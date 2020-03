Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 1 : Brest vs Mont-Blanc 4 - 5 (2-0 1-2 -1-3) Le 07/03/2020 Rinkla Stadium, Brest [ Brest ] [ Mont-Blanc ] D1 : Mont-Blanc prend son envol ! Mont-Blanc se rendait à Brest pour l’ouverture des play-offs 2020. Un long déplacement et une première disputée dans une véritable rencontre de série éliminatoire entre bretons et haut-savoyards. Rinkla Stadium, Brest, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 08/03/2020 à 00:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Mont-Blanc : Nous y sommes ! Débuts des play-offs de Division 1 entre les Albatros de Brest (3ème) et les Yétis du Mont-Blanc (6ème). L’objectif de tout joueur du championnat est atteint et une nouvelle page de la saison restait à écrire pour les deux contingents. Emmené par Jesse Juntheikki et Henrich Ruckay tonitruants depuis leurs arrivées, Brest, malgré un départ timide dans ce championnat, fait aujourd’hui partie des équipes en forme de D1 avec 26 points sur 33 possibles en 2020. Spirale similaire côté haut-savoyard, puisque les hommes de Julien Guimard sortent de 5 succès de rangs en cette fin de saison. Avec une efficacité offensive conjuguée à une meilleure rigueur défensive et à un gardien en grande forme (Victor Goy est classé 2ème en terme de pourcentage d'arrêts dans la Ligue), les Yétis se sont offerts une belle année sportive, accomplie et abordaient ces séries éliminatoires en confiance, malgré quelques absents de marque dans les rangs. Au bilan, chacune des deux formations avait emporté une victoire chez son adversaire en saison régulière. La série pouvait alors démarrer ! 0-0 puck au centre ! Rendez-vous au premier face-off !



Bon envol pour l’Albatros



Le premier jeu de puissance intervient rapidement et est au crédit des visiteurs. Juntheikki fait faute après 8 secondes et Mont-Blanc démarre en supériorité, s'offrant notamment deux situations chaudes, que Surek parvenait à repousser de justesse. Les Albatros reviennent à 5 sans frais, et c’est à leur tour de se montrer dangereux dans une bonne phase de possession et un jeu de puissance gagnant. Trouvé par Juntheikki, Ruckay, laissé seul expédie le disque au fond des filets de Goy, 1-0 à 5’38 [5-4]. Alexandre JUILLET Brest ouvre la marque Brest est incisif après son ouverture du score. Les bretons ont la bonne attitude et montrent une agressivité offensive remarquable depuis l'entame. Avec réussite, Balaz parvient à dévier le lancer d’Avenel, qui traversait la ligne de but de Goy, 2-0 à 7’49. Les visiteurs, sonnés, réagissent et Vepsalainen en échappée solitaire est bien proche de réduire le score, malgré des jambes quelques peu engourdies par le long trajet accumulé en bus la nuit précédente. Le puck meurt de peu dans l'angle de la cage et Surek s’en sortait en détournant le revers en dernier instant. Brest profite de cet avantage rapidement acquis pour défendre plus bas. Mont-Blanc reste tranchant, mais manque de réussite dans le dernier geste. Ce premier acte se clôt sur ce score de 2 buts à rien en faveur des locaux, malgré une ultime occasion montblanaise dans les derniers instants. Fin d'un premier acte dominé par les brestois.



