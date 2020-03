Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 1 : Neuilly/Marne vs Nantes 4 - 6 (2-4 1-0 1-2) Le 07/03/2020 Neuilly-sur-Marne, patinoire municipale [ Neuilly/Marne ] [ Nantes ] Les Corsaires premiers sur le pont Neuilly, deuxième de la saison régulière reçoit une équipe de Nantes qui a terminé septième un peu loin de son niveau et qui sera un adversaire redoutable en playoffs. Une série qui débute samedi et se poursuit dès le lendemain pour le match 2. A domicile les Bisons vont essayer de démarrer du bon sabot sur le pont des Corsaires Neuilly-sur-Marne, patinoire municipale, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/03/2020 à 14:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



270 spectateurs Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Smeeckaert et Rauline Buts :

Neuilly/Marne : 14.29 Valère Vrielynck (ass Jan Safar et Joé Dubé) ; 19.24 Jérémie Janneteau ; 31.34 Valère Vrielynck (ass Jérémie Janneteau et Joé Dubé) ; 54.51 Samir Saliji (ass Phil Bushbacher et Guillaume McSween)

Nantes : ; 15.07 Matthew Brenton (ass Matej Hamrak et Alexandre Perron-Fontaine) ; 17.44 Karl Leveille (ass Madison Dunn) ; 46.57 Frédéric Bergeron (ass Matthew Brenton et Matej Hamrak) ; 59.10 Matthew Brenton (ass Frédéric Bergeron) ; 6.14 Frédéric Bergeron ; 9.52 Karl Leveille (ass Alexandre Perron-Fontaine et Frédéric Bergeron) Pénalités 24 minutes dont 10 à Lallemand contre Neuilly/Marne 16 minutes contre Nantes



Les Corsaires à l'abordage :

Une relance catastrophique plein axe bénéficie à Bergeron qui colle au fond et ouvre le score (0-1 à 06'14).

La partie change de sens et Nantes donne la mesure de son talent, les Bisons sont sanctionnés sévèrement, puis commettent une deuxième faute. Léveillé de la bleue envoie un missile dans la lucarne locale pour doubler la mise à 5 contre 3 (0-2 à 09'52). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bisons sonnés repartent dans l'autre sens et pressent. Les lancers s'enchaînent et Nantes est pénalisé, dans l'avantage laissé par l'arbitre une deuxième faute est réalisée par les Corsaires. En double supériorité les hommes de Spinozzi font le métier. Safar lance, Sedlacek repousse mais tombe au sol, Vrielynck récupère prend son temps pour ajuster le filet ouvert et débloque le compteur local (1-2 à 14'29).

Sur le deuxième powerplay, Neuilly sur Marne se fait surprendre en contre. Brenton s'échappe seul et s'en va battre Sopko du revers (1-3 à 15'07).

Les Corsaires continuent de pousser et les locaux sont bien en peine de suivre le rythme mais parviennent à s'en tirer. Dunn lance puissamment, Léveillé dévie du bout de la crosse dans le but nocéen (1-4 à 17'44).

Neuilly semble KO après ce premier tiers, heureusement pour eux les Bisons rentrent aux vestiaires avec une unité de moins de retard. Sedlacek rate complètement sa relance et Janneteau récupère pour trouver le filet désert (2-4 à 19'24).



Tirs cadrés : 10 / 9 pour Neuilly sur Marne



Les Bisons se rapprochent :





Nantes subit la pression de son adversaire et doit concéder une faute. Le pressing nocéen est fort mais stérile. Dunn part en break et emporte tout le monde mais Sopko dévie. Les Bisons reprartent et Giorgi bien décalé manque le cadre. La supériorité nantaise n'est que peu tranchante, Valier part en break, il ne peut lancer mais est accroché irrégulièrement et récupère donc un powerplay. Janneteau remet plein axe pour Vrienlynck qui fusille le portier nantais dans un grondement (3-4 à 31'43). Photographe : Philippe Rouinssard Neuilly revient fort dès la reprise, Sedlacek s'interpose avec de nombreux arrêts. Auvitu enrhumme toute la défense nantaise mais bute contre le portier. Bruche et Giorgi partent en break à deux mais Sedlacek s'offre un arrêt incroyable au deuxième poteau.Nantes subit la pression de son adversaire et doit concéder une faute. Le pressing nocéen est fort mais stérile. Dunn part en break et emporte tout le monde mais Sopko dévie. Les Bisons reprartent et Giorgi bien décalé manque le cadre. La supériorité nantaise n'est que peu tranchante, Valier part en break, il ne peut lancer mais est accroché irrégulièrement et récupère donc un powerplay.

Les Nantais se réveillent et renversent la tendance, ils s'installent mais se heurtent à Sopko. Saliji part en break en solitaire mais son tir est capté par la mitaine du portier adverse. Les Corsaires profitent des erreurs défensives locales pour apporter du danger malgré la domination séquano-dyonisienne. Le jeu s'équilibre et reste d'un excellent niveau. En fin de période, Nantes se montre dangereux mais le cerbère local tient bon, notamment face à Dunn lancé en contre à toute allure.



Tirs cadrés : 14 / 7 pour Neuilly sur Marne



Le réalisme finit par payer :





Sur l'une de ces contre-offensives, les Nocéens sont sanctionnés mais ils parviennent à tuer la pénalité sans difficulté. La défense pourtant peine à cinq, Bergeron contourne la cage et profite du trafic pour doubler l'avance visiteuse (3-5 à 46'57). Photographe : Philippe Rouinssard

Dans la foulée les Nantais sont pénalisés, les Bisons se ruent en avant mais Sedlacek tient la porte fermée. Les Corsaires renversent la tendance mais ne peuvent pas encore tuer le match. Finalement sur un bon contre, Buschbacher lance, Sedlacek dévie vers le deuxième poteau où Saliji reprend victorieusement (4-5 à 54'51).

Neuilly accélère pour revenir mais sans résultats et le temps file. Sopko sort, mais Nantes récupère rapidement le palet et Brenton l'expédie au fond (4-6 à 59'10).

Le gardien re-sort et Neuilly se rue à l'assaut mais une pénalité vient achever le fol espoir local.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Neuilly sur Marne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Frédéric Bergeron

** : Mathew Brenton

*** : Frédéric Bergeron

** : Mathew Brenton

* : Valere Vrielynck



Nantes réalistes et offensif a parfaitement su profiter des erreurs individuelles de son adversaire pour prendre rapidement les devants dans ce match 1 des playoffs. Les Corsaires rapides et précis devant ont su marquer au bon moment pour conserver l'avantage tout le match. Derrière ils ont su tenir bon grâce notamment à leur gardien auteur de 32 arrêts. Un bon premier succès à l'extérieur pour les Nantais qui tenteront la passe de deux dès ce soir.

Neuilly est mal rentré dans la partie et à commis trop d'erreur en défense servant trois buts à son adversaire. Les Bisont ont du courrir après le score toute la rencontre sans jamais pouvoir le rattraper. Pas le choix pour les Nocéens, il faudra hausser le niveau pour l'emporter ce soir et égaliser avant le déplacement au bord de la Loire.







