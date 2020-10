Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Clermont-Ferrand Division 1 - présentation des équipes : Clermont les Sangliers Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction/GF le 02/10/2020 à 11:30 Tweeter

Saison 2019/2020 : classement 14e (Poule de Maintien)

Buts inscrits 75 (12e attaque) Buts encaissés 118 (14e défense)



Meilleur joueur Deniss Baskatovs 27 Pts : 10 buts – 17 assists

Meilleur Gardien Maximilian Pajpach 26 matchs 773 arrêts 88,1% (saison régulière)



C’est une toute nouvelle équipe de Clermont qui se présente pour cette saison. Après une validation compliquée auprès des instances financières de la Fédération, les Sangliers ont connu pas moins d’une vingtaine de départs parmi lesquels les jeunes espoirs se sont dirigés vers des équipes concurrentes de la Division : Augustin Nalliod-Izacard à Marseille, Lucas Chautant à Chambéry) ainsi que le coach Eric Sarliève qui a pris la direction et la tête de l’équipe du HC Mont-Blanc. C’est Ramon Sopko qui arrive tout droit de Neuilly sur Marne pour occuper une double fonction à la fois celle de Coach et celle de Gardien. Un tout nouveau défi auquel le Slovaque s’apprête à relever, à savoir rebâtir une nouvelle équipe fin prête à affronter la D1. De nombreux joueurs issus de la formation U20 avec l’entente Clermont – Lyon – Roanne intègrent l’effectif des Sangliers, ainsi que le tout jeune défenseur de 17 ans Hugo Deberge récemment convoqué en stage équipe de France U18.

Pour garder la Cage du HCCA, Ramon Sopko sera épaulé par deux jeunes gardiens de 18 ans Florian Gourdin qui a déjà fait des apparitions avec la D1 de Clermont la saison précédente, et Teddy Desvignes qui a pu lui évoluer avec Dijon (D3) lors du dernier exercice.

L’arrière garde est entièrement renouvelée avec l’arrivée de l’expérimenté Peter Travnicek le Slovaque de 28 ans entame sa 2e saison en France après être passé par Montpellier.

Normunds Vibans le géant Letton d’1m87 débarque à Clermont pour sa toute première saison en France, complété par deux joueurs de Châlons (D2) Tony Allouchery et Alexandre Raby

En attaque l’ossature est basée sur de nouvelles recrues Slovaque d’expériences bien connu du public Français, Radovan Cutt qui arrive de Strasbourg, Matej Hamrak qui est une valeur sûre après 5 années en France passé par Nice (SLM) puis Nantes (D1) à n'en pas douter il fera trembler les filets cette saison, François Faure et Nans Souchon qui revient avec la D1 après une saison en D3 feront office de guides pour encadrer les jeunes qui vont découvrir l’antichambre de la Ligue Magnus. Le Canadien Mark Cianfagna fraichement recruté a passé deux saisons en D3 Suisse il est actuellement en période d’essai sur 15 jours avec comme objectif de renforcer l'attaque.

Cette saison encore l’objectif des Sangliers est clair il s’agit de jouer le maintien avec un effectif très jeune en manque d’expérience, mais pourquoi pas créer la surprise sur certaines rencontres.



Le Joueur à Suivre : Matej Hamrak



Avec l’arrivée de Matej Hamrak à Clermont il s’agit d’une excellente prise par le HCCA, ce joueur expérimenté de 32 ans arrive tout droit de Nantes avec deux saisons pleines et une moyenne de 26 pts en saison régulière. Son passage très prolifique avec Nice en Ligue Magnus fait de lui un véritable atout offensif pour les Sangliers il est capable de s’adapter à toutes les situations. Il aura la charge d’encadrer les jeunes Sangliers pour affronter des écuries chevronnées de la D1.



Matej Hamrak - Crédit Photo: Guillaume François Pronostic HH pour la saison

EFFECTIF 2020-2021

Coach /Joueur: Ramon Sopko (Slovaquie)



Gardiens :



Ramon Sopko (Neuilly sur Marne)

Teddy Desvignes (Dijon)

Florian Gourdin



Défenseurs :



Alexandre Raby (Châlons)

Tony Allouchery (Châlons)

Antoine Ligne (Nantes II)

Peter Travnicek (Montpellier)

Hugo Deberge (Clermont-Lyon-Roanne U20)

Normunds Vibans (HK Dinaburga)

Paul Nouhaud (Clermont-Lyon-Roanne U20)



Attaquants :



Julien Romand ( Toulouse-Blagnac)

François Faure

Remy Granoux (Gap U20)

Pierre Trouvé (Bordeaux U20)

Radovan Cútt (Strasbourg)

Matej Hamrák (Nantes)

Filip Hudak (MHK Dubnica)

Tanguy Villain (Clermont-Lyon-Roanne U20)

Thomas Lefevre (Clermont-Lyon-Roanne U20)

Maksymilian Leroux (Clermont-Lyon-Roanne U20)

Tristan Narbonne (Clermont-Lyon-Roanne U20)

Théo Vialatte

Nans Souchon

Mark Cianfagna (HC Académique Genève-Uni)





Ramon Sopko - Crédit Photo: Guillaume François

