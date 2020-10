Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Montpellier Division 1 - Présentation des équipes: Montpellier les Vipers Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 07/10/2020 à 11:30 Tweeter



LES VIPERS DE MONTPELLIER









Saison 2019/2020 : classement 13e (Playdowns)

Buts inscrits 70 (13e attaque) Buts encaissés 116 (12ème défense)

Meilleur joueur Vladimir Kubus : 28 Pts : 11 buts – 17 assists

Meilleur Gardien Tadeas Dvorak 26 matchs 722 arrêts 87,4% (saison régulière)



Les Vipers Sortent d’une saison délicate en lutte pour le maintien. Pour cette deuxième saison consécutive en Division 1 le staff Montpelliérain a apporté quelques changements dans l’effectif.

Le gardien Vojtech Sedlacek capable de faire des exploits est non conservé par Nantes il figure comme une l’une bonne pioche pour les Vipers en l’enrôlant en tant que portier n°1, il retrouvera ses anciens co-équipiers Niçois Vladimir Kubus et Martin Vojsovic . La doublure Quentin Dubos est reconduit pour une deuxième saison.

En défense l’arrivée de Martin Ropert après 3 saisons à Neuilly sur Marne apportera toute son expérience au groupe notamment sur les infériorités numériques où il reste très actif. Marc Antoine Gagnon rejoint l’équipe après 2 saisons en USports avec Laurentian Université le Canadien voudra à tout prix percer sur le sol Français pour sa première année. Son compatriote Antoine Fournier-Gosselin ancien capitaine des Comètes de Meudon en Division 2 après une excellente saison et 27 points au compteur il rejoint la D1 en toute logique. Swann Nepveu De Villemarceau a joué plus de 40 matchs la saison dernière avec l’entente U20 Clermont-Lyon-Roanne, et la D3 de Roanne puis la D1 de Clermont du haut de son 1m96 c’est du sang neuf et de la vivacité qui vient renforcer la défense Montpelliéraine. Ce secteur qui a tant fait défaut l’an dernier devrait se trouver plus solide cette nouvelle saison.

L’attaque a été remaniée tout en conservant les joueurs qui forment l’ossature de l’offensive des Vipers Vladimir Kubus, Elie Raibon, Martin Vojsovic, l’arrivée d’un attaquant Slovaque Peter Gàpa formé à Poprad sort d’une excellente saison avec l’équipe Ecossaise de Solway Skarks 113 pts en 38 rencontres. Anthony Mara Canadien de 26 ans poursuit une deuxième saison en France sous les couleurs Montpelliéraine après une saison flamboyante en Division 2 avec les Comètes de Meudon. Arthur Gordon fait le même chemin que son compatriote où il inscrit 36 points en 18 matchs avec Meudon. François-Xavier Girard va lui aussi découvrir la France et la D1 il sort de quatre années en NCAA III avec l’équipe universitaire de Westfield . Thibaud Kiener jeune junior Français 17 ans poursuivra sa progression en intégrant l’élite Montpelliéraine.

L’objectif du club sera de réussir son début de saison pour ne pas répéter les erreurs de l’exercice 2019/2020 Si l’équipe de Raimonds Danilics est bien positionnée en fin d’année, il pourra revoir les ambitions à la hausse en visant une place en Playoffs.





Le Joueur à Suivre : Vladimir Kubus



A 34 ans Vladimir est l’un des joueurs incontournable de l’attaque Montpelliéraine il entamera sa 8e saison en France dont 5 années avec les Aigles de Nice où il a connu le Titre en Division 1 puis la Ligue Magnus. Arrivée en 2018 dans l’Hérault il porte désormais le ‘C’ de Capitaine sur le maillot Vipers. Il aura la charge d’encadrer ses jeunes co-équipiers et d’apporter toute son expérience pour être prêt à affronter les équipes de la D1 qui ne cessent de hisser le niveau à chaque saison.



Pronostic HH pour la saison 2 / 5



Vladimir Kubus - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021 Coach : Raimonds Danilics (Lettonie)



Gardiens :



Quentin Dubos

Vojtech Sedlacek (Nantes)



Défenseurs:



Marc-Antoine Gagnon (Laurentian Univ.)

Antoine Fournier-Gosselin (Meudon)

Hugo Montagut

Raphaël Odorico

Maxime Deplanque

Martin Ropert (Neuilly sur Marne)

Swann Nepveu de Villemarceau (Clermont-Lyon-Roanne U20)



Attaquants:



Alexandre Vigor

Peter Gápa (Solway Sharks)

Thibaud Kiener (Montpellier II)

Anthony Marra (Meudon)

François-Xavier Girard (Westfield State Univ.)

Vladimír Kubus

Karim Marcialis

Arthur Gordon (Meudon)

Erwan Plantrou

Elie Raibon

Martin Vojsovic



Vojtech Sedlacek - Crédit Photo: Guillaume François



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







