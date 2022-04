Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Poule de maintien - J3 : Clermont-Ferrand vs Montpellier 6 - 4 (1-1 1-1 4-2) Le 02/04/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Montpellier ] Clermont : Enfin une victoire à 3 points On n'y croyait plus mais ils l’ont fait. Au terme d’une très belle partie de hockey et dans le temps réglementaire les Sangliers Arvernes se sont imposés sur le score de 6 à 4 face aux Vipers de Montpellier lors de la 3ème journée de la poule de maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 – Saison 2021-2022. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 05/04/2022 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



277 spectateurs Arbitres : M. Gardiol assisté de MM. Amann et Fontaine Buts :

Clermont-Ferrand : 08:02 Théo Vialatte (ass Srdjan Subotic et Tomas Janci) ; 20:53 Kostas Gusevas (ass Tomas Janci et Théo Vialatte) ; 44:09 Peter Travnicek (ass Marcel Balaz et Pierre Trouvé) ; 46:10 Marcel Balaz (ass Eliott Moreau et Peter Travnicek) ; 51:24 Samy Faure (ass Augustin Detaille et Hugo Mezentzeff) ; 56:44 Augustin Detaille (ass Samy Faure et Hugo Mezentzeff)

Montpellier : ; 19:26 Daniel Svoboda ; 33:52 Eliot Ardouin (ass Maxime Deplanque et Martin Vojsovic) ; 47:55 Matti Barin (ass Martin Vojsovic) ; 50:15 Daniel Svoboda (ass Matti Barin et Patrick Murphy) Pénalités 10 minutes contre Clermont-Ferrand 20 minutes dont 10 à Plantrou contre Montpellier







Crédit Photo Yannick Martin



Cette victoire est méritée même si pour les pessimistes on l’explique par le fait que les héraultais sont venus avec un peu moins de renforts étrangers et un peu plus de jeunes espoirs mais du côté clermontois on sait que récemment deux de leurs renforts étrangers sont repartis et on note aussi l'absence du capitaine François Faure, suspendu pour 1 match suite à un accrochage avec le gardien de Tours samedi dernier.



En face l'entraineur a décidé de faire travailler son 2ème gardien Louis Wery, le titulaire, le croate Rosandic restant sur le banc.



Comme cela semble être le cas depuis quelques rencontres les clermontois sont les premiers à dégainer en ouvrant le score à la 8ème minute par Théo Vialatte qui profite du beau travail de Subotic et Janci.



Le tout est de savoir conserver cette avance face à une équipe certes très rajeunie en cette fin de saison mais pourvue de renforts étrangers particulièrement rapides et opportunistes et qui feront souffler le chaud et le froid sur la formation arverne. Aucune des 2 équipes n'arrivent sur ce 1er tiers à profiter de leur power play lorsque la situation se présente.

Au contraire même à la fin puisque les Clermontois géreront très mal les 2 dernières minutes de cette période qu'ils abordent pourtant en supériorité numérique.

Trop portés à l'offensive, ils confondront vitesse et précipitation et se feront contrer par 3 fois. La 3ème sera la bonne pour les héraultais qui réussiront à 34 secondes de la fin par l'intermédiaire du tchèque Daniel Svoboda à égaliser.





Crédit Photo Yannick Martin



Il ne faudra pas 1 minute dans ce 2ème tiers pour que l'international Lithuanien de Clermont, Kostas Gusevas, remette Clermont devant (20'53' assisté de Janci et Vialatte). Ils maintiendront cette avance 13 minutes avant que les Vipers profitent d'une supériorité numérique pour revenir sur les Sangliers grâce à Eliot Ardouin assisté de Deplanque et Vojsovic. Les 2 équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de parité de 2 partout.





Crédit Photo Yannick Martin



L'ultime période démarre rapidement même si le jeu est parfois un peu brouillon et on craint qu'encore une fois les puydômois n'aient rapidement plus les jambes pour suivre le rythme de la rencontre. Mais non c'est bien Clermont qui reprend les devants à 44'09' avec Peter Travnicek à la conclusion aidé de Balaz et Trouvé.

