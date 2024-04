Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Poule de Maintien - J6 : Mont-Blanc vs Valenciennes 5 - 2 (0-1 1-1 4-0) Le 02/04/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Valenciennes ] Diables aux enfers, Mont-Blanc maintenu ! Mont-Blanc accueillait ce mardi Valenciennes dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la Poule de Maintien. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 03/04/2024 à 12:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



755 spectateurs Arbitres : MM. Geoffroy et Icard assistés de MM. Aumeras et Biot Buts :

Mont-Blanc : ; 23.36 Hugo Sarlin (ass Mathis Chatellard et Arthur Cocar) ; 44.16 Marius Ceret (ass Vladislavs Adelsons et Alexandre Gagnon) ; 46.19 Mathis Chatellard (ass Hugo Sarlin) ; 57.38 Eric Leger (ass Alexandre Gagnon) ; 59.05 Nathan Ferreira-Reis (ass Théo Larroque)

Valenciennes : 08.44 Jérémy Coté (ass Ilya Altybarmakyan et Félix Plouffe) ; 20.35 Félix Plouffe (ass Pelle Lidstrom et Jérémy Coté) Pénalités 2 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Valenciennes



Des Yétis du Mont-Blanc, forts d’un succès renversant dans son scénario sur la glace du voisin morzinois, mais qui n’avaient toujours pas assuré leur maintien en D1, accueillaient donc Valenciennes sur le glaçon saint-gervolain. Une équipe valenciennoise toujours en course pour sa survie, mais également au bord du précipice, tout comme leurs hôtes du soir et les Pingouins de Morzine, qui disputaient une ultime rencontre sur la glace de Brest. Un match à trois pour la place de barragiste allait donc se jouer entre les trois contingents. Pour éviter les calculs d’apothicaires, Yétis et Diables Rouges devaient l’emporter !



Les visiteurs mènent la danse.



Victor Goy faisait face à Michael Stiliadis devant le filet nordiste. Les locaux initiaient les opérations. Valer Croz, auteur d’une fin de saison en trombe, sur une déviation avait la première occasion de la partie sur un tir qui venait de la bleue. Mont-Blanc s’amène à nouveau en contre avec une embardée d’Éric Léger. Le gardien visiteur sauvait les meubles sur un service plein slot. Les Yétis poussaient et ouvraient la marque par Adelsons, pourtant, le but est logiquement refusé pour un hors-jeu précédemment signalé. La domination est aux pensionnaires de Saint-Gervais/Megève, mais les contres valenciennois posent également quelques difficultés à la défensive montblanaise qui s’en remettrait à Goy. Les Diables Rouges seront d’ailleurs récompensés sur une action emmenée par leur première ligne. Altybarmakyan lançait, Coté se saisissait du retour, 0-1 à 8’44. Cette ouverture du score donne des ailes aux joueurs de Sadoine qui seront bien plus en confiance et incisifs dans leurs prises de décisions. Dans le territoire offensif et après une bonne période visiteuse, les montblanais reviennent à la charge alors que l’on dépasse la mi-tiers. Alexandre JUILLET L'intensité dès l'entame de cette partie Servi par Sarlin, Chatellard en avait une belle, mais le français ne prenait pas le meilleur sur le canadien. À 6 minutes du retour aux vestiaires, Valenciennes repart au combat. Altybarmakyan entrait dans le territoire en faisant parler sa technique. Le russe lançait, mais le portier Yéti tenait la pression. Quelques secondes après, ça chauffe sur la cage locale ! T. Mathieu, puis Yarovinsky amenaient chacun deux menaces très importantes que Goy contrôlait pour éviter le break. Le gardien local est décisif alors qu’Audric Donnet était le premier pénalisé de cette partie. Le défenseur nordiste quittait les siens deux minutes pour obstruction. Occasion qui ne donnera rien pour les locaux, toujours menés dans cette joute. Les deux formations jouent leur va-tout. Valenciennes aurait pu breaker et Mont-Blanc revenir à plusieurs reprises dans ces dernières minutes, sans que le score n’évolue. Valenciennes mène à la pause.



Mont-Blanc garde espoir, Valenciennes tout proche du maintien.



