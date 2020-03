Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 1 : Cergy-Pontoise vs Dunkerque 2 - 1 (0-0 1-1 1-0) Le 07/03/2020 Cergy - l’Aren Ice [ Cergy-Pontoise ] [ Dunkerque ] Cergy remporte les deux premières batailles Alors que l’ombre du coronavirus plane sur la suite de la compétition, les Jokers de Cergy-Pontoise ont remporté les deux premiers matchs des quarts de finale face aux Corsaires de Dunkerque. Comme d’habitude cette saison entre les deux formations, les spectateurs de l’Aren’ice ont assisté à deux affrontements disputés et indécis. Toutefois les scénarios ont été radicalement opposés. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 09/03/2020 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2467 spectateurs Arbitres : Mme Picavet assistée de MM. Metais et Fessier Buts :

Cergy-Pontoise : ; 39.35 Pierre-Charles Hordelalay (ass Max Kalter et Philippe Bureau Blais) ; 43.37 Patrik Fransson (ass Jeff Corbett et Austin Vieth)

Dunkerque : 21.19 Jussi Laine (ass Dominik Simcak) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 14 minutes contre Dunkerque Le match n°1 remporté 2 à 1 par Cergy laisse percevoir toute la tension d’un premier match de série.

Les Corsaires appliquent avec méthode la recette qui leur a permis de s’imposer déjà deux fois en terre francilienne cette saison. Ils jouent regroupé devant la cage de Duquenne puis explosent en contre à chaque récupération de palet. Les Jokers, moins mobiles qu’à l’habitude en cette entame de match ne parviennent pas à désorganiser le bloc Corsaires. Les deux équipes se regagnent logiquement les vestiaires sur un score inhabituel de 0-0 à la fin du premier tiers.



Photographe : Olivier Bénard

Au retour sur la glace les Corsaires se montrent bien plus entreprenant. Ils ouvrent rapidement le score d’un superbe tir de Laine à la bleue qui vient se nicher dans la lucarne droite de Chimienti. 0-1, 21’19.



Comme souvent la réaction des Jokers ne se fait pas attendre mais l’excellent centre de Lubin est dévié par une palette Corsaire avant d’atteindre Smith, idéalement positionné. Les Nordistes développent désormais un jeu plus porté vers l’offensive, leur pressing pose beaucoup de problème aux Jokers pour mettre en place leur jeu de passes. Le deuxième powerplay des locaux permet à Kalter de rentrer en zone avec Hordelalay. Il adresse une passe millimétrée entre les défenseurs Nordistes pour permettre au meilleur buteur de la ligue de ramener les deux équipes à égalité, à quelques secondes du buzzer. 1-1, 39’35.



Tout reste donc à faire dans le dernier tiers. La rencontre indécise peut basculer d’un côté comme de l’autre. Ce sont toutefois les Jokers qui prennent l'avantage par Fransson qui parvient enfin à reprendre un rebond laissé par Duquenne sur un lancer lointain de Perl. 2-1, 43’37.



Le score n’est pas assuré pour autant car Poliziani a l’occasion de ramener les siens au score sur un numéro solo dont Corbett fait les frais, mais qui ne trompe pas la vigilance de Chimienti. En double supériorité, Altidor donne des sueurs froides à l’Aren’Ice sur un superbe lancer, mais là encore Chimienti sauve la maison rouge et verte.



En fin de match, la sortie du gardien de Dunkerque n’y fera rien, les Jokers remportent le premier point de la série au terme d’un match verrouillé et haletant.



2020 spectateurs



Arbitres : B. Scolari assisté de J. Chouleur et V. Villard



Buts :

Cergy-Pontoise : ; 1:53 Austin Vieth (ass Philippe Bureau Blais et Patrik Fransson) ; 25:56 Liam Kerins ; 26:29 Liam Kerins (ass Patrik Fransson et Toni Kluuskeri) ; 40:42 Liam Kerins (ass Danny Smith et Alexandre Lubin) ; 46:21 Austin Vieth (ass Philippe Bureau Blais et Patrik Fransson) ; 54:21 Max Kalter (ass Timothée Franck et Toni Kluuskeri)

Dunkerque : 16:57 Dominik Simcak (ass Vit Budinsky ) ; 22:52 Kevin Altidor ; 43:24 Rémi Houque (ass Loïc Destoop et Daniel Poliziani) ; 52:16 Vit Budinsky (ass Adam Young et Francis Ballet)



Pénalités

8 Minutes sur 4 Infractions contre Cergy-Pontoise

12 Minutes sur 6 Infractions contre Dunkerque

Photographe : Olivier Bénard

L’intensité et l’offensive montent de plusieurs tons dès le premier engagement du match n°2. Les Jokers prennent le contrôle du palet pour mettre en place leur jeu de passes et de mouvements. Les Corsaires, désormais devancés dans la série, démontrent également de bonne intentions offensives. D’une passe appuyée depuis sa moitié défensive, Bureau-Blais trouve Vieth, lancé sur la ligne bleue. L’attaquant américain fini l’action d’un lancer dans la lucarne de Duquenne. 1-0, 1’53. Le match est lancé.



Après avoir laissé passé l’orage rouge et vert pendant les dix premières minutes, les Corsaires sortent la tête de l’eau. La rencontre est désormais ouverte, les actions se succèdent d’un but à l’autre. Alors que les Jokers sont en supériorité numérique, une mauvaise passe permet à Simcak de récupérer le palet puis de remonter l’aire de jeu pour un duel face à Chimienti. L’attaquant ne rate pas l’opportunité en envoyant la rondelle dans la lucarne droite du gardien des Jokers. 1-1, 16’57.



En fin de tiers Franck manque sa déviation sur un service de Kalter. Le score n’évolue pas. Egalité parfaite à la fin d’un premier acte de qualité qui n’aura pas laissé aux spectateurs le loisir de s’ennuyer.



Au retour des vestiaires, les Jokers profitent d’une supériorité pour faire circuler la rondelle en triangle entre Da Costa, Lubin et Smith, mais ce dernier ne trouve pas le cadre Nordiste. Les Jokers dominateurs se font surprendre par l’inévitable Altidor. L’attaquant récupère le palet suite à un bon pressing sur sa ligne bleue. Il traverse la patinoire puis arme un lancer qui propulse la rondelle dans la lucarne de Chimienti. 1-2, 22’52.



Mais les Corsaires ne profitent pas longtemps de leur avantage au score. Kerins récupère la rondelle à l’entrée de la zone offensive. Il lance ras de la glace pour tromper Duquenne et ramener les deux équipes à égalité. 2-2, 25’56.



A peine plus d’une minute plus tard, c’est au tour de l’homme à tout-faire, Fransson, de récupérer le palet au centre de la glace. Il se défait avec autorité des défenseurs de Dunkerque avant de lancer sur Duquenne. Le gardien offre le rebond à Kluuskeri qui a parfaitement suivi l’action. 3-2, 26’29.



Le match gagne en intensité, les contacts se font plus rudes. En toute fin de supériorité pour les Corsaires un puissant lancer vient heurter le masque de Chimienti, le rebond est repris victorieusement par un attaquant Dunkerquois mais l’arbitre, qui avait déjà sifflé, refuse ce but.

En fin de tiers, Franck rate le break sur un service de Lubin. Les deux formations se séparent sur un score à l’avantage des locaux.



Photographe : Olivier Bénard

Kerins fait à nouveau lever l’Aren’Ice dès le début du troisième tiers sur un lancer à la ligne bleue alors que Dunkerque évolue en infériorité. L’attaquant signe ainsi un doublé qui permet aux Jokers de prendre un peu d’air. 4-2, 40’42.



Mais l’abnégation des Corsaires n’est pas entamée. Houque prend tout le monde par surprise en touchant une nouvelle fois la lucarne de Chimienti, tout en reculant, après avoir récupéré le palet aux abords du slot. 4-3, 43’24.



Trois minutes plus tard, l’enclave des Corsaires est laissée libre pour la première fois du match. Cet espace dans la zone de vérité profite à Vieth qui a le temps de d’ajuster son lancer dans la lucarne de Duquenne. 5-3, 46’21.



Les Jokers font à nouveau le break. Ce dernier est le bienvenu car le résultat de cette rencontre paraît encore bien indécis. Et ce ne sont pas les tentatives de Budinsky, Cimino et Poliziani, à l’approche de la mi-tiers, qui démentent cette sensation.

La réduction du score se concrétise par une reprise puissante de Budinsky, décalé au niveau du cercle d’engagement, qui passe au dessus de l’épaule gauche de Chimienti. 5-4, 52’16. Les Corsaires mettent ainsi à profit leur quatrième supériorité et maintiennent l’espoir d’une fin de match renversante.



Hélas pour eux, ce scénario ne se produit pas, au contraire, Kalter permet aux siens de prendre définitivement le large en levant le palet du revers alors qu’il s’est frayé un chemin au travers de la défense Nordiste. 6-4, 54’21.



Le score n’évoluera plus. Les Jokers tiennent leurs deux première victoire dans cette série face à des Corsaires qui ont réalisé deux belles prestations. Il est certain que le troisième match sera tout aussi relevé à Michel Raffoux, ce mercredi 11 mars. Enfin, si ce satané virus nous permet de jouer cette rencontre. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







