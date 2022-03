Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Poule de maintien - J2 : Clermont-Ferrand vs Tours 3 - 8 (1-0 1-2 1-6) Le 26/03/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Tours ] Clermont s’enlise malgré un bon début de partie Enième défaite de Clermont malgré un bon début partie rondement menée jusqu’au 3ème tiers. Puis renversement de vapeur l’indiscipline règne en maitre et tout s’écroule, ce qui profite aux Remparts de Tours qui remporte la victoire outrageusement la victoire de cette 4ème journée de la poule de maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 1. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 31/03/2022 à 08:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



207 spectateurs Arbitres : M. Peuriere assisté de Mme Boniface et de M. Fontaine Buts :

Clermont-Ferrand : 11.33 Pierre Trouvé (ass Eliott Moreau) ; 36.44 Pierre Trouvé ; 52.57 Petr Kubicek (ass Kostas Gusevas et Samy Faure)

Tours : ; 26.50 Peter Bourgaut (ass Alexis Birolini et Mathieu Ayotte) ; 35.49 Colin Downey (ass Alexis Sansfaçon et Matthew Newbury) ; 41.19 Colin Downey (ass David Camy-Sarty et Leif Mattson) ; 43.19 Elie Raibon (ass Fabien Metais et Mathieu Ayotte) ; 50.48 David Camy-Sarty (ass Colin Downey et Mathieu Buttin) ; 52.26 Peter Bourgaut (ass Mathieu Ayotte et Colin Downey) ; 53.48 Leif Mattson (ass Alexis Birolini et Phil Bushbacher) ; 55.07 Fabien Metais (ass Alexis Birolini et Phil Bushbacher) Pénalités 35 minutes dont 25 à Faure F. contre Clermont-Ferrand 32 minutes dont 10 à Safar et Mc Sween contre Tours







Les esprits se sont échauffés comme souvent lorsque le gardien est agressé (même si ce n'était pas vraiment le cas puisque à ce moment-là le gardien se trouvait derrière son but et donc sur le chemin du clermontois qui n'a pu l'éviter sans volonté délibérée de le renverser comme cela est vérifiable sur le replay de Fanseat).



Crédit photo Yannick Martin



A trop protester les tourangeaux se sont fait aussi sanctionner. Se sentant alors lésés et remontés comme des pendules, ils se mirent à passer la surmultipliée avec un jeu plus agressif, plus rapide face à des clermontois dont la fatigue (comme trop souvent en fin de partie) commençait à se faire sentir.



Ils réussirent bien à marquer encore une fois mais, les pénalités aidant de surcroit, ils ne purent enrayer l'attaque des visiteurs qui marqueront eux par 3 fois en fin de partie.



Défaite des Clermontois 3 à 8 face à des Remparts qui ont douté longtemps de pouvoir vaincre la lanterne rouge de la division 1.



Crédit Photo Yannick Martin



Il faut pourtant retenir que les Sangliers Arvernes ont su proposer une réplique intéressante une bonne partie du match, ouvrant d'abord le score, remportant le 1er tires temps, eux qui nous avaient habitué à des débuts de rencontres catastrophiques.



Ils ont su dans un 2ème temps répliquer à une 1ère égalisation et tout cela avec 2 étrangers de moins après le départ du slovaque Martinec et du finlandais Härkönen. A savoir si pour le premier c'est une rupture pour insuffisance d'efficacité et de travail pour le collectif, pour le 2ème c'est lié à la crise internationale. Tous les jeunes finlandais étant réservistes, comme la majorité de ses compatriotes en France il est rentré pour rejoindre à priori son unité de réserve car la Finlande craint bcp son voisin Russe et le pays est en état d'alerte maximum.





