Pour leur 6e saison dans l’antichambre de la Ligue Magnus les Drakkars de Caen ont choisi la stabilité de l’effectif en conservant 90% des joueurs et ainsi poursuivre sur la continuité à jouer le haut du tableau de la D1. Luc Chauvel reste à la tête des Drakkars pour la 9e année consécutive.

Les Normands sont restés sur un excellent parcours lors de l’exercice précédent tout en se qualifiant pour la demi-finale des Playoffs qui n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie. Le Gardien Ronan Quemener poursuit l’aventure Drakkars en tant que portier n°1 il aura comme back-up des gardiens U20: Dorian Heduit passé par Amiens U20 et Caen U20 la saison dernière. Charlotte Cagigos Gardienne de l’équipe de France féminine U20 intègre l’effectif D1 pour prendre de l’expérience et progresser sur la rapidité de ses déplacements dans la cage, avec la possibilité d’être la doublure de Quemener sur certaines rencontres.

La défense reste l’atout majeur de cette équipe Caennaise, le recrutement a visé à la rendre encore plus efficace avec l’arrivée de l’expérimenté et ex International Français Jonathan Janil et ses 214 sélections, poussant ainsi le Finlandais Aleksi Makela vers le départ. L’arrivée du jeune Guillaume Leucht International U20 qui a fait ses armes à l’Eisbären Juniors Berlin pendant 3 saisons, issu de la Formation Montpelliéraine il intègrera l’équipe de Caen U20 ainsi que l’effectif de la Division 1. Il remplacera donc Enzo Cantagallo joueur des Dragons de Rouen qui était sous licence bleue repris par son club formateur. En attaque la continuité est également de mise, mais c’est bien cette dernière qui a tant fait défaut la saison dernière avec seulement 65 buts en inscrits en saison régulière soit la moins bonne du championnat. Il n’est pas à exclure que le club Normand complète son effectif en fonction des premières performances car l’équipe manque d’un véritable Sniper. Même si le staff s’attend à ce que son groupe d’attaque puisse avoir une meilleure réussite que la saison dernière, l’attaque reste le point faible des Drakkars

Le Joueur à Suivre : Jonathan Janil



Après avoir mis un terme à sa carrière internationale le Défenseur Français au palmarès impressionnant (1 coupe d’Europe, 3 fois champions de la Ligue Magnus, 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue) retrouve son club formateur et accepte d’évoluer en Division 1 à seulement 33 ans. Il va pouvoir évoluer avec des défenseurs chevronnés et surtout avec Ronan Quemener un Gardien qu’il connait très bien.

Pronostic HH pour la saison

4 / 5

Jonathan Janil Crédit Photo : Charlotte Tacarlo

EFFECTIF 2020 - 2021

Gardiens :



Ronan Quemener

Charlotte Cagigos

Dorian Heduit



Défenseurs :



Emmanuel Alvarez

Thomas Carminati

Gasper Cerkovnik

Rémi Colotti

Jonathan Janil (Bordeaux)

Guillaume Leucht (Eisbären Juniors Berlin U20)

Mathieu Mony



Attaquants :



Eric Aurard

Loup Benoit

Joni Lavonen

Pierre-Antoine Devin

Alexandre Ferey

Pierre Chauvel

Andre Menard

Théophile Miquelot

Alexandre Palis

Jaroslav Prosvic