les Remparts ont perdu mardi dernier face à un adversaire direct pour une place en Playoffs, puis le week end dernier chez le Leader Cergy. Les hommes de Claude Devèze partent à la relance, car les points deviennent précieux. La blessure de l’attaquant Alexis Crosnier ampute l’équipe d’un attaquant si la saison du Français se termine en demi-teinte, les Canadiens Louis Philippe-Denis, Mathieu Tremblay sont prêts pour la chasse à l’éléphant.



C’est un nouveau défi pour les joueurs de Chambéry d’aller affronter l’équipe Tourangelle qui n’a qu’un petit point d’avance sur les Eléphants. Tout est possible pour les hommes d’Alexandre Gagnon qui se déplacent pour aller chercher un résultat, après avoir remporté une précieuse victoire mercredi soir en s’imposant face à Marseille. Chambéry est plus que jamais dans la course aux Playoffs.





Meilleurs Scoreurs



Tours : Louis Philippe-Denis (CAN) 20 points (6 buts 14 assistances)

Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 28 points (15 buts 13 assistances)





Dunkerque VS Clermont : 60 - 40



Avec 6 victoires d’affilés plus personne n’arrête les Corsaires. Actuellement 4e les Nordistes visent la 3e place et une 7e victoire à la suite. Les joueurs d’Antoine Richer doivent poursuivre sur la même dynamique car la concurrence est rude pour obtenir une place dans le Top4, l’objectif du soir est clair face au public de Raffoux c’est la qualification qui est en jeu.



Les Auvergnats sont condamnés à jouer le maintien, mais l’enjeu est de se rassurer en défiant et faisant douter un adversaire coriace. Si les hommes d’Eric Sarliève sont derniers au classement la lutte à distance se joue avec Montpellier pour s’éviter la lanterne rouge après la dernière journée.





Meilleurs Scoreurs



Dunkerque : Vit Budinsky (CZE) 29 points (9 buts 20 assistances)

Clermont : Deniss Baskatovs (LET) 24 points (11 buts 13 assistances)





Nantes VS Montpellier : 50 – 50



Les Corsaires s’accrochent à leur 8e place, après la victoire à Neuilly sur Marne face à un solide adversaire, la concurrence est rude. Cette victoire doit donner de la confiance aux hommes de Martin Lacroix, qui ont les moyens de se mettre à l’abri face à une équipe Montpelliéraine vouée à jouer la phase de Maintien. Si les équipes mal classées réussissent mal aux Nantais, la qualification pour les Playoffs se joue pourtant dès ce soir. C’est un match de Gala qui attend les spectateurs du Petit-Port pour une rencontre qui se jouera sous les couleurs du Festival Hellfest.



Les Montpelliérains s’apprêtent à disputer un match de l’enfer dans l’antre des Corsaires, les joueurs de Raimonds Danilics espèrent pourtant rééditer l’exploit de Neuilly sur Marne du week end dernier, mais le revers subi face à une autre équipe de Corsaires a stoppé les Vipers dans leur relance. Ne pouvant échapper à disputer la phase de maintien, l’objectif des Héraultais sera de jouer les troubles fêtes à Nantes.



Meilleurs Scoreurs



Nantes : Karl Leveillé (CAN) 29 points (17 buts 12 assistances)

Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 26 points (10 buts 16 assistances)





Marseille VS Neuilly / Marne : 45 - 55



C’est le match de la dernière chance pour les Spartiates, si les joueurs de Luc tardif n’étaient pas programmés pour évoluer dans le bas du tableau, la rencontre de ce soir reste capitale pour la course au maintien, car les résultats trop irréguliers exclues l’équipe Marseillaise de disputer les Playoffs. A moins d’un miracle l’objectif du soir est clair c’est la sortie de la zone rouge qui est visée.



Les Bisons partent à la relance, après deux défaites de rang, les joueurs de Frank Spinozzi doivent se ressaisir et repartir de l’avant pour maintenir leur deuxième place. L’adversaire du soir est à l’affût en manque de points alors les Nocéens doivent rester vigilants et rapidement retrouver la confiance pour espérer terminer la saison régulière le plus haut possible.



Meilleurs Scoreurs



Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 23 points (14 buts 9 assistances)

Neuilly / Marne : Joe Dube (CAN) 29 points (12 buts 17 assistances)





Les Jokers ont trébuché à Strasbourg, ce qui doit permettre aux joueurs de Jonathan Parades de se ressaisir dès ce week-end, car à 3 journées de la fin Cergy est à 1 point de sceller définitivement sa position de Leader. La meilleure attaque fera face à la meilleure défense du championnat. Pour les spectateurs de l’Aren’Ice cette rencontre aura un avant-goût des Playoffs.Les Drakkars se déplacent avec comme unique objectif la validation de leur place en Playoffs dès ce samedi. Les hommes de Luc Chauvel sont confrontés à faire face à une offensive redoutable. La claque subie à Mont-Blanc (9-0) reste dans toutes les têtes, les Normands ne souhaitent plus revivre pareille situation.(20 buts 22 assistances)Pierre Antoine Devin (FRA) 17 points (10 buts et 7 assistances)Restant sur deux victoires consécutives les Yétis sont plus que jamais dans le bon wagon pour les Playoffs mais comptent un seul point d’avance sur le 9. La rencontre de ce soir reste capitale pour les joueurs du Mont-Blanc, Julien Guimard compte sur ses jeunes forces vives pour assurer l’essentiel.Si Strasbourg réalise une remontée fantastique avec 4 victoires d’affilées, l’étoile noire vise désormais le Top8 et n’a plus que trois journées pour accomplir cette mission. L’expérience des joueurs à l’image de Trudeau, Jarolin, Duras s’avère payante, mais gare à la chute car Caen a subi la douche froide le week end dernier au palais des sports de MegèveVille Vepsalainen (FIN) 20 points (12 buts 8 assistances)Michal Duras (CZE) 32 points (13 buts 19 assistances)Les Albatros visent la 4place, pour y parvenir les joueurs de Nicolas Favarin doivent impérativement s’imposer au Rinkla Stadium. Les Bretons savent que leur adversaire du soir n’est pas en bonne posture au classement et un adversaire dangereux où il faudra rester méfiant pendant 60 minutes. La présence de Jesse Juntheikki reste importante dans l’effectif Brestois car le Finlandais affole les compteurs avec 19 points en 13 rencontres seulement.Les Choletais accusent le coup après 4 revers consécutifs les Dogs sont à l’arrêt et en position de jouer la phase de maintien. La dernière chance pour les joueurs de Julien Pihant de sortir de cette situation passe par la victoire dans l’antre des Albatros. Si les Dogs sont pas à l’aise à l’extérieur ils n’ont plus le choix que d’aller chercher la victoire dans le temps réglementaireJesse Juntheikki (FIN) 19 points (5 buts 14 assistances)Mathieu Sevigny (CAN) 30 points (11 buts 19 assistances)Les Remparts ont perdu mardi dernier face à un adversaire direct pour une place en Playoffs, puis le week end dernier chez le Leader Cergy. Les hommes de Claude Devèze partent à la relance, car les points deviennent précieux. La blessure de l’attaquant Alexis Crosnier ampute l’équipe d’un attaquant si la saison du Français se termine en demi-teinte, les Canadiens Louis Philippe-Denis, Mathieu Tremblay sont prêts pour la chasse à l’éléphant.C’est un nouveau défi pour les joueurs de Chambéry d’aller affronter l’équipe Tourangelle qui n’a qu’un petit point d’avance sur les Eléphants. Tout est possible pour les hommes d’Alexandre Gagnon qui se déplacent pour aller chercher un résultat, après avoir remporté une précieuse victoire mercredi soir en s’imposant face à Marseille. Chambéry est plus que jamais dans la course aux Playoffs.Louis Philippe-Denis (CAN) 20 points (6 buts 14 assistances)Alex Vyhonsky (SVK) 28 points (15 buts 13 assistances)Avec 6 victoires d’affilés plus personne n’arrête les Corsaires. Actuellement 4les Nordistes visent la 3place et une 7victoire à la suite. Les joueurs d’Antoine Richer doivent poursuivre sur la même dynamique car la concurrence est rude pour obtenir une place dans le Top4, l’objectif du soir est clair face au public de Raffoux c’est la qualification qui est en jeu.Les Auvergnats sont condamnés à jouer le maintien, mais l’enjeu est de se rassurer en défiant et faisant douter un adversaire coriace. Si les hommes d’Eric Sarliève sont derniers au classement la lutte à distance se joue avec Montpellier pour s’éviter la lanterne rouge après la dernière journée.Vit Budinsky (CZE) 29 points (9 buts 20 assistances)Deniss Baskatovs (LET) 24 points (11 buts 13 assistances)Les Corsaires s’accrochent à leur 8place, après la victoire à Neuilly sur Marne face à un solide adversaire, la concurrence est rude. Cette victoire doit donner de la confiance aux hommes de Martin Lacroix, qui ont les moyens de se mettre à l’abri face à une équipe Montpelliéraine vouée à jouer la phase de Maintien. Si les équipes mal classées réussissent mal aux Nantais, la qualification pour les Playoffs se joue pourtant dès ce soir. C’est un match de Gala qui attend les spectateurs du Petit-Port pour une rencontre qui se jouera sous les couleurs du Festival Hellfest.Les Montpelliérains s’apprêtent à disputer un match de l’enfer dans l’antre des Corsaires, les joueurs de Raimonds Danilics espèrent pourtant rééditer l’exploit de Neuilly sur Marne du week end dernier, mais le revers subi face à une autre équipe de Corsaires a stoppé les Vipers dans leur relance. Ne pouvant échapper à disputer la phase de maintien, l’objectif des Héraultais sera de jouer les troubles fêtes à Nantes.Karl Leveillé (CAN) 29 points (17 buts 12 assistances)Vladimir Kubus (SVK) 26 points (10 buts 16 assistances)C’est le match de la dernière chance pour les Spartiates, si les joueurs de Luc tardif n’étaient pas programmés pour évoluer dans le bas du tableau, la rencontre de ce soir reste capitale pour la course au maintien, car les résultats trop irréguliers exclues l’équipe Marseillaise de disputer les Playoffs. A moins d’un miracle l’objectif du soir est clair c’est la sortie de la zone rouge qui est visée.Les Bisons partent à la relance, après deux défaites de rang, les joueurs de Frank Spinozzi doivent se ressaisir et repartir de l’avant pour maintenir leur deuxième place. L’adversaire du soir est à l’affût en manque de points alors les Nocéens doivent rester vigilants et rapidement retrouver la confiance pour espérer terminer la saison régulière le plus haut possible.Mickael Floodstrand (USA) 23 points (14 buts 9 assistances)Joe Dube (CAN) 29 points (12 buts 17 assistances) © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo