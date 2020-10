Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Epinal Division 1 - Présentation des équipes: Epinal EHC Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 04/10/2020 à 11:30 Tweeter

Saison 2019/2020 : classement 1er Poule A Division 2 (Qualifié Playoffs 1/2 Finale Annulé)

Buts inscrits 132 (1ere attaque D2) Buts encaissés 34 (1ere défense D2)

Meilleur joueur Dominik Fujerik 58 Pts : 28 buts – 31 assists

Meilleur Gardien Sergei Khoroshun 18 matchs 184 arrêts 87,2% (saison régulière)





Le promu de la Division 2 se rapproche un peu plus de la Ligue Magnus qu’il a quitté en 2018 après 15 saisons en Elite. Le Epinal Hockey Club rejoint une Division 1 qui s’annonce disputée entre les équipes. L’effectif a dû être renforcé pour permettre au club de tenir la route contraignant des joueurs cadres à arrêter. A commencer par, l’ex Entraineur / joueur Jan Plch qui désormais se consacre entièrement au coaching de son équipe en tant que Head Coach toujours assisté de Nicolas Martin. A 40 ans Sergei Koroshun Gardien Russe expérimenté re-signe pour une deuxième saison en tant que portier n°1, son back-up Nicolas Ravel qui a fait toute sa carrière à Epinal est lui aussi reconduit. La défense se voit renforcer avec deux nouvelles recrues, Tomas Nechala le Slovaque retrouvera son compatriote Tomas Janci qui poursuit sur une 2e saison à l’EHC. Le Français Maxime Ritz vient lui aussi prêter mains fortes à l’arrière garde Spinalienne après 2 saisons chez les Remparts de Tours.

L’attaque se dote de gros renforts de taille avec l’arrivée de buteurs Kevin Altidor l’attaquant Canadien tourne à une moyenne de 25 points par saison en D1. Deniss Baskatovs joueur d’expérience à caractère offensif reste un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Jonathan Estienne joueur formé à Dijon est passé par la Suède il y a plusieurs années puis en Ligue Magnus plus récemment, il va pouvoir contribuer à apporter toute son expérience à sa nouvelle équipe. Autre Slovaque à rejoindre Epinal, Matus Rudzan pour une association avec Dominik Fudjerik et Nicolas Gaspar qu’il a côtoyé au MHC Martin en Slovaquie. La filière Slovaque sera bien représentée dans les Vosges. L’objectif d’Epinal est de s’installer durablement dans l’antichambre de l’Elite pour se préparer à un grand retour dans les années à venir.



Le Joueur à Suivre : Dominik Fujerik

Après une saison prolifique en Division 2 l’attaquant Slovaque confirme son attachement à Epinal, il sera l’un des joueurs clés de l’attaque Spinalienne doté d’une excellente qualité technique et d’une bonne vision du jeu. Ce joueur au profil Ligue Magnus est arrivé en France en 2015 où il a évolué sous les couleurs du Gamyo Epinal, passé par Chamonix puis Strasbourg, il a accepté de relevé de défi en revenant à Epinal en acceptant de jouer le championnat de Division 2 avec l’EHC. Son expérience combinée aux recrues offensives frisque de faire de Epinal un véritable danger pour les défenses.



Pronostic HH pour la saison 3 / 5



Dominik Fujerik - Crédit Photo: Charlotte Tacarlo

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Jan Plch (Slovaquie)



Gardiens :



Sergei Khoroshun

Nicolas Ravel



Défenseurs :



Martin Charpentier

Audric Donnet

Maxime Martin

Tomas Nechala (Strasbourg)

Maxime Ritz (Tours)

Tomas Janci

Gatien Tailly

Xavier Blanchy



Attaquants :



Dominik Fujerik

Nicolas Gaspar

Kevin Altidor (Dunkerque)

Deniss Baskatovs (Clermont)

Jonathan Estienne (Dunkerque)

Matus Rudzan (HK Martin)

Lucas Debenedet (Meudon)

Nathan Ganz

Anthony Rapenne

Kévin Pernot

Victor Breton

Victor Thoreau (Hockey Club 74 U20)



Sergei Khoroshun - Crédit Photo: Guillaume François





