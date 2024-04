Hockey sur glace - Division 1 - Poule de Maintien - J5 : Morzine-Avoriaz vs Valenciennes 6 - 2 (2-0 3-2 1-0) Le 31/03/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Valenciennes ] Morzine s'offre de l'espoir ! Avec une belle victoire contre les Diables Rouges de Valenciennes, Les hommes D'Anthony Mortas sont encore dans la course pour éviter les barrages ! Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 01/04/2024 à 14:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1134 spectateurs Arbitres : MM. Gasnier et Icard assistés de MM. Briolat et Margry Buts :

Morzine-Avoriaz : 01.58 Tomas Marcinek (ass Jeoffrey Couvat) ; 18.55 Benjamin Eyre (ass Maxime Zyuzyakin et Eliot Gouttry) ; 30.41 Mathieu Buttin (ass Benjamin Eyre) ; 33.10 Timur Rasulov (ass Tomas Marcinek et Enzo Baravaglio) ; 38.11 Matthew Myers (ass Timur Rasulov et Maxime Zyuzyakin) ; 59.37 Enzo Baravaglio (ass Maxime Zyuzyakin et Félix Morozov)

Valenciennes : ; 27.34 Jérémy Coté (ass Félix Plouffe et Ilya Altybarmakyan) ; 30.32 Ilya Altybarmakyan Pénalités 6 minutes contre Morzine-Avoriaz 6 minutes contre Valenciennes



Retour en images sur cette belle soirée à Morzine.

Yoann Coppel Barravaglio remercie son coéquipier !