Mont-Blanc n’abdique pas



Le début de deuxième période est plus poussif et brouillon de part et d’autres. Il faut attendre plus de 4 minutes pour voir le premier lancer dangereux de cet acte II. Bicha en reprise d’un service d’Aimonetto obligeait Surek à se détendre. Le momentum devient alors montagnard, la mi-match approchant. Par 3 fois, les hommes de Guimard mettent sous pression l’arrière-garde bretonne, qui s’en sortait sans frais face à Masson, Bicha et Vepsalainen. A force de nombreux efforts, les joueurs du Mont-Blanc réduisent l’écart. Baravaglio travaille en forcheck, aidé par Aimonetto, et délivre une passe pour Bicha qui faisait parler sa précision, 2-1 à 31’24. Un temps timide, le HCMB joue désormais un jeu simple et efficace. Les pucks vont à la cage et Brest est poussé à la faute. En powerplay, servi par Aimonetto, Bicha entre plein fer en zone offensive et distille un puissant lancer sous la barre de Surek, qui reste sans réaction, 2-2 à 34’47. Alexandre JUILLET Bicha ramène les siens L’intensité monte d’un cran en fin de période. Vepsalainen et Dikis s’écharpent, mais le joueur montblanais écopait de deux minutes supplémentaires dont profitaient les locaux. Occasion rêvée pour la troupe de Lopez de se donner un peu d’air après dix minutes difficiles. Jonathan Avenel, dans l’ultime minute du deuxième vingt, est trouvé à la pointe droite par Juntheikki et bat Goy sous les bottes d’un slap, 3-2 à 39’15. [5-4]. Fin du deuxième acte, Brest conserve une courte tête d’avance, malgré un tiers médian dominé par les visiteurs.



Les Yétis avec abnégation



Les Albatros réattaquent fort. Goy gardait les siens dans le match face à Ruckay. Malgré le temps fort local, Mont-Blanc obtient une occasion en powerplay et revient à hauteur dans une rencontre hitchcockienne. Guer, alerté par Ripatti, surgit au-devant de Surek et ramène les siens, 3-3 à 44’10 [5-4]. Le momentum est à nouveau visiteur après cette égalisation. Les hommes de Guimard travaillent et transportent le disque en zone d’attaque. Le temps fort est montagnard, et un contre rondement mené permet aux visiteurs de prendre l’avantage pour la première fois dans cette rencontre. Vepsalainen reçoit le puck au visage et quitte les siens le visage en sang. L'attaquant finlandais gardera un souvenir inscrit au menton avec 6 points de suture directement effectué par la médecin sur place, assistée par l'un des deux chefs matériel présent côté montagnard. Bicha conserve le disque et le glisse dans son dos pour Baravaglio, qui d’un instantané trouvait la faille et trompait Surek, 3-4 à 49’47. Alexandre JUILLET Goy a tenu bon en fin de match Les Albatros restent conquérants et bénéficient d’un powerplay pour un retard de jeu reproché à Zac Tierney côté des joueurs de l’Est. Sur la séquence, Brest relance une nouvelle fois le suspens. Favarin, en briscard, fait sauter la gourde de Goy en powerplay, 4-4 à 53’10 [5-4]. Les Albatros se relancent et les assauts suivants leur appartiennent. Pourtant, Mont-Blanc va forcer la décision avant la fin du temps réglementaire. Arthur Devouassoux accélère contre la bande, et est repris irrégulièrement par son défenseur en position de shoot. Un important tir de pénalité est attribué à Bicha, qui trouvait pour la 3ème fois de la soirée l’ouverture à moins de 3 minutes du terme, 5-4 à 57’13. L'on se dirige alors vers une victoire Yéti, mais un retard de jeu évitable est sifflé contre Mont-Blanc pour un second retard de jeu à l’engagement qui suivait ce but. Léger manque alors l’opportunité de tuer le match en break sur un revers détourné en dernier instant par Surek. Brest poussait, et s'en suivait une mauvaise pénalité contre Aimonetto et un 6 contre 3 avec le portier sorti. Malgré les efforts locaux dans l'ultime soixantaine de secondes, les brestois ne reviendront pas dans la partie.



Victoire du HC Mont-Blanc 5 buts à 4, un succès acquis avec caractère par la troupe de Julien Guimard, pourtant menée de 2 buts à l’entame du deuxième acte, mais qui aura su faire preuve de patience et d’abnégation pour revenir dans le match et passer devant. Dans une véritable rencontre de play-offs, disputée de manière intense par les deux formations, le HCMB s’empare de la 1ère manche et fait le plein de confiance avant de retrouver les Albatros ce dimanche dès 18h40 sur la glace du Rinkla Stadium pour l'acte II de cette opposition. Une joute qui promet de faire des étincelles et qui espérons-le, proposera un scénario aussi excitant que celui entrevue ce samedi soir autour du glaçon breton.

Alexandre JUILLET

Julien Guimard et les siens peuvent exulter