Il ne fallait pas être en retard à son banc en deuxième période. Dès l’entame, les visiteurs enfoncent le clou. Une nouvelle fois portée par sa première ligne, les valenciennois breakent. Altybarmakyan dans l’angle de la bleue passait le relais à Lidstrom, dont le rebond de lancer profitait à Plouffe seul à bout portant, 0-2 à 20‘35. Alexandre JUILLET Félix Plouffe breake pour Valenciennes en début de 2ème. Mont-Blanc tire la langue, plie sur une incursion de Félix Plouffe, mais ne rompt pas. Les Yétis résistent au troisième but et réagissent après 3 minutes en deuxième. Chatellard décalait Sarlin dans le slot. Le français feintait le tir, avant de contourner le filet et de profiter d’un déplacement approximatif de Stiliadis pour réduire l’écart dans une belle ambiance à la patinoire de Saint-Gervais, 1-2 à 23’36. Guer est proche de l’égalisation deux minutes plus tard, mais son tir fuyait le cadre. Le momentum du début de période s’était inversé. Chatellard avait une occasion, servi par le premier buteur montblanais, mais le #17 était légèrement trop court pour ramener le disque dans le soupirail droit. Les visiteurs ont une bonne occasion de reprendre leur avance avant la mi-match. Un retard de jeu est sifflé à l’engagement pour deux engagements illicites. Sarlin est chassé et revoilà les Diables en supériorité. Cette dernière ne donne rien et aurait même pu voir le retour des joueurs de Peronnard. Mont-Blanc est au complet, alors que s’amorce un 3 contre 1 conclut par un tir de Léger. Le cerbère nordiste était le plus prompt sur son intervention. La partie est à forte tension mais reste cordiale entre les deux collectifs. Valenciennes récoltait une pénalité évitable dirigée contre Plouffe, qui avait laissé trainer sa crosse après un coup de sifflet de l’arbitre. Mont-Blanc pousse sur la supériorité, mais la défensive valenciennoise est compacte et agressive pour dégager son camp. Le quatuor arbitral jugeait cette agressivité trop élevée, et les joueurs de Saint-Gervais/Megève avaient une occasion à 5 contre 3 pour une obstruction de Lucas Morel. Théo Larroque avait la meilleure opportunité sur une séquence offensive brouillonne et qui ne trouvait pas l’ouverture. Valenciennes retrouve un homme et est toujours en vie. L’atmosphère est irrespirable ! Un tir dévié de Tabor depuis la bleue donne des frissons au public, mais les rouges et blancs sont toujours devants, aidés par un portier bien dans son match jusqu’à lors et par une solidarité défensive de chaque instant. Les sacrifices sont nombreux, les patins et jambières bloquent les lancers et l’avance d’une longueur tient toujours, malgré de bonnes incursions locales. Valenciennes reste devant après deux périodes. Mont-Blanc est dos au mur.



3ème acte 100% montblanais



Le retour des vestiaires donne des situations à l’une et l’autre des formatons. Valenciennes pousse, Mont-Blanc défend crânement, avant que sur un bon conte, Stiliadis ne réalise une nouvelle parade mitaine ferme et décisive. Le portier est au rendez-vous ce mardi soir mais ne pourra en revanche rien sur l’action suivante. Gagnon remporte son duel dans l’arrondi, Adelsons se saisit du disque le long de la bande postérieure et sur une passe astucieuse, servait Marius Céret dont la reprise première intention au deuxième poteau touchait le haut du filet pour l’égalisation, 2-2 à 44’16. Mont-Blanc s’enhardit après ce retour aussi somptueux qu’important, alors que dans le même temps, en Bretagne, Morzine prenait le large sur les Albatros brestois. Malheur au vaincu de cette opposition donc... Les locaux l’avaient bien compris et appuyaient une fois de plus sur l’accélérateur dans un tempo retrouvé. Sarlin récupérait le disque en zone offensive et transmettait à Chatellard dont le tir pris pleine enclave permettait pour la première fois aux siens de passer devant sur une reprise qui faisait mouche, 3-2 à 46’19. Alexandre JUILLET Mathis Chatellard met les siens devant à 14 minutes du terme. Les Yétis retrouvent leurs jambes et imposent désormais leur rythme à une partie qui gagnait en intensité physique de manière significative. Le public montblanais comprenait l’importance du moment et poussait très très fort derrière les siens, alors que Chatellard avait une nouvelle occasion. Les Diables Rouges restent à une longueur mais se mettent en difficulté à 10 minutes de la sirène réglementaire. Altybarmakyan était chassé pour avoir fait trébucher et les joueurs de Peronnard avaient l’occasion de creuser l’écart. Malgré l’infériorité, la plus grosse situation est à Coté sur un contre qui avait failli profiter aux hommes de Sadoine. Mont-Blanc ne breake pas à 5 contre 4, et Valenciennes garde l’espoir d’un retour en fin de rencontre. Il reste 6’30 à la partie lorsque les nordistes profitent de davantage de possession en territoire alpin. Occasion énorme de l’autre côté quelques secondes plus tard. T. Larroque et Nathan Ferreira Reis combinaient, mais Stiliadis repoussait. Léger avait suivi, mais le sniper canadien tirait trop haut. L’air devient irrespirable sous le toit de la patinoire saint-gervolaine. Le public retenait son souffle dans une fin de match toujours indécise. T. Larroque s’amenait encore une occasion, mais le français tirait trop haut. Goy sauvait les siens d’un retour valenciennois, alors que les visiteurs, bien que dominés dans ce 3ème acte, tentaient par tous les moyens de raccrocher le wagon. L’antre saint-gervolain pousse dans une partie incroyablement stressante pour l’ensemble du public présent. Les mines sont graves, le cardio extrêmement haut, mais bientôt, supporters, joueurs et amoureux des Yétis pourront célébrer le maintien des leurs. Qui d’autre que le top pointeur montblanais Éric Léger pour venir assurer le maintien des siens ! Servi par Gagnon, le natif de Blainville profitait d’un puck perdu de vue sous ses bottes par le cerbère Diable pour pousser le précieux dans le but vide et assurer le maintien des siens, 4-2 à 57’38. But important et quasi-décisif pour le Mont-Blanc qui s’échappe au tableau indicateur et force un temps-mort de Sadoine. Le coach sortait son portier. En cage vide, comme un autre symbole, Nathan Ferreira Reis, 19 ans, jeune joueur issu de la formation U20 qui aura éclot cette saison en professionnel sous le maillot frappé du Yéti, catapultait le disque au fond des filets sous les applaudissements nourris du public montblanais, 5-2 à 59’05.



Victoire 5 buts à 2 et maintien en Division 1 pour le HC Mont-Blanc ! Au terme d’une partie terrible pour les nerfs de leurs suiveurs, les Yétis, à l’image de leur rencontre précédente à Morzine, se sont offerts une fin de match en apothéose pour venir cueillir le succès qu’il manquait aux hommes de Rémi Peronnard. La belle histoire pour le coach montblanais, qui quittera la formation haut-savoyarde la saison prochaine, après deux années passées au pied du Mont-Blanc et un pari réussi en fin d'exercice !



Côté valenciennois, malgré un début de match prometteur et un break d’avance en tout début de deuxième acte des hommes de Romain Sadoine, l’on regrettera probablement la baisse de régime enregistrée à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Emmenés par une première ligne qui aura à nouveau pesée en début de rencontre, les Diables Rouges ont subi la loi locale en fin de partie. Une équipe du Nord qui attend désormais de connaître l’identité du barragiste de D2 qu’ils devront affronter pour tenter de conserver leur place dans les 16 équipes composants la Division 1 en 2024-2025.



Enfin, cette soirée aura également été l’occasion de célébrer la fin de carrière d’un joueur emblématique du hockey haut-savoyard, Numa Besson, 36 ans et plus de 650 matchs officiels disputés en une vingtaine de saisons professionnelles. Passé par les trois clubs haut-savoyards en Magnus (+ de 500 matchs et Capitaine des Pionniers en 2018-19) ou en D1, l’emblématique #32 aura également connu un court passage par Caen. Une carrière extraordinaire passée au service du hockey de la « Yaute » qui n’a pas manqué d’être célébrée par sa famille et d’anciens coéquipiers présents pour ce départ marquant ! Nous félicitons Numa Besson pour sa très belle carrière et lui souhaitons le meilleur pour la suite de ses projets personnels et professionnels ! Bravo Numa ! Alexandre JUILLET Fin de carrière pour Numa Besson ce mardi soir !

