Saison 2019/2020 : classement 6e (Playoffs ½ Finaliste)

Buts inscrits 90 (5e attaque) Buts encaissés 74 (4ème défense)

Meilleur joueur Ville Vepsäläinen 25 Pts : 16 buts – 9 assists

Meilleur Gardien Victor Goy 22 matchs 702 arrêts 92,6% (saison régulière)



Avec le départ de Julien Guimard et l’arrivée sur le banc d’Eric Sarliève c’est une passation de témoin qui se fait au HC Mont-Blanc, avec comme objectif de maintenir les yétis au plus haut niveau de la Division 1. La saison précédente a été stoppée par l’épidémie de Covid-19 alors que les Yétis se qualifiaient pour la Demi-Finale des Playoffs en éliminant les Albatros de Brest. L’effectif pour cette nouvelle saison a subi peu de changements, Mont-Blanc compte poursuivre son évolution avec les jeunes issus de la formation du HC74 tout en intégrant des joueurs en devenir pour le Hockey Français.

Les Gardiens Victor Goy et Jessy Dugat rempilent après une belle saison pour ce duo.

La défense enregistre 3 nouvelles recrues dont le Tchèque Jan Soldan qui arrive avec le coach Sarliève de Clermont-Ferrand son efficacité en infériorité sera une force supplémentaire aux Yétis. Ivan Puzic joueur Croate dispose d’une solide expérience passé par la république Tchèque, l’Elite Anglaise (EIHL) et la pologne il devrait être un défenseur incontournable au sein de l’effectif. L’américain Preston Ames est une véritable tour de contrôle du haut de son 1m91 il arrive du championnat suédois sera lui aussi l’un des joueurs clés de la défense.

Du côté de l’attaque là aussi très peu de changements où l’équipe sort d’une saison prolifique pointant à la 5e place du classement des attaques parmi les clubs de D1. L’inévitable Richard Aimonetto à 47 ans rempile, véritable leader son expérience sur la glace et dans le vestiaire sont une force pour Mont-Blanc, facilitant l’intégration des recrues dont Le junior et International Français U18 Andréas Fleutot formé au HC74 évoluait la saison dernière dans la Ligue Nord-Américaine U18 avec l’équipe Meijer AAA Hockey qu’il n’a pu rejoindre cette saison en raison de la pandémie, il intègre l’effectif de la Division 1 ainsi que le HC74 U20 ce jeune joueur en devenir risque bien de faire quelques apparitions avec les Yétis. Matteo Daita ex joueur U20 des Bruleurs de Loups formé au HC 74 revient au club tout en intégrant l’effectif D1 du Mont-Blanc, il n’a pu lui aussi obtenir un billet pour faire ses armes dans la ligue universitaire Américaine. Julien Lebey n’est pas inconnu du HC Mont Blanc puisqu’il faisait partie de l’équipe de 2016 à 2018 avant de raccrocher les patins. Il signe son grand retour à 33 ans dans l’attaque du Mont-Blanc. Le Canadien William Gignac devrait être le top scoreur des Yétis, passé en USports avec l’équipe Universitaire de Laurentian cet attaquant dispose d’une bonne vision du jeu et détient souvent la passe décisive.



Le Joueur à Suivre : Mikulas Bicha



L’infatigable attaquant Tchèque fera à nouveau parti de l’effectif Yétis version 2020/2021 à 28 ans il reste une terreur pour les défenses et gardiens adverses, ce joueur aux capacités offensives fait preuve d’une réelle efficacité lorsqu’il est présent sur la glace, un atout pour ses co-équipiers qui fait de lui l’un des joueurs clés de l’équipe.





Pronostic HH pour la saison 4 / 5

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Eric Sarliève (France)



Gardiens :



Victor Goy

Jessy Dugat



Défenseurs :



Maxime Bataillé

Preston Ames ( Tyringe SoSS)

Arthur Cocar

Victor Cocar

Jan Jenista

Jan Soldán (Clermont)

Ivan Puzic (Podhale Nowy Targ)



Attaquants :



Richard Aimonetto

Jérémy Arès

Mikulas Bicha

Arthur Coulon

Samuel Guer

Andréas Fleutot (Meijer AAA Hockey 18U)

Arthur Devouassoux

Éric Léger

William Gignac (Laurentian Univ.)

Mathis Chatellard

Julien Lebey (No team)

Matteo Daita (Grenoble U20)

Maxime Joly



Victor Goy - Crédit Photo: Guillaume François





