367 spectateurs Arbitres : POPA Adrian assisté de BONIFACE Anne Sophie & CREUX-BEAUGIRAUD Yohann Buts :

Clermont-Ferrand :

Chambéry : Pénalités 15 minutes contre Clermont-Ferrand 29 minutes contre Chambéry







Crédit Photo Yannick Martin



On espérait un peu sur une belle rencontre, comme une sorte de rédemption sur une saison qui fut vécue comme un vrai calvaire côté clermontois. Hélas elle fut le reflet exact de la saison de ces derniers : des intentions mais un festival de maladresses, de naïveté et de bâtons tendus à l'adversaire pour se faire battre.



Car si effectivement les chambériens ont bien dominés les débats c'est surtout par leurs réalismes, ne gâchant rarement les opportunités de concrétiser leurs occasions. De l'autre il ne faut pas croire, malgré la lourdeur du score et le tableau de marque vierge de but côté arverne, que ces derniers n'ont pas eu l'occasion de titiller le gardien savoyard. Au contraire si on se fie au nombre de tirs sur les portiers de chaque camp (d'après le décompte officiel 39-26 en faveur des visiteurs soit une réelle différence certes mais néanmoins pas en adéquation avec la différence au score).



Crédit Photo Yannick Martin



Comme tout au long de ce championnat, les Sangliers ont fait preuve d'un manque d'efficacité atterrant et rendit la rencontre non pas terne mais frustrante et à la longue ennuyeuse tant le scénario semblait implacablement prévisible.



Cela fut encore plus le cas en fin de match face il est vrai à un gardien savoyard, David Richer particulièrement en verve. Au point même que l'on peut dire qu'il prit un ascendant psychologique sur les clermontois qui se mettaient à bégayer de plus en plus leur hockey à l'approche de la cage, ne sachant plus comment faire pour déstabiliser un tant soit peu le cerbère chambérien. Il y a eu bien au moins rien que dans le 3ème tiers 2 à 3 occasions dont on se demande encore comment elles n'ont pas fini au fond du but.



Crédit Photo Yannick Martin



Si bien qu'à la fin on a eu presque l'impression d'un soulagement pour les joueurs locaux d'en avoir fini avec cette maudite saison.



Les Eléphants finissaient quant à eux leur saison sur une note d'optimisme après aussi un parcours chaotique et frustrant avec des play-offs ratés de peu et un playdown décevant. Ils auront l'occasion la saison prochaine de montrer qu'ils peuvent prétendre à mieux en D1. Ce ne sera pas le cas des clermontois qui repartiront en D2 refaire leurs gammes.



Crédit Photo Yannick Martin



A noter que lors de ce match sans enjeu on fit jouer des 2 côtés nombres de jeunes joueurs dont quelques licences bleues grenobloises côté chambérien et roannaise côté clermontois ainsi que des juniors. C'est ainsi que l'international junior Valentin Grossetête néo grenoblois pu retrouver face à lui son frère Clément, néo roannais, mais tous les 2 clermontois de formation.

Nous n'avons pas résisté à un interview croisé entre les 2 frères pour Hockey Hebdo.



