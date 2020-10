Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Marseille Division 1 - Présentation des équipes: Marseille les Spartiates Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction/GF le 05/10/2020 à 10:30 Tweeter





LES SPARTIATES DE MARSEILLE



Saison 2019/2020 : classement 9e (Playoffs non qualifié)

Buts inscrits 77 (11e attaque) Buts encaissés 79 (6e défense)

Meilleur joueur Michael Floodstrand 29 Pts : 17 buts – 127 assists

Meilleur Gardien Patrik Virtanen 24 matchs 575 arrêts 89,6% (saison régulière)





Le Staff Marseillais a bien compris les exigences de la Division 1. Après une saison délicate l’équipe Marseillaise revoit son effectif dans sa quasi-totalité, et c’est un changement radical où l’exception est de conserver l’emblématique capitaine Nicolas Deshaies l’espoir Thomas Raby le jeune défenseur Aurélien Chausserie-Laprée. et l'attaquant Français Benjamin Villiot. Le projet Marseillais est de se structurer pour préparer la montée en Magnus pour les prochaines années.

L’arrivée d’un nouveau gardien en provenance des Etats-Unis Hunter Vorva qui évoluait en NCAA III avec l’université de Marian dans le Wisconsin. Au poste de back-up le Français Benoit Niclot re-signe pour une 6e saison consécutive avec les Spartiates.

La défense se renouvelle avec de jeunes recrues Colin Morillon défenseur de 23 ans au niveau Magnus quitte les Diables Rouges de Briançon pour le projet Marseillais, Christian Lloyd Canadien de 25 ans sort de l’université Américaine où il jouait avec Elmira Collège en NCAA III, les jeunes U20 Lucas Villain formé à Rouen et Hugo Vasse formé à Gap rejoignent l’effectif D1 Marseillais.

L’attaque se veut à caractère offensif avec un recrutement où les dirigeants Marseillais sont allés chercher des joueurs de haut niveau, notamment avec les Russes Artyom Dmitrichev, Alexander Lebedev et Maxim Makarov ce dernier a fait un bref passage à Chambéry en 2018/2019, les trois attaquants sortent tout droit de la Ligue suprême de Hockey VHL (échelon inférieur à la KHL) et comptent bien se mesurer aux grosses écuries de la D1. Rudolfs Maslovskis International Letton découvrira lui aussi le championnat de France. Logan Coomes joueur américain évoluait en NCAA avec l’Université d’Alaska l’an dernier. Tristan Brooks attaquant Franco-Américain formé à Grenoble et passé par les Comètes de Meudon en Division 2 sur les deux dernières saisons, va pouvoir évoluer au niveau supérieur et s’affirmer en faisant sa place dans le groupe Spartiates. Tout comme Joan Cerda qui évoluait avec l’équipe U20 des Ducs d’Angers fera tout pour percer avec une écurie de D1. La jeunesse des Spartiates affirme le renouvellement de l’effectif et la construction d’une nouvelle ère. Les Spartiates viseront cette saison le maintien avant tout avec pourquoi pas une qualification en Playoffs si les résultats suivent. Pour le club il reste à poursuivre sa professionnalisation pour ainsi viser la Ligue Magnus dans le futur.



Le Joueur à Suivre : Nicolas Deshaies



Le Capitaine des Spartiates est présenté comme un Centurion dans la cité Phocéenne, après avoir joué plus de 100 matchs avec le club marseillais, agé de 31 ans ce Défenseur d’1m86 reste une valeur sûre du championnat et l’un de pilier de l’équipe. Arrivé à Marseille en 2016 il a évolué en Division 2 après plusieurs années au plus haut niveau Français passé par Angers, Lyon, Caen, Morzine-Avoriaz, il est resté dans les bouches du Rhône pour le projet Marseillais jusqu’à aujourd’hui, prêt à encadrer ses jeunes co-équipiers et à hisser l’équipe vers le haut du tableau.



Pronostic HH pour la saison 3/ 5



Nicolas Deshaies - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Luc Tardiff (France)



Gardiens :



Hunter Vorva (Marian Univ.)

Benoit Niclot



Défenseurs :



Colin Morillon ( Briançon)

Nicolas Deshaies

Aurélien Chausserie-Laprée

Hugo Vasse (Gap U20)

Lucas Villain (Rouen U20)

Christian Lloyd (Elmira College)



Attaquants :



Joan Cerda (Angers U20)

Augustin Nalliod-Izacard (Clermont)

Tristan Brooks (Meudon)

Alexander Lebedev (Metallurg Zhlobin)

Artyom Dmitrichev (HK Ryazan)

Rudolfs Maslovskis (HK MOGO)

Logan Coomes (Univ. of Alaska-Fairbanks)

Gaëtan Villiot (Grenoble)

Benjamin Villiot

Flavien Fondadouze (Coulee Region Chill)

Thomas Raby

Maxim Makarov (No Team)





Benoit Niclot - Crédit Photo: Guillaume François



