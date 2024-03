Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Poule de Maintien - J3 : Mont-Blanc vs Brest 8 - 4 (1-1 5-3 2-0) Le 21/03/2024 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Brest ] Mont-Blanc se relance ! Après un double déplacement Brest – Valenciennes qui aura laissé des Yétis du Mont-Blanc très affaiblis numériquement revenir bredouilles, le Palais des Sports de Megève recevait la visite des Albatros bretons. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 22/03/2024 à 12:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



450 spectateurs Arbitres : MM. Peurière et Scolari assistés de Mme Cheyroux et de M. Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 03.16 Eric Leger (ass Théo Larroque et Samuel Guer) ; 20.14 Eric Leger (ass Marius Ceret et Samuel Guer) ; 26.40 Alexandre Gagnon (ass Arthur Larroque et Eric Leger) ; 33.20 Eric Leger (ass Numa Besson et Marius Ceret) ; 37.35 Mathis Chatellard (ass Vladislavs Adelsons et Hugo Sarlin) ; 39.26 Numa Besson (ass Samuel Guer et Eric Leger) ; 47.23 Numa Besson (ass Eric Leger et Alexandre Gagnon) ; 51.01 Mathis Chatellard (ass Théo Larroque et Arthur Larroque)

Brest : ; 13.23 Valentin Motreff (ass Aurélien Gréverend et Joé Dubé) ; 32.36 Alexei Mikhnov (ass Joé Dubé et Vladislav Goncharov) ; 32.57 Valentin Motreff (ass Alexei Mikhnov et Joé Dubé) ; 37.01 Valentin Motreff (ass Joé Dubé et Alexei Mikhnov) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 2 minutes contre Brest



Mont-Blanc affrontait ainsi les joueurs de Tommy Flinck qui la veille, avaient été battu d’une courte tête par les Pingouins de Morzine sur la glace voisine de la Skoda Arena. Les locaux retrouvaient leur top scorer canadien Éric Léger de retour de suspension, ainsi que l’attaquant suédois Fabian Hast absent des deux rencontres précédentes. Le head-coach Rémi Peronnard, mis à l’écart le matin du match par son club a été remplacé par une légende du HC Mont-Blanc et joueur le plus capé sous la tunique haut-savoyarde, Étienne Croz, qui aura la lourde tâche de tenter de garder les siens au sein de la Division 1. Alexandre JUILLET Étienne Croz a officié pour la 1ère fois sur le banc montblanais

Les deux équipes se neutralisent



Le début de rencontre se dispute sur un faux rythme. Les Yétis sont à l’offensive, mais Brest repousse les premiers assauts. Les haut-savoyards sont volontaires. Éric Léger profitait de sa vitesse en entrée de zone à la bleue pour déborder son défenseur et loger le disque au fond, 1-0 à 3’16. Mont-Blanc est plus incisif dans les minutes qui suivent face à des brestois hésitants. Arthur Larroque a l’action suivante sur un palet qui sortait du trafic, mais son tir manque le cadre. Le bon élan est coupé par une pénalité dirigée contre Numa Besson après un peu plus de 6’. Le boxplay montblanais travaille à l’image de Céret qui avait gagné une bonne quinzaine de secondes dans son arrondi droit en bloquant le disque entre ses lames. La pénalité est tuée, mais une menace franche vient de Gréverend, esseulé côté droit. Goy s’interposait pour conserver le court avantage des siens. Les locaux imposent leur tempo et répondent physiquement dans ces premières minutes. Pourtant, sur un engagement gagné dans le territoire offensif, les Albatros reviennent à la marque. Le disque sorti par Dubé revenait sur Gréverend qui d’un tir tendu, trouvait la déviation de Valentin Motreff, 1-1 à 13’23. La troupe locale reprend son travail en zone offensive après ce but, mais la construction manque de spontanéité. Les jeux forcés obligent à des lancés lointains dont Gaillard parvenait à se saisir sans trop de difficulté. Les noirs sont davantage menaçants en fin de période, mais T. Larroque et Sarlin tiraient sur le portier. La dernière minute s’amorce, Léger a une occasion, mais le cerbère est à nouveau présent pour maintenir les deux équipes à hauteur à la pause.



Des buts, des buts et des buts...



Le retour des vestiaires récompense la troupe d’Étienne Croz dès les premières secondes. Après un dégagement interdit signifié contre les brestois, Léger fait dévier le tir de Céret depuis la bleue et le canadien double la mise après 14 secondes dans le tiers médian, 2-1 à 20’14. L’intensité est meilleure pour les locaux. T. Larroque a le palet du break sur un débordement côté gauche deux minutes après, mais le français manque le geste final. Les occasions se multiplient. Le duo canadien Gagnon-Léger est à la baguette et le déjà double buteur est proche d’amener le troisième, bloqué par Gaillard en dernier instant sur son revers. Les montagnards ont la bonne attitude face à des brestois sur un petit rythme et sans doute émoussés par leur rencontre disputée la veille à Morzine. Les locaux insistent et breakent au forceps. Gagnon de près prend son tir, le disque ralentit sous le portier mais pénètre dans le filet, 3-1 à 26’40. La bride n’est pas relâchée par les locaux. Hast est proche sur un tir de la gauche de forcer le 4ème, mais Gaillard défendait bien son filet. Le bon élan de la troupe de Saint-Gervais / Megève est coupé par une pénalité dirigée contre Arthur Larroque. Brest qui avait une petite réaction depuis quelques minutes mettait en place son jeu de puissance. Goy et sa défensive repoussaient difficilement, mais résistaient. Les Albatros, après des minutes difficiles sont de retour avec une attitude plus combattive en milieu de match. Ces derniers recollent d’ailleurs en peu de temps au score. Mikhnov trouve d’abord la solution facilement dans une défense permissive, 3-2 à 32’36, avant que Valentin Motreff, totalement oublié par son vis-à-vis ne viennent égaliser 20 secondes plus tard confirmant sa belle présence dans cette partie, 3-3 à 32’57. Ce match s’emballe ! Sur l’engagement suivant, servi par Besson, Léger récupère le disque, le monte en zone et décoche un lancer imparable sous la barre du gardien pour le hat-trick, 4-3 à 33’20. Alexandre JUILLET Mont-Blanc prend les commandes Le premier passeur de l’action précédente est proche de remettre le break aux siens quelques secondes après la reprise de l’avantage dans un formidable feu d’artifice. Maxime Toukmatchev retenait par la suite son adversaire et les Yétis partaient en supériorité. Cette dernière ne sera pas payante pour les joueurs d’Étienne Croz. Brest passe l’orage et revient à nouveau, confirmant la fébrilité de la défense locale depuis le début de cette période médiane. L’omniprésent Valentin Motreff marquait encore et la partie était à égalité 4 partout, 4-4 à 37’01. Cette rencontre est un échange de politesses. Repris quelques secondes plus tôt, Mont-Blanc est à nouveau devant 35 secondes plus tard dans un scénario rocambolesque. Mathis Chatellard sur un palet au cœur de trafic prenait le meilleur sur ses opposants et, dans une partie folle, Mont-Blanc refaisait surface ! 5-4 à 37’35. Les Yétis conservent leur avance et la creusent même juste avant le retour aux vestiaires. Numa Besson, parmi les hommes les plus en vue ce jeudi profite de sa dernière opportunité pour breaker, 6-4 à 39’26. Les locaux sont devants et comptent deux longueurs d’avance après quarante minutes et au terme d’une deuxième période que l’on pourra aisément qualifiée de productive pour les deux attaques dans une rencontre très (et même trop) ouverte ! Mont-Blanc mène 6 buts 4.



L’écart se creuse



Goy sortait le premier arrêt de l’Acte III, avant que les montblanais ne repointent leur nez à l’offensive. Adelsons puis Hast avaient deux occasions de près pour permettre aux noirs de s’échapper, mais la troupe du capitaine du soir, Mathis Chatellard conservait sa double unité d’avance. Un powerplay pour une faute de Ferreira Reis offre aux brestois une flèche pour revenir à une longueur. Malgré le jeu à 4, Chatellard parvient à s’extirper du marquage et à venir jouer un intéressant duel avec le portier breton, qui remportait son face à face avec le #17, avant de récidiver devant Sarlin qui avait lui aussi frappé à la porte en solo. Le P.K. est bien et intelligemment négocié par les joueurs locaux à l’image de Valerian Croz et Éric Léger, qui par trois fois avaient profité de la présence de leur base arrière pour gagner de précieuses secondes. Cette attente est bénéfique, puisque sur le retour à 5, le HCMB frappe à nouveau. Gagnon décalait Léger qui remisait pour Besson. Le défenseur français inscrivait son deuxième de la soirée, 7-4 à 47’23. La messe est désormais dite et l’entame du dernier dix le confirmera. Alexandre JUILLET Favarin et les siens n'auront pu prendre le meilleur à Megève Après une entrée de zone construite entre T. Larroque et la vitesse de Mathis Chatellard, les Yétis s’envolent. Le capitaine du soir prenait un tir à priori anodin depuis la gauche, mais Gaillard le jugeait mal et voyait le disque terminer sa course au ralenti derrière la ligne de but, 8-4 à 51’01. Mont-Blanc tient son succès après une troisième période mieux maîtrisée sur l’aspect défensif. Les Yétis terminent fort devant leur public et obtiennent des situations de donner plus d’ampleur encore à un score déjà acquis à leur cause. Le tableau d’affichage ne bougera plus.



Victoire du HC Mont-Blanc 8 buts à 4 face à Brest. Première réussie sur le banc pour le coach Étienne Croz. Dans une victoire qui fera beaucoup de bien au moral des troupes haut-savoyardes, les joueurs du Président Rudy Goy se replacent provisoirement au second rang de cette Poule de Maintien, avec 11 points et un match d’avance sur leurs poursuivants. Éric Léger, intenable et auteur de 6 points (3 buts et 3 assistances) aura grandement aidé les siens ce jeudi. Face à des brestois déjà maintenus et qui ont joué cette rencontre sur un petit rythme, les joueurs de Saint-Gervais / Megève engrangent donc 3 points importants pour la suite.



Le prochain rendez-vous montblanais est fixé sur la glace de Saint-Gervais dimanche soir 18h00, pour le derby face à Morzine. Une joute qui promet une toute autre pression et un engagement de chaque instant entre deux équipes qui se sont déjà affrontées il y a quelques jours dans un duel très (très) chaud ! Brest accueillera de son côté Valenciennes samedi soir au Rinkla Stadium !

Alexandre JUILLET Éric Léger auteur de 6 points dont 3 buts ce jeudi © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







