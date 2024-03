Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Poule de Maintien - J5 : Morzine-Avoriaz vs Mont-Blanc 3 - 4 (1-0 2-1 0-3) Le 27/03/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Mont-Blanc ] Les Mille et une histoires du Mont-Blanc ! 4ème derby haut-savoyard de la saison en Division 1 et 2ème de cette Poule de Maintien, ce mercredi soir à la Skoda Arena ! Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel & M. Richier le 28/03/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1258 spectateurs Arbitres : MM. Peuriere et Scolari assistés de Mme Torribion Rousselin et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Morzine-Avoriaz : 09.34 Enzo Baravaglio (ass Guilhem Perez et Thibault Delale) ; 36.29 Thibault Delale (ass Félix Morozov) ; 36.53 Matthew Myers (ass Félix Morozov et Eliot Gouttry)

Mont-Blanc : ; 33.55 Alexandre Gagnon (ass Arthur Cocar et Hugo Sarlin) ; 42.25 Valérian Croz (ass Arthur Larroque et Fabian Hast) ; 47.06 Hugo Sarlin (ass Vladislavs Adelsons et Jérémy Arès) ; 48.25 Théo Larroque (ass Fabian Hast et Valérian Croz) Pénalités 12 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Mont-Blanc



Au sortir d’un derby haut-savoyard qui avait vu la courte victoire des Yétis du Mont-Blanc face à Morzine, en prolongation, sur leur glace de Saint-Gervais, les deux formations se retrouvaient ce mercredi soir dès 20h30 sous le toit de la Skoda Arena pour le match retour. Les joueurs de Saint-Gervais/Megève, avec un match d’avance sur leurs poursuivants devaient l’emporter pour confirmer leur dernière sortie. En face, les hommes de Mortas, devant un public venu en nombre, allait tenter de profiter de la petite glace particulière pour imposer leur jeu dans une rencontre qui revetait, une fois n'est pas coutume, un scénario hitchcockien !



Morzine est devant



Jimmy Darier s’installait devant la cage morzinoise, alors que Victor Goy gardait le filet visiteur. Le coup d’envoi était donné par Monsieur Peurière, et d’entrée, les locaux tentent d’amener le disque sur le but de Goy par l’intermédiaire du premier trio offensif Pingouin. Le rythme de ce début de match est local et un premier jeu de puissance est déjà signalé, alors que l’on joue depuis 26 secondes. Le cerbère montblanais bloque les lancers périphériques qui proviennent de cet avantage d’un homme et doit s’imposer devant le jeune Clément Michel, qui avait été décalé par Delale sur le retour à 5 des Yétis. Le HCMA est bien dans son début de rencontre et obtient la quasi-totalité des chances dans les cinq premières minutes. Léger avait une occasion de répondre aux offensives morzinoises mais chauffait le plastron de Darier. Morzine est volontaire et repointe son nez à l’offensive. Eyre trouvait une passe astucieuse pour Marcinek, donc le tir ne surprenait pas Goy, parfaitement en place. La partie se rééquilibre dans les minutes qui suivaient et Mont-Blanc passait à son tour proche d’ouvrir la marque. Après un bel effort, Sarlin prenait le meilleur sur son défenseur et lançait depuis l’arrière de la ligne de but. Darier perdait le disque de vue, mais ce dernier s’était, heureusement pour les locaux, stoppé sous sa culotte. Quelques secondes plus tard, l’action repart à l’autre bord. Perez remonte le disque. Contré, ce dernier s'élève dans les airs et retombe dans la palette de Baravaglio, qui trouvait la solution de l’arrière du filet et sur un but que l’on qualifiera d’étrange mais précieux, 1-0 à 9’34. Yoann Coppel Enzo Baravaglio débloque le compteur Pingouin Le derby est lancé ! Les Pingouins prennent le contrôle, et bientôt, ont une occasion de breaker dans ce match. Clément Michel, encore lui, se retrouvait sous un Victor Goy qu’il avait fait trébucher, mais le geste du portier au moment de se dégager de sa position allongée est puni d’une pénalité mineure de deux minutes. Après une première minute difficile dans l’installation de son jeu de puissance, le HCMA prend possession du disque dans le territoire. Les rouges font circuler, mais ce powerplay reste stérile. Mont-Blanc est de retour à 5, jouant jusqu'à lors un jeu trop alambiqué dans les petites espaces, qui gagnerait à se simplifier davantage au profit de prises de décisions plus rapides. Morzine, devant au score, reste menaçant. Zyuzyakin, à 7’ du terme, a une autre chance de déstabiliser la défense. Le russe interceptait à la bleue, mais son break passait trop à droite. Les Yétis réagissaient dans les dernières minutes par le duo Gagnon- Léger qui tour à tour, avait l’occasion de ramener les leurs sur une séquence en contre. Ce premier acte, malgré une bonne situation à mettre à l’actif de Zyuzyakin, en solitaire, se terminait sur ce score d’un but à zéro en faveur des locaux.



Les Pingouins et leur solide fin de tiers



Mont-Blanc avait une bonne opportunité dès la première minute du deuxième tiers. Gagnon avait profité de sa vitesse pour s’ouvrir le couloir droit, mais le canadien n’attrapait pas la cage. Son compatriote Léger, avec les mêmes aptitudes, déboulait sur un tour de cage sans parvenir à ramener le score à égalité. Darier maintenait son but inviolé dans une entame d’acte II plutôt visiteuse. Morzine subit dans ces premiers instants, mais bientôt, retrouvera du souffle au crédit d’un jeu de puissance sur lequel Baravaglio avait forcé Gagnon à faire faute. Les Pingouins n’en profiteront pas puisque Kumin, auteur d’un faire trébucher assez évident sur Chatellard, rétablissait l’équilibre. À 4 contre 4 et la mi-match approchant à grand pas, la tension et l’intensité montaient encore d’un cran dans cette opposition. Les hommes de Mortas sont tout proches de doubler la mise sur une déviation de Thibaud Masson dans l’enclave. Le #3 manquait le cadre avec un tir qui partait trop à droite. Le jeune français avait également la plus grosse situation à suivre. Alors que le chronomètre donne un peu plus de 8’ à faire, Masson reprenait un disque sur la droite du but à bout portant. Le disque s’envolait malheureusement pour lui dans le filet protecteur postérieur. Morzine est mieux dans cette fin de période médiane. Goy est alors très précieux pour maintenir l’espoir des siens dans un temps faible. Les Yétis soufflent quelque peu deux minutes plus tard, suite à un surnombre appelé contre des morzinois, qui étaient passés proches de breaker quelques secondes plus tôt. Opportunistes sur cette situation à 5 contre 4, les joueurs d’Etienne Croz sont de retour aux affaires. Cocar était décalé plein axe sur la bleue. Le défenseur lançait vers le milieu du filet, mais Darier dans une posture indélicate lâchait le disque au sol. Valer Croz qui avait suivi poussait le précieux au fond des filets et créait l’égalité, 1-1 à 33’55. Les visiteurs s’enhardissent ! Sarlin prenait sa chance et il fallait le casque du cerbère Pingouin pour éviter la prise du score aux sportifs de Saint-Gervais/Megève. Les Yétis finissent bien et obtiennent une occasion pour une action jugée irrégulière de Timur Rasulov. Situation qui ne profitera pas aux visiteurs malgré le jeu à 5 contre 4. Morzine, agressif au bon sens du terme en profite même pour doubler la mise, un peu contre le cours du jeu. Arthur Cocar était poussé dans le dos par Delale à sa bleue offensive, les arbitres ne bronchaient fort logiquement pas et le #12 morzinois, qui avait poursuivi son action s’en allait battre Goy dans la lucarne gauche, 2-1 à 36’29. Le HCMA est à nouveau devant, le public pousse, et l’élan est bénéfique. Yoann Coppel Le public morzinois a poussé en tribune Vingt-quatre secondes plus tard seulement, Morozov prenait sa chance. Goy détournait de l’épaulière et Myers sautait sur le retour offert, 3-1 à 36’53. Les locaux assénaient un violent uppercut aux joueurs d’Etienne Croz sur la fin de période et les Pingouins, qui avaient eu une autre chance de s’échapper par Morozov, pointaient avec un break d’avance après quarante minutes de jeu. Une fin de période également marquée par l’exclusion du coach Croz pour des mots jugés incorrects envers les officiels de la rencontre.



Scénario Netflix ? Non, hockey sur glace !



Avant même le début du 3ème tiers, un évènement rare, mais qui se trouvera être une décision lumineuse se produit sur le banc visiteur. Mis à l’écart du groupe par le board montblanais il y a quelques jours, mais toujours présent en soutien derrière le groupe pour ce déplacement, Rémi Peronnard remontait sur le banc pour suppléer Étienne Croz, chassé quelques minutes plus tôt.



