LES CORSAIRES DE NANTES









Saison 2019/2020 : classement 7e (qualifié ½ finale Playoffs)

Buts inscrits 89 (6e attaque) Buts encaissés 88 (10ème défense)

Meilleur joueur Karl Leveille 34 Pts : 20 buts – 124 assists

Meilleur Gardien Vojtech Sedlacek 26 matchs 672 arrêts 89,7% (saison régulière)





Les Corsaires de Nantes ont terminé la saison précédente sur un goût d’inachevé en raison de l’arrêt des Playoffs pour cause de pandémie. Après avoir terminé la saison régulière en grande pompe en accrochant une 7e place, tout en se qualifiant dans le dernier carré après avoir sèchement battu les Bisons de Neuilly sur Marne 3 matchs à 0 où les joueurs Nantais semblaient avoir la fraicheur et le mental pour aller jusqu’au bout des phases-finales. Le Coach Martin Lacroix entame sa deuxième saison sur le banc Nantais, ce meneur d’hommes expérimenté au mental de guerrier est parvenu a emmené un groupe qu’il n’a pas choisi en totalité jusqu’en ½ finale. Pour cette nouvelle saison il a pu conserver la majorité de ses joueurs cadres, complété par un recrutement intelligent composé de joueurs taillés pour disputer les premiers rôles en visant le haut de tableau.

Le Gardien Vojtech Sedlacek n’a pas été conservé, il est remplacé par le tout jeune Canadien Francis Leclerc qui a fait forte impression lors de son passage chez les Wildcats de Moncton, il évoluait la saison dernière dans la Ligue Nord-Américaine (LNAH) avec les Pétroliers du Nord. Son Back-up Corentin Lapointe entame sa 6e saison avec les Corsaires.

La défense est remaniée avec l’arrivée du Canadien Hubert Genest qui évoluait en Ligue Magnus avec Strasbourg puis Mulhouse, il n’est pas inconnu du public Nantais puisqu’il était présent dans l’effectif des Corsaires pendant deux saisons 2013 à 2015. Eliot Ardouin formé à Bordeaux a fait ses gammes en Division 2 à Villars de Lans, Alban Rodriguez formé à Grenoble passé par Anglet il retrouve la D1 après un passage dans l’effectif de Division 2 à Annecy. Les cadres Cédric Custosse, Théo Lanvers, Alexandre Perron-Fontaine et Patrik Prokop sont toujours présent pour tenir l’arrière garde Nantaise.

L’attaque se renforce pour pallier au manque offensif de la saison précédente l’équipe constituée se veut aussi bien à caractère défensif qu’offensif, si la stabilité est de mise en conservant les Canadiens Matthew Brenton, Karl Leveillé, Frédéric Bergeron, Madison Dunn, les Français Anthony Goncalves, Edouard Dufournet et le Franco-Belge Tanguy Auger, les recrues d’expériences Paul Schmitt arrive tout droit des Rapaces de Gap, Mathieu André a lui aussi l’expérience de l'Elite en provenance de Briançon, Bastien Lardière passé par Dijon en 2014-2015 lorsque les Ducs évoluaient en Ligue Magnus a passé ses deux dernières saisons avec les Jokers de Cergy. Taylor McCloy arrive de la Ligue Sud-Américaine Professionnelle (SPHL) où il évoluait avec Fayetteville Marksmen l’expérience et la vivacité de cet attaquant remplace Mark Logan non conservé par le club. Les Jeunes U20 intègreront l’effectif D1 à l’occasion Mathis Carrier junior Canadien de 17 ans découvre la France et Rohann Missonsa 18 ans formé à Strasbourg évoluait depuis 2 saisons avec les Juniors en Finlande.





Le Joueur à Suivre : Alexandre Perron-Fontaine



Le Défenseur Canadien est arrivé en France il y a 4 ans chez les Diables Rouges de Briançon avant de rejoindre une autre écurie favorite au championnat de Division 1 les Albatros de Brest. Il a rejoint la formation Nantaise la saison dernière au profil discret et travailleur, son leadership et son état d’esprit naturel lui ont permis d’endosser le rôle d’Assistant.. Blessé lors du début de la saison précédente sa présence a permis de resserrer les rangs par la suite. Cette saison encore il devrait prouver toute l’étendue de son talent et le mettre au bénéfice de toute l’équipe Nantaise.





Pronostic HH pour la saison 4 / 5



Alexandre Perron-Fontaine - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Martin Lacroix (Canada)



Gardiens :



Corentin Lapointe

Francis Leclerc (Pétroliers du Nord)



Défenseurs:



Alexandre Perron-Fontaine

Théo Lanvers

Patrik Prokop

Eliot Ardouin (Villard-de-Lans)

Alban Rodriguez (Annecy)

Hubert Genest (Mulhouse)



Attaquants:



Karl Léveillé

Frédéric Bergeron

Matthew Brenton

Anthony Goncalves

Madison Dunn

Tanguy Auger

Paul Schmitt (Gap)

Taylor McCloy (Fayetteville Marksmen)

Bastien Lardière (Cergy)

Mathieu André (Briançon)

Mathis Carrier (Collège Charles-Lemoyne JuvD1)

Léandre Jouanny (Nantes II)

Rohann Missonsa (Diskos U18)





Martin Lacroix - Crédit Photo: Guillaume François

