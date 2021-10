Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : Epinal (EHC) Division 1 - presentation epinal Après une saison 2020-2021 terminée prématurément en pleine crise sanitaire, l’effectif étant décimé par la Covid19, a été largement reconduit. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Stephane Claudez le 01/10/2021 à 09:00 Tweeter

Après une saison 2020-2021 terminée prématurément en pleine crise sanitaire, l’effectif étant décimé par la Covid19, a été largement reconduit.



En effet, avec quatre départs pour six arrivées, le staff spinalien a décidé de travailler dans la continuité.



Le vétéran russe Sergeï Khoroshun gardera toujours le fort spinalien, malgré ses 41 printemps. Plus constant en D1 quand D2, et convaincant dans les matchs de préparation, il devra porter les ambitions spinaliennes.

Son fidèle lieutenant, le spinalien pur souche, Nicolas Ravel sera là pour l’épauler les soirs de tempête ou pour reposer le natif de Ekaterinbourg. Il ne manquera pas de mettre l’ambiance dans le vestiaire.



En défense, le jeune belge Xavier Blanchy (comptabilisé comme JFL), le bisontin Audric Donnet, le dijonnais Maxime Ritz, le slovaque Tomas Nechala, les spinaliens Martin Charpentier (capitaine) et Maxime Martin, sont tous logiquement conservés. Le physique, mais trop lent Tomas Janci (Clermont) et le jeune spinalien Gatien Tailly (Améville), vont évoluer sous d’autres cieux.

Ils sont remplacés par Tomas Rusina (slovaque au profil assez offensif, qui a montré la qualité de son lancer durant les matchs de préparation) et le jeune Rémi Ruggirello, qui arrive de Valenciennes.

A noter que Blanchy et Rugirello pourront également évoluer en D2, sous le maillot du voisin Amnéville, dans le cadre des licences bleues.



En attaque, le canadien Kevin Altidor (précieux dans le travail de récupération), le buteur letton Deniss Baskatovs, le magicien slovaque Dominik Fujerik et son jeune lieutenant Matus Rudzan (qui devra confirmer ses indéniables qualités techniques en s’intégrant dans le collectif) continueront à patiner dans le chaudron vert de Poissompré !

Le virevoltant américain Lucas Debedenet (rentré au pays avant le confinement) et le slovaque Nicolas Gaspar (retour en Slovaquie) ne sont plus de l’aventure de la D1.

Le centre slovaque Filip Nemcek aura la lourde tâche de les remplacer. Très doué techniquement, il n’est logiquement pas encore totalement à son aise, dans le collectif spinalien, au vu des premiers matchs de préparation.

Le jeune belge Lucas Boni (lui aussi comptabilisé comme JFL) arrive des U20 de Grenoble et de

Vaujany, où sa saison de D2 avait été stoppée avec la crise sanitaire.

Le haut-savoyard Armand Jayat, arrive de Briançon. Il a déjà fait étalage de ses capacités défensives et de son opportunisme pour marquer, lors de l’avant saison.

La dernière recrue est le rouennais Alexandre Lubin, qui arrive de Cergy et dispose d’une forte expérience en D1. Il sera l’un des fers de lance de l’armada offensive spinalienne.

Tout ces joueurs seront épaulés par les fidèles spinaliens, Victor Breton, Nathan Ganz, Kévin Pernot et Anthony Rapenne. Le jeune Victor Thoreau complète les lignes d’attaque et pourra renforcer l’effectif d’Amnéville, tout comme Lucas Boni et Victor Breton.



A ce titre, le premier tour de Coupe de France, opposant Amnéville à Epinal, promet un beau duel fratricide.

Epinal semble disposer d’un effectif plus homogène que celui de la saison dernière. L’équipe a impressionné lors des matchs de pré-saison avec sept victoires en autant de match, mais il conviendra de ne pas s’enflammer (les équipes n’étant pas toutes au même niveau de préparation avant la reprise) et de continuer à travailler fort, pour démontrer tout le potentiel entrevu lors de ces matchs amicaux.

Le derby lorrain offrira une mise en bouche pour le premier tour de Coupe de France, avant d’affronter l’ogre marseillais, champion en titre, dans un chaudron vert, probablement plein comme un oeuf, avec un public privé de sa passion, depuis quasiment un an !



Pronostic : places de 6 à 8 © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article ALEX6 a écrit le 01/10/2021 à 09:04 plus constant en d1 "qu'en" d2 ! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur