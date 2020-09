Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation : Chambéry Division 1 Présentation des équipes : Chambéry les Eléphants Média Sports Loisirs , Hockey Hebdo La rédaction/GF le 30/09/2020 à 11:30 Tweeter



Saison 2019/2020 : classement 10e

Buts inscrits 78 (10e attaque) Buts encaissés 97 (11e défense)



Meilleur joueur Alex Vyonsky 30 Pts : 15 buts – 15 assists (saison régulière)

Meilleur Gardien Michael Luba 24 matchs 865 arrêts 91,5% (saison régulière)



Chambéry sort d’une saison honorable en terminant à la 10e place et surtout à la porte des Playoffs tout en évitant la phase de maintien. L’équipe emmenée par le coach Canadien Alexandre Gagnon a permis de redorer le blason des Eléphants. Désormais c’est une page qui se tourne avec le départ d’Alexandre Gagnon qui rejoint le banc de l’équipe de Mulhouse en Ligue Magnus. C’est Sylvain Roy qui prend les commandes de l’équipe, l’ex assistant Coach de l’équipe d’Anglet va relever le défi de hisser ses jeunes Eléphants (22ans de moyenne d’âge) dans le haut du tableau de la D1 tout en visant une place qualificative pour les Playoffs.

Le Gardien Michael Luba est parti à Cholet, il est remplacé par le Canadien David Richer âgé de 24 ans il a évolué 3 saisons en NCAAIII avec l’équipe Universitaire Américaine d’Oswego, son Back-up Loïc Corvez capable de jouer les remplaçants avec Grenoble sera bien présent avec les éléphants pour une deuxième saison consécutive.

En défense Irwin Curtet re-signe pour une 5e saison en mettant toute son expérience à contribution il poursuite avec le « C » sur le maillot en tant que Capitaine des Eléphants. Le jeune Sacha Reboh 22ans formé au Brûleurs de Loups de Grenoble passé par les Grizzlys de Vaujany en Division 2 apportera du sang neuf à la défense. Sébastian Janda découvrira le Championnat Français ex international U20 tchèque il arrive du championnat Letton où il évoluait dans l’élite lettone avec l’équipe du KH Zemgale. David Chevrier est la 3e recrue défensive le Canadien à l’expérience du championnat universitaire Américain NCAA III où il évoluait avec l’équipe de Nichols Collège. L’international Lituanien Edgar Protcenko poursuit une deuxième saison avec Chambéry son expérience et son engagement confirme son importance dans l’effectif Savoyard où il conserve le rôle d’Assistant.

En attaque après le départ du Top Scoreur Alex Vyonsky, son remplaçant est un attaquant phare du championnat de D1 Joé Dubé, il sera l’atout offensif des Eléphants, en complément du Tchèque et Assistant Petr Janecek avec 28 points la saison dernière, Chambéry se voudra être une équipe offensive. Les renforts des jeunes joueurs tous prometteurs, Bryan Sautereau 20 ans formé à Nantes, Lucas Chautant International Français junior U20 auteur de 11 points avec les Sangliers de Clermont, Axel Tarabusi international français U20 arrive de Gap U20 où il a pu faire quelques apparitions avec l’équipe des Rapaces SLM. Vincent Crivello attaquant Canadien et Coéquipier de David Chevrier à Nichols Collège, Matthew Newbury attaquant Canadien au caractère très offensif comptabilise pas moins de 106 points en 48 matchs avec son ancien club le Titan de Princeville.





Le Joueur à Suivre : Joé Dubé



L’attaquant Canadien que l’on ne présente plus évolue dans le championnat Français depuis 7 ans il entamera sa 8e saison à Chambéry, arrivé à Mulhouse en 2013 il poursuit chez les Corsaires de Dunkerque de 2015 à 2017, il deviendra par la suite l’incontournable Capitaine des Bisons de Neuilly sur Marne 2018 à 2020. Ce meneur d’hommes dispose d’une excellente offensive avec 14 buts et 18 assistances l’an passé, pour sa première saison sous les couleurs de Chambéry, son coach a décidé de lui faire confiance en lui apposant le « A » sur le maillot.



Pronostic HH pour la saison 3 / 5



Joé Dubé - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Gardiens :



David Richer (SUNY-Oswego)

Loïc Corvez



Défenseurs:



Gabriel Caratini

Irwin Curtet

Tanguy Franzini

Sacha Reboh (Vaujany)

Sebastian Janda (Zemgale)

Nikita Shalei

David Chevrier (Nichols College)

Edgar Protcenko



Attaquants :



Timothé Quattrone

Joé Dubé (Neuilly sur Marne)

Marius Roudadoux

Vincent Crivello (Nichols College)

Lucas Chautant (Clermont)

Bryan Sautereau (Nantes)

Hugo Dechelle

Matthew Newbury (Princeville Titans)

Titouan Blanchard

Petr Janecek

Axel Tarabusi