L’acte III donc reprenait de plus belle dans cette partie. Les Pingouins sont devants, mais perdent rapidement un bout de leur avance dans un démarrage Yéti tonitruant. V. Croz très en vue depuis plusieurs matchs entrait dans le territoire et échangeait avec son défenseur Arthur Larroque. Ce dernier décochait du coin droit et retrouvait le passeur initial à la conclusion en déviation pour son deuxième but de la soirée, 3-2 à 42’25. Morzine répond immédiatement, Morozov faisait tinter le montant droit de Goy dans un match à couteaux tirés. Le rythme est bon. Baravaglio faisait trébucher Léger, qui avait pris de la vitesse et le premier buteur de ce match s’asseyait au banc des punis. L’engagement gagné, les visiteurs portent le disque dans la zone d’attaque. Darier imposait une mitaine ferme devant Léger après un peu moins d’une minute dans ce powerplay. Le portier qui récidivera quelques secondes plus tard devant l’autre canadien des Yétis, Gagnon, qui était parvenu à se retourner dans le slot. Morzine, toujours en avance s’applique à conserver son avantage en tentant de profiter de l’impulsion de sa première ligne offensive. Le combat est équilibré et coriace entre les deux équipes haut-savoyarde. De retour à une longueur, les hommes de Saint-Gervais/Megève retrouvaient de l’allant en attaque à 5 contre 5. Servi par Adelsons dans l’arrondi sur une passe abandon, Sarlin patientait, se retournait et envoyait un tir précis dans la lucarne de Jimmy Darier, 3-3 à 47’06. Les tirs viennent alors plus facilement pour les visiteurs qui jouaient avec plus de simplicité depuis le retour des vestiaires. Décalé par Valer' Croz, décidemment de tous les bons coups, puis par Fabian Hast le long de la bande droite, Théo Larroque décochait un tir soudain qui surprenait à nouveau le portier morzinois, copie conforme du précédent, 3-4 à 48’25. Maxime Richier T. Larroque auteur du but vainqueur Mortas posait alors son temps mort pour réveiller les troupes. Le dernier dix s’entame dans cette partie et le HCMA, qui n’avait pas dit son dernier mot obtenait deux occasions nettes de revenir. La première par Myers en deux temps, contré par Goy, la seconde par Marcinek qui sur un débordement, avait contraint le dernier repart à fermer la porte sur la droite du but. Les rouges poussent. Perez trouvait le décalage et tentait lui aussi de participer à sa manière à l'évolution du tableau d'affichage. L’ex-brestois enlevait trop son tir et se prenait la tête à deux mains. Le combat est rude dans les zones de vérités. Le HCMA retrouve une période de temps fort alors que le chronomètre s’égrenait. Mont-Blanc y répondait par Sarlin, dont le tir obligeait Darier à une vigilance toute particulière. Les formations se répondaient sans arrêt. Baravaglio avait la sienne, mais le #21 manquait la finition. Léger à l’autre bord apportait son habituel rush pleine vitesse, et la rencontre était désormais totalement débridée, alors que l’on entrait dans le moneytime ! Cette entrée dans les derniers instants offre également son lot de suspens. Chatellard allait en prison pour avoir fait trébucher et Morzine est à un homme de plus, porté par son public ! Couvat obtient une occasion sur la première vague, mais Goy est hermétique sur cette chance prise de la gauche. Le portier et sa défensive feront preuve d’une grande solidarité face aux nombreux assauts locaux et la pénalité est tuée. La dernière paire de minutes est très tendue pour les Yétis qui tentent de résister à l’apport d’un homme supplémentaire, suite à la sortie de Darier de son but. Morzine pousse fort et met ses éléments offensifs à contribution. Goy, pourtant blessé depuis le début de la partie sortait le grand jeu au meilleur moment possible pour les siens, et la solidarité exceptionnelle de sa défense permettaient d’offrir un succès capital au club du Mont-Blanc et une décharge inoubliable d’émotions pour Rémi Peronnard, de retour sur le banc, qui fondait en larmes dans les bras de ses joueurs et membres du staff en fin de rencontre, sous les applaudissements nourris et emprunts de beaucoup de résilience des supporters Yétis ayant fait le déplacement...



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 4 buts à 3 face aux Pingouins de Morzine. Dans une rencontre au scénario totalement fou, les joueurs de Saint-Gervais/Megève, pourtant menés de deux longueurs après quarante minutes ont trouvé les ressources pour renverser une partie bien mal engagée après deux périodes.



Côté morzinois, le sentiment du soir est terrible puisque la troupe de Mortas avait, semble-t-il, parfaitement disposée ses pions avant de s’effondrer dans le dernier vingt, laissant là passer la chance de ravir la place au classement à leurs opposants du soir. Pourtant détenteurs d’un break d’avance les Pingouins ont vu fondre leur avantage comme neige au soleil, pris par une très bonne efficacité montblanaise au troisième acte.



Côté monblanais, c'est une rencontre aux Mille et Une histoires qui se concluait de la meilleure des manières ce mercredi à la Skoda Arena. Menés et malmenés après deux périodes, l'exclusion d'Étienne Croz et le retour sur le banc d'un entraineur un temps mis à l'écart, auront probablement écrit en lettres d'Or l'un des évènements marquants du grand livre du Mont-Blanc de ces dernières saisons. Pour Rémi Peronnard et son groupe, le scénario et les larmes de joie en fin de match ne pouvaient trahir les fortes tensions et émotions vécues ce 27 mars dans un dénouement que seul ce sport peut véhiculer.



Prochain rendez-vous pour les deux équipes, dimanche 31 mars à domicile et à 20h30 face à Valenciennes pour les morzinois qui n’ont désormais plus d’autre choix que de remporter les deux rencontres restantes à disputer. Mont-Blanc affrontera cette même formation valenciennoise dans le cadre de sa dernière rencontre de Poule de Maintien, le mardi 2 avril à 19h30 sur la glace de Saint-Gervais. Maxime Richier Mont-Blanc célèbre ce succès avec son public © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur