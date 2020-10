Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Strasbourg Division 1 - Présentation des équipes: Strasbourg l'Etoile Noire Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 09/10/2020 à 13:30 Tweeter



L'ETOILE NOIRE DE STRASBOURG







Saison 2019/2020 : classement 11e (Phase de maintien)

Buts inscrits 83 (7e attaque) Buts encaissés 85 (9ème défense)

Meilleurs joueurs René Jarolin 34 Pts : 19 buts – 15 assists et Sébastien Trudeau 34 Pts 14 buts – 20 assits

Meilleur Gardien Tomas Hiadlovsky 26 matchs 689 arrêts 89,5% (saison régulière)



Pour cette deuxième saison en Division 1, le staff Strasbourgeois a choisi de s’appuyer sur son ossature existante en conservant pas moins de 15 joueurs tout en poursuivant l’intégration des jeunes joueurs qui feront à nouveau briller l’étoile noire dans les années à venir. Daniel Bourdages reste aux commandes de la D1 et enchaine pour une 31e saison consécutive à la tête de l’équipe Alsacienne

Le duo de gardiens est conservé avec Tomas Hiadlovsky en tant que portier n°1 l’expérimenté Slovaque entamera sa 3e saison sur les bords du Rhin, sa doublure Fabien Glachant portier de l’équipe U20 la saison précédente est prêt à prendre plus de temps de jeu avec la D1.

En défense le renfort arrive avec 3 nouveaux joueurs Canadiens tout droit venus d’outre atlantique qui signent pour la première fois un contrat professionnel en France Kevin Massy véritable tour de contrôle du haut de son 1,93m et Colton Waltz 1,85m risques de poser des problèmes aux attaquants adverses, Charlie Roy drafté l’an passé dans la ligue Nord-Américaine de Hockey avec les Pétroliers du Nord sera un bon complément aux défenseurs conservés

Pierrick Hoehe, Romain Bureau, et Thibaut Colombin

Du côté de l’attaque l’ensemble du groupe d’attaquants ne bouge pas les expérimentés René Jarolin, Michal Duras, Sébastien Trudeau sont toujours présent pour continuer à encadrer les jeunes Strasbourgeois qui eux se tiennent prêts à aller rivaliser avec les autres écuries de la D1. Elias Leprieult intègre l’équipe en provenance des Ducs d’Angers U20 où il sort d’une saison honorable.



Le Joueur à Suivre : Sébastien Trudeau



Le Québécois à découvert l’Alsace et la Ligue Magnus en 2013, depuis il est devenu un élément indispensable à l’équipe Strasbourgeoise. Attaquant très complet aussi à l’aise face à la cage, il est parti jouer à Mulhouse en 2018 lorsque l’Etoile Noire ne brillait plus. De retour en 2019 il accepte le challenge de la Division 1. Aujourd’hui Il agit comme un joueur d’équipe et reste un cadre pour les jeunes. A n’en pas douter cette saison il devrait tourner sur sa moyenne habituelle aux alentours des 30 points.



Pronostic HH pour la saison 3 / 5



Tomas Hiadlovsky - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Daniel Bourdages (Canada)



Gardiens :



Tomas Hiadlovsky

Fabien Glachant



Défenseurs :



Thibaut Colombin

Colton Waltz (NAIT (Northern AB Ins. of Tech.)

Kevin Massy (SAIT (Southern AB Inst. of Tech)

Romain Bureau

Pierrick Hoehe

Charlie Roy (Pétroliers du Nord)



Attaquants:



René Jarolin

Michal Duras

Louis Olive

Alejandro Burgos Ramirez

Elias Leprieult (Angers U20)

Eddy Thonnessen

Théo Lobstein

Yssah Mensah

Sébastien Trudeau

Arthur Pousse

Lucas Senechal



Pierrick Hohe - Crédit Photo: Guillaume François





© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







