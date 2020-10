Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation : Cholet Division 1 Présentation des équipes : Cholet les Dogs Média Sports Loisirs , Hockey Hebdo La rédaction/GF le 01/10/2020 à 11:30 Tweeter

LES DOGS DE CHOLET







Saison 2019/2020 : classement 12e (Poule de Maintien)

Buts inscrits 99 (2e attaque) Buts encaissés 117 (13e défense)



Meilleur joueur Mathieu Sevigny 31 Pts : 11 buts – 20 assists (saison régulière)

Meilleur Gardien Alexis Neau 17 matchs 467 arrêts 88,4% (saison régulière)



La saison 2019/2020 ne restera pas dans les annales et sera vite à oublier pour les Dogs de Cholet. Après avoir lutté pour le maintien dans la Division, Cholet a connu une saison très compliquée, la Pandémie a mis un terme un à la souffrance de toute une équipe. Cette saison le groupe emmené par le coach Julien Pihant pour la 14e année consécutive mise sur le renforcement de son effectif tout en conservant les joueurs d’expériences qui composent l’ossature, car cette saison le maintien est l’un des objectifs du Club avec si possible une place qualificative en Playoffs.



L’arrivée d’un nouveau gardien Michael Luba le Canadien s’est illustré pour sa première saison en France avec Chambéry, il remplace Alexis Neau qui a retrouvé Brest. Sa doublure Matthieu Depanian entame sa 6e saison dans le groupe Choletais le Français âgé de 23 ans est capable de prendre la place de portier n°1 à n’importe quel moment. En défense après le départ d’Alexis Birolini qui a choisi de poursuivre la D1 avec Tours, le staff Choletais a recruté le défenseur Américain Jake Grade qui évoluait dans le championnat NCAA III avec Saint Anselm Collège depuis 2016, ainsi que le jeune Brieuc Houeix formé à Rouen, et qui a passé deux saisons chez le voisin Nantais. Du côté de l’attaque Cholet met la jeunesse en avant en enregistrant les arrivées des jeunes Lucas Besson 19 ans joueurs U20 des Gothiques d’Amiens a fait le choix d’incorporer un effectif D1 pour poursuivre son évolution au plus haut niveau. Jérémy Côté attaquant Canadien de 21 ans sort d’une saison prolifique avec les Titans de Princeville en QJAAAHL, Jeoffrrey Couvat 23 ans formé à Grenoble sort de deux bonnes saisons avec Villard de Lans il va essayer de percer au niveau supérieur grâce à son caractère basé sur l’offensive, Gauthier Gibert 23 ans arrive tout droit de Tours à la relance en D1 car avec son jeune âge il comptabilise tout de même pas moins de 166 matchs en Ligue Magnus avec Angers et Briançon. Le Canadien Brandon Salerno connu par sa rapidité d’exécution va lui aussi découvrir le championnat de France après 4 saisons dans la lige Universitaire Américaine NCAA où il évoluait avec l’Université d’Alabama Huntsville. Jeremiah Luedtke l’Américain a connu lui aussi un parcours dans la ligue Universitaire Américaine mais il sort d’une grande saison en Oberliga 3e Division Allemande avec 40 points en 44 rencontres. Alexis Svitac attaquant franco/polonais formé en suisse à Villars puis Lausanne a découvert le championnat Français la saison dernière avec les Diables Rouges de Briançon en Magnus son aisance en attaque et en défense font de lui un joueur complet. L’effectif des Dogs a réalisé une belle prise en enrôlant le Canadien Danny Smith qui évoluait la saison dernière avec les Jokers de Cergy joueur habile et puissant face à la cage se complètera parfaitement avec les joueurs conservés à l’image de l’américain Ryan Tait



Le Joueur à Suivre : Charlie Doyle



Pour sa 4e saison dans le groupe Choletais Charlie Doyle fait office de tôlier de la défense en tant que joueur expérimenté à 28 ans. Ce joueur Français doté d’un grand gabarit d’1m90 imposant face à ses adversaires, il est passé par les clubs de Magnus Angers, Morzine-Avoriaz, Caen et Brest, il sera le guide pour les jeunes joueurs qui évolueront cette saison à ses côtés.



Pronostic HH pour la saison 3 / 5



Michael Luba Nouveau Gardien des Dogs Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021



Coach : Julien Pihant (France)



Gardiens :



Matthieu Depanian

Michael Luba (Chambéry)



Défenseurs :



Brieuc Houeix (Nantes)

Jake Grade (Saint Anselm College)

Louis Seignez

Martin Borovsky

Charlie Doyle

Léo Couny

Ludovic Karsh



Attaquants :



Gauthier Gibert (Tours)

Alix Bouchy-Guillot

Ryan Tait

Lucas Besson (Amiens U20)

Matthieu Frecon

Baptiste Couturier

Jeremiah Luedtke (Krefelder EV 1981 II)

Brandon Salerno (Univ. of Alabama-Huntsville)

Danny Smith (Cergy-Pontoise)

Jérémy Côté (Princeville Titan)

Jeoffrey Couvat (Villard-de-Lans)

Pierre Pelletreau

Alexis Svitac (Briançon)





© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







