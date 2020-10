Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Neuilly sur Marne Division 1 - Présentation des équipes: Neuilly sur Marne les Bisons Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédeaction/GF le 08/10/2020 à 13:30 Tweeter

LES BISONS DE NEUILLY SUR MARNE









Saison 2019/2020 : classement 2e (Playoffs ¼ Finale éliminé)

Buts inscrits 92 (4e attaque) Buts encaissés 67 (3ème défense)

Meilleur joueur Joe Dubé 32 Pts : 14 buts – 18 assists

Meilleur Gardien Ramon Sopko 24 matchs 569 arrêts 91,3% (saison régulière)





Après 10 saisons passées à la tête des Bisons et un titre de Champion de D1 Frank Spinozzi s’en est allé, cédant ainsi sa place à son adjoint François Dusseau. Il va devoir faire oublier rapidement l’emblématique Coach Canadien et c’est bien dans la continuité que s’inscrit le programme de Neuilly sur Marne où les Bisons jouent régulièrement le haut de tableau. Pour cette nouvelle saison sous l’ère Dusseau quelques joueurs emblématiques des Bisons ont décidé de quitter l’équipe pour de nouveaux projets: Ramon Spoko, Joe Dubé, Radek Mika, ainsi que Valère Vrielynck et Jules Breton ont retrouvé une équipe de Magnus (Nice) pour poursuivre leur carrière. Le recrutement s’est fait avec comme objectif de rendre la patinoire de Neuilly sur Marne pour "une forteresse imprenable" selon les propos employés par François Dusseau

Plusieurs changements au sein de l’effectif, avec l’arrivée d’un nouveau Gardien Taylor Dupuis qui aura aussi en charge l’entrainement des Gardiens de l’école de glace de Neuilly, sa doublure Rodolphe Brunetti rempile pour une 2e saison avec les Bisons. Le jeune Gardien de 19 ans Antoine Gilbert rejoint l’effectif tout en poursuivant avec l’équipe U20 d’Amiens et Wasquehal D2.

En défense les tauliers Thomas Giorgi et Guillaume McSween rempilent pour une saison supplémentaire, le défenseur le Canadien Jarrett Kup qui a passé ses 4 dernières saisons en SPHL (Ligue du Sud des Etats Unis) mettra sa vitesse et rapidité au service de l’équipe, Florent Aubé apportera son expérience du haut niveau Français malgré une saison en demi-teinte avec les Spartiates de Marseille il part à la relance avec les Bisons. Bruno Baldris Valls complète la liste des recrues défensives après une saison avec Angers 2 et quelques matchs joués avec Cholet et (Angers SLM) ce jeune joueur de 21 ans en devenir voudra s’imposer à son poste.

L’attaque a subi aussi des changements avec l’arrivée du Sniper Jonathan Joannette au style provocateur passé par Mont-Blanc puis Tours il sera à surveiller de près par les défenses adverses, tout comme Nicolas Dionne passé par Tours et Cholet il aura laissé une bonne impression du côté des Mauges. Ryan Belharfi et Tomas Simonsen issus de la formation des Gothiques d’Amiens, les deux clubs se sont entendus pour que les jeunes espoirs poursuivent leur évolution avec la D1. Les Canadiens Mathieu Ayotte et Gabryel Boudreau rejoignent la Seine saint Denis pour apporter leur expérience de la AHL et LNAH ainsi que leur vitesse d’attaque. Ce dernier sera à surveiller de près repêché par les Sharks de San José (NHL) en deuxième ronde en 2013 sans pouvoir y signer un contrat, il arrive en provenance des Pétroliers du Nord (Ligue Nord Américaine) il aura à cœur de faire parler de lui dans le Championnat Français. Tommaso Bucci joueur Américain découvrira lui aussi le championnat de Division 1 Français après une saison en SPHL avec l’équipe de Pensacola. Hugo Damy joueur Français passé par Nantes complète la liste des nouvelles recrues 2020/2021



Le Joueur à Suivre : Guillaume Mc Sween



Le Québécois est arrivé en 2017 chez les Bisons, après un détour par Chambéry et Mont-Blanc il a retrouvé son équipe favorite en cours de saison dernière. Du haut de ses 1,93m Il est devenu l’un des piliers de la défense Nocéenne et contribue largement au succès de Neuilly. Cette saison encore il devrait avoir un rôle clé dans la brigade défensive des Bisons.



Pronostic HH pour la saison 4 / 5



Guillaume McSween - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Coach : François Dusseau (France)



Gardiens :



Taylor Dupuis ( Ryerson Univ.)

Rodolphe Brunetti

Antoine Gilbert (Amiens U20, Wasquehal)



Défenseurs :



Thomas Giorgi

Florent Aubé (Marseille)

Jarrett Kup (Fayetteville Marksmen)

Cam Marks

Guillaume McSween

Bruno Baldris Valls (Angers)



Attaquants :



Maxence Auvitu

Tomas Simonsen (Amiens U20, Wasquehal)

Rayan Belharfi

Maxime Dordet

Tommaso Bucci (Pensacola Ice Flyers)

Clément Lallemand

Gabryel Boudreau (Pétroliers du Nord)

Jonathan Joannette (Tours)

Hugo Damy (Nantes)

Leyland Plaire

Mathieu Ayotte (Cortina)

Benoit Valier



Jonathan Joannette - Crédit Photo: Guillaume François





© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo