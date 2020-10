Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Dunkerque Division 1 - Présentation des équipes : Dunkerque les Corsaires Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 03/10/2020 à 11:30 Tweeter

LES CORSAIRES DE DUNKERQUE







Saison 2019/2020 : classement 8e (1/4 Finale Playoffs annulé)

Buts inscrits 83 (8e attaque) Buts encaissés 84 (e8 défense)



Meilleur joueur Vit Budinsky 32 Pts : 10 buts – 22 assists

Meilleur Gardien Guillaume Duquenne 22 matchs 709 arrêts 91% (saison régulière)





Pour Dunkerque la saison 2019/2020 restera sur un goût d’inachevé après une grosse performance en quarts de finale des Playoffs Dunkerque est pourtant revenu à égaliser la série 2 -2 sur Cergy. L’épidémie COVID-19 est passée par là. Pour cette nouvelle saison Dunkerque a recruté un nouvel entraineur Pierrick Rézard ex-coach adjoint et coach U20 des Rapaces de Gap il débarque à Dunkerque avec pour objectif de hisser l’équipe au plus haut niveau, et avec le défi de faire devenir les Corsaires une équipe compétitive et crainte par ses adversaires.

Le Duo de gardien est reconduit avec Guillaume Duquenne qui monte en puissance au fil des saisons, sa doublure le jeune Adrien Vazzaz est lui aussi reconduit.

Le recrutement pour le secteur défensif n’est pas des plus simples à constituer pour Pierrick Rézard, après plusieurs désistements, choix de joueurs, choix du club, ainsi que l’emblématique Françis Ballet qui pris la décision de raccrocher les patins après avoir passé 7 saisons chez les Corsaires. Jussi Laine, Martin Poirier et Adam Young restent présents pour former l’arrière garde Dunkerquoise. Les renforts de tailles débarquent avec Antonin Marcelle au gabarit imposant quisort de deux saisons pleines avec Cergy et le Slovaque Lubomir Dinda qui lui mettra toute son expérience au service de l’équipe après avoir évolué deux années dans la Ligue Magnus avec Lyon puis Briançon. L’arrivée de dernière minute d’un solide défenseur Canadien Michael Poirier après avoir passé 4 saisons à l’Université d’Ottawa en USports.

Le secteur offensif évolue également avec les arrivées de Lucas Herrera deuxième recrue passé par Cergy à rejoindre la formation de Dunkerque qu’il a connu lors d’un bref passage sur la saison 2018/2019. Jake Mykitiuk apportera son style offensif en provenance d’Edmonton, Nicolas Siegfriedt fait son retour à Dunkerque après être passé par Briançon puis Montpellier. Geoffrey Parisot revient lui aussi dans le nord avec deux saisons en Division 2 avec Morzine-Avoriaz. Lévy Raux jeune joueur U20 issu de la Formation Rouennaise doit poursuivre sa progression en intégrant l’effectif D1 des Corsaires. Dillon Lawrence attaquant Anglo-Canadien de 25 ans d’1m91 est la recrue phare de Dunkerque il évoluait en EIHL (Elite Anglaise) avec l’équipe de Coventry Blaze, ce joueur sera à scruter de près par les défenses adverses.

Malgré un recrutement compliqué, Dunkerque reste un sérieux Challenger au Championnat capable d’élever le niveau face aux grosses écuries de la D1. L’objectif sera bien sûr d’assurer une qualification en Playoffs avec la meilleure place possible.





Le Joueur à Suivre : Vit Budinsky



L’attaquant Slovaque âgé de 32 ans connait bien la maison Corsaires pour y entamer sa 6e saison. Capable d’emmener ses co-équipiers à la gagne coûte que coûte en déchainant la foule et l’ambiance électrique de Raffoux, joueur régulier qui ne tourne pas en dessous de 31 points par saison depuis qu’il évolue sous les couleurs de Dunkerque, il sera cette saison à n’en pas douter l’un des attaquants de la Division à suivre de très près.





Pronostic HH pour la saison 3 / 5



Vit Budinsky- Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Pierrick Rézard (France)



Gardiens :



Guillaume Duquenne

Adrien Vazzaz



Défenseurs



Lubomir Dinda (Briançon)

Jussi Laine

Martin Poirier

Antonin Marcelle (Cergy)

Adam Young

Michael Poirier (Univ. of Ottawa)



Attaquants



Vít Budínský

Lévy Raux (Rouen 2 )

Benjamin Clou

Geoffrey Parisot (Morzine-Avoriaz)

Jake Mykitiuk (NAIT :Northern AB Ins. of Tech.)

Pierre Pampanay

Joseph Broutin

Marek Mikusovic

Dillon Lawrence (Coventry Blaze)

Clément Thomas

Nicolas Siegfriedt (Montpellier)

Lucas Herrera (Cergy)





Marek Mikusovic- Crédit Photo: Guillaume François



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo