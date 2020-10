Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Présentation Tours Division 1 - Présentation des équipes: Tours les Remparts Média Sports loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 10/10/2020 à 09:00 Tweeter





LES REMPARTS DE TOURS



Saison 2019/2020 : classement 5e (Playoffs ¼ Finale)

Buts inscrits 97 (2e attaque) Buts encaissés 83 (7ème défense)

Meilleur joueur Marek Rusicka 26Pts : 6 buts – 20 assists

Meilleur Gardien Raphael Garnier 26 matchs 646 arrêts 89,2% (saison régulière)





Tours sort d’une saison à rebondissements, dont un changement d’entraineur en cours de saison avec Claude Devèze pour remplacer Rodolphe Garnier aux commandes de l’équipe, terminant la saison régulière en 5e position malgré un handicap de -3pts au championnat. Les Remparts sortent de la compétition en Quarts de Finale en s’inclinant 3 matchs à 0 face aux Drakkars de Caen.

Pour cette nouvelle saison qui démarre les dirigeants ont fait le choix de construire une équipe capable de s’installer dans le haut de tableau. Pour cela un nouveau coach a été recruté pour reprendre les rênes de l’équipe suite au départ de Claude Devèze. C’est Julien Guimard ancien coach de Mont-Blanc et du HC74 U20 lors des quatre dernières saisons, qui a été choisi pour bâtir la solide équipe Tourangelle qui se présente sur la saison 2020/2021. C’est avec de nombreux changements dont l’arrivé de joueurs de Magnus qu’a pu se constituer ce nouveau groupe.



Le duo de Gardien est compsé de l’expérimenté Jiri Blazek passé par Briançon puis Gap la saison dernière, et du Back-up et jeune espoir formé à Tours Jean-Philippe Fontaine qui rempile pour une saison supplémentaire.

La défense a subi de nombreux changements, puisque seul Alex Pisarik reste comme l’unique défenseur présent la saison dernière. Alexis Birolini fait son retour 5 ans après être passé par Nice et Cholet, l’ex-Capitaine de la saison 2015/2016 vient apporter toute son expérience et sera entouré des Français Mathieu Buttin et Arnaud Lazzaroni l’ancien pilier de la défense du Mont-Blanc. L’arrivée du Finlandais Aleksi Mäkelä non conservé par Caen est une bonne prise pour les Remparts avec ce solide défenseur 1,88 m qui ne comptabilise pas moins de 160 matchs au plus haut niveau Finlandais est une véritable atout qui renforce l’arrière garde Tourangelle. Adam Beveridge joueur Canadien de l’Université d’Ottawa signe son premier contrat professionnel et complète l’effectif défensif de la D1.

Plusieurs changements au niveau de l' Attaque qui en enregistre l’arrivée de joueurs expérimentés dont Fabien Métais et Kyle Campbell tous deux arrivent de Ligue Magnus et du club de Briançon, Le canadien est lui passé par le championnat de Pologne avant de rejoindre Tours. Kevin Tassery jeune espoir Français du Hockey passé par les Ducs d’Angers la saison dernière, bien connu du coach Julien Guimard pour l’avoir formé au HC74 puis à Mont-Blanc cet attaquant sera à surveiller de très près par les défenses adverses. L’Américain Phil Bushbacher entamera sa 3e saison en Division 1 après Caen puis Neuilly/Marne il débarque en Touraine avec la double casquette celle d’attaquant et de préparateur physique de l’équipe. Ville Vepsäläinen le Finlandais revient à Tours après 3 saisons passées à Mont-Blanc avec 25 points l’an dernier ce joueur est une pièce maitresse du jeu du Coach Guimard qui selon lui va apporter sa vitesse et son expérience au groupe, Eetu Koski autre joueur Finlandais passé par le célèbre championnat Mestis est la recrue phare et le plus attendu par les supporters, associé à Vepsäläinen les Finlandais volants auront de quoi donner du fil à retordre aux équipes adverses. Peter Bourgaut, Alexis Crosnier, David Camy-Sarty, Antoine Torrès et Clément Garrido rempilent, l’attaque Tourangelle a de quoi avoir fière allure





Le Joueur à Suivre : Phil Bushbacher



C’est un acharné de travail qui débarque à Tours, après avoir fait forte impression lors de son arrivée en France chez les Drakkars de Caen en 2018 et après un court passage en Erste Liga il revient à Neuilly sur Marne où il sort une grosse saison emmenant les Bisons jusqu’en ¼ de Finale des Playoffs. Recruté par les Remparts de Tours en tant qu’attaquant mais aussi préparateur physique pour l’équipe. Assurément cette saison il devrait être un élément important de l’équipe Tourangelle.



Pronostic HH pour la saison 4 / 5



Phil Bushbacher - Crédit Photo: Guillaume François

EFFECTIF 2020-2021

Coach : Julien Guimard (France)



Gardiens:



Jean-Philippe Fontaine

Jiri Blazek (Gap)



Défenseurs:



Alex Pisarik

Adam Beveridge (Univ. of Ottawa)

Alexis Birolini (Cholet)

Mathieu Buttin (Cergy)

Marin Deluchey (Tours2)

Arnaud Lazzaroni (Mont-Blanc)

Aleksi Mäkelä (Caen)



Attaquants:



Kévin Tassery (Angers)

Fabien Métais (Briançon)

Peter Bourgaut

David Camy-Sarty

Alexis Crosnier

Kyle Campbell (Podhale Nowy Targ)

Phil Bushbacher (Neuilly-sur-Marne)

Clément Garrido

Ville Vepsäläinen (Mont-Blanc)

Antoine Torres

Pablo Maltas

Raphaël Peltier

Eetu Koski (HK Budapest)



Kevin Tassery - Crédit Photo: Charlotte Tacarlo



