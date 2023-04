Hockey sur glace - Division 1 - Poule de maintien - J5 : Morzine-Avoriaz vs Marseille 3 - 2 (1-1 1-0 0-1 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 01/04/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Marseille ] Double succès pour les Pingouins ! Ce match, en cas de victoire des pingouins était synonyme de maintien et c'est chose faite ! Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 02/04/2023 à 16:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1222 spectateurs Arbitres : MM. Peurière et Frossard assistés de Mme Boniface et M. Biot Buts :

Morzine-Avoriaz : 00:25 Tomas Kubalik (ass Josselin Besson et Mark Shroyer) ; 38:20 Eliot Gouttry (ass Tomas Marcinek) ; 70:00 Mark Shroyer

Marseille : ; 06:33 Augustin Nalliod-Izacard (ass Benjamin Villiot et Aurélien Chausserie-Laprée*) ; 44:57 Adam Gajarsky (ass Deniss Baskatovs et Artyom Anosov) Pénalités 6 minutes contre Morzine-Avoriaz 6 minutes contre Marseille



Avec cette belle victoire aquise au bout du suspense face aux Spartiattes , Morzine s'offre une belle victoire et également le maintient en division 1 après une premiere saison au combien compliquée mais la bande de Stéphane Gros aura su trouver les ressources nécésaires pour s'offrir une excelente fin de saison et un maintien .

Yoann Coppel Marcinek célebre son pénalty vainqueur

Il restera encore un match a jouer ou les morzinois peuvent encore jouer la premier place de cette poule de maintient !

