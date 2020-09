Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation: Brest Division 1 Présentation des équipes : Brest les Albatros Média Sports Loisirs, , Hockey Hebdo La rédaction/GF le 28/09/2020 à 14:00 Tweeter





LES ALBATROS DE BREST





Saison 2019/2020 : classement 3ème (Playoffs 1/4 Finale)

Buts inscrits 80 (9ème attaque) Buts encaissés 78 (5ème défense)

Meilleur joueur Jesse Juntheikki 23 Pts : 7 buts – 17 assists (saison régulière)

Meilleur Gardien Martin Surek 19 matchs 480 arrêts 90,1 % (saison régulière )

La saison dernière l’équipe Brestoise a connu un démarrage compliqué, obligeant les dirigeants à revoir leur stratégie en faisant venir des renforts de poids permettant ainsi, aux Albatros de décoller au classement et de terminer la saison régulière sur le podium.

Cette saison Brest mise sur la stabilité en conservant une grande majorité son effectif. L’arrivée d’un coach à part entière Alan Jacob passé par le banc de Chamonix (SLM) en 2008/2009 et Cergy (D1) de 2009 à 2011. L’objectif minimum étant une place en qualificative en Playoffs. Alexis Neau enregistre son retour pour garder la cage des Albatros après une saison passée à Cholet il sera accompagné du jeune Franco-Belge Julien Gaubert reconduit pour une saison supplémentaire. La défense reste inchangée, cette fois Nicolas Favarin reste joueur à temps complet. A 40 ans il apportera toute son expérience pour solidifié l’arrière garde Brestoise. En attaque Brest n’est pas parvenu à conserver l’incroyable Finlandais Jesse Juntheikki auteur de 23 points en 15 rencontres rentré au pays. Les ex Tourangeaux Canadiens Mathieu Tremblay et Louis-Philippe Denis arrivent dans la rade Brestoise avec des ambitions ils seront rejoint par leur compatriote et jeune centre de 21 ans Charles-William Gagné qui lui découvrira pour la première fois le Championnat Français.

Les Albatros devraient donc tenir leur rang et se frayer un chemin en Playoffs, à condition que l’effectif tienne la distance et plus particulièrement en défense où il n’y a eu aucun renfort pour le moment. Difficile de croire que la défense Brestoise n’obtienne pas un renfort dans les prochains mois.





Le Joueur à Suivre : Henrich Ruckay



A 37 ans l’ailier gauche Slovaque jouera sa deuxième saison en France avec les Albatros, son expérience au plus haut niveau avec 570 matchs en Extraligua Slovaque est un véritable atout pour l’équipe Brestoise. Arrivée en Novembre à Brest en tant que renfort, il a fait partie des joueurs qui ont su redonner des couleurs à l’équipe lorsqu’elle était au plus bas. Avec 25 points en 17 rencontres, il devrait être l’un des dangers pour les défenses adverses et sera difficile à bouger.

Pronostic HH pour la saison 3 / 5

Julien Gaubert , Alexis Neau, Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020 - 2021

Coach Alan Jacob (Canada)



Gardiens:



Alexis Neau (Cholet)

Julien Gaubert



Défenseurs :



Gaetan Cannizzo

Nicolas Favarin

Oscar Conil

Aurélien Gréverend

Edgars Dikis



Attaquants :



Justin Bernier

Charles-William Gagné (Campbellton Tigers)

Anthony Laurent

Marcel Balaz

Mathieu Tremblay (Tours)

Louis-Philippe Denis (Tours)

Henrich Ruckay

Dimitri Motreff

Quentin Jacquier

Nicolas Thos

Graham Avenel

Jonathan Avenel



Nicolas Favarin Crédit Photo: Guillaume François