Mieux, il ne faudra guère plus de 2mn pour que Clermont ne récidive par l'intermédiaire de Marcel Balaz assisté de Moreau et Travnicek. Un premier break est fait. Mais on réagit du côté des Vipers et l'on fait jouer à un rythme soutenu les meilleures lignes de l'équipe héraultaise. Cela s'avéra payant et Matti Barin réduira le score moins de 2mn plus tard (assisté de Vojsovic). Les montpelliérains égaliseront à l'approche des 10 dernières minutes par le rapide Svodoba assisté de Barin et Maleta Murphy. On pensait alors voir revenir le spectre de la défaite avec à nouveau l'effondrement des auvergnats en fin de match. Mais il n'en fut rien car ces derniers sentant qu'un résultat positif pouvait encore s'arracher, firent preuve de plus d'initiatives et accélèrent leur pression.

Cela ne va pas sans quelques erreurs et imprécisions et ils font passer quelques sueurs froides à leurs partisans. Mais les visiteurs ne sont pas en reste aussi de ce côté-là et Sammy Faure saura en profiter pour redonner un but d'avance à ses couleurs sur un tir précis à 51'24' assisté de Detaille et Mezentzeff. Augustin Detaille 4 minutes plus tard redonne 2 buts d'avance aux Sangliers, assisté de Samy Faure et Mezentzeff à nouveau face à des montpelliérains à la peine et de plus en plus brouillons.

Ils sortiront bien leur gardien à moins d'une minute de la fin pour un joueur de champ en plus, en vain. Leurs initiatives échouent sur la défense clermontoise et ils seront à 2 doigts de concéder un autre but.



Crédit Photo Yannick Martin



Les clermontois pourront laisser éclater leur joie devant une victoire 6-4, certes inutile puisque ne les sauvant pas de la relégation mais pour autant savourée à la hauteur de sa rareté et peut être le signe d'une équipe qui se construit déjà pour la prochaine saison.





Prochaine rencontre le 9 avril à Montpellier pour une revanche. C'est fait, Clermont obtient sa première victoire dans cette seconde phase de championnat. Victoire pour l'honneur et surtout pour le moral car elle arrive un peu tard. En effet désormais les Arvernes ne peuvent échapper à la relégation.Cette victoire est méritée même si pour les pessimistes on l’explique par le fait que les héraultais sont venus avec un peu moins de renforts étrangers et un peu plus de jeunes espoirs mais du côté clermontois on sait que récemment deux de leurs renforts étrangers sont repartis et on note aussi l'absence du capitaine François Faure, suspendu pour 1 match suite à un accrochage avec le gardien de Tours samedi dernier.En face l'entraineur a décidé de faire travailler son 2ème gardien Louis Wery, le titulaire, le croate Rosandic restant sur le banc.Comme cela semble être le cas depuis quelques rencontres les clermontois sont les premiers à dégainerLe tout est de savoir conserver cette avance face à une équipe certes très rajeunie en cette fin de saison mais pourvue de renforts étrangers particulièrement rapides et opportunistes et qui feront souffler le chaud et le froid sur la formation arverne. Aucune des 2 équipes n'arrivent sur ce 1er tiers à profiter de leur power play lorsque la situation se présente.Au contraire même à la fin puisque les Clermontois géreront très mal les 2 dernières minutes de cette période qu'ils abordent pourtant en supériorité numérique.ntIls maintiendront cette avance 13 minutesL'ultime période démarre rapidement même si le jeu est parfois un peu brouillon et on craint qu'encore une fois les puydômois n'aient rapidement plus les jambes pour suivre le rythme de la rencontre.Un premier break est fait. Mais on réagit du côté des Vipers et l'on fait jouer à un rythme soutenu les meilleures lignes de l'équipe héraultaise.On pensait alors voir revenir le spectre de la défaite avec à nouveau l'effondrement des auvergnats en fin de match. Mais il n'en fut rien car ces derniers sentant qu'un résultat positif pouvait encore s'arracher, firent preuve de plus d'initiatives et accélèrent leur pression.Cela ne va pas sans quelques erreurs et imprécisions et ils font passer quelques sueurs froides à leurs partisans.Ils sortiront bien leur gardien à moins d'une minute de la fin pour un joueur de champ en plus, en vain. Leurs initiatives échouent sur la défense clermontoise et ils seront à 2 doigts de concéder un autre but.Les clermontois pourront laisser éclater leur joie devant une victoire 6-4, certes inutile puisque ne les sauvant pas de la relégation mais pour autant savourée à la hauteur de sa rareté et peut être le signe d'une équipe qui se construit déjà pour la prochaine saison.Prochaine rencontre le 9 avril à Montpellier pour une revanche.

‌

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo