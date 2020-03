Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 2 : Brest vs Mont-Blanc 3 - 5 (1-0 2-1 0-4) Le 08/03/2020 Rinkla Stadium, Brest [ Brest ] [ Mont-Blanc ] D1 : Les Yétis récidivent ! Après un succès dans une rencontre dantesque disputée la veille, le HC Mont-Blanc retrouvait les Albatros de Brest pour le compte du match #2 de sa série de ¼ de finale. Rinkla Stadium, Brest, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 09/03/2020 à 12:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Mont-Blanc : Une partie qui allait à coup sûr faire des étincelles, après une passe d’armes de toute beauté moins de 24 heures auparavant entre les deux contingents. Mont-Blanc souhaitait doubler la mise et profiter de son unité d’avance pour se donner de l’air, alors que côté brestois, il fallait réagir pour éviter de prendre la (longue) route de la Haute-Savoie avec 2 manches de retard sur leurs opposants. Les enjeux étaient nombreux, ce dimanche soir à Brest et la partie fidèle à ce qu’elle avait été la veille... Engagée, disputée à rebondissements et diablement indécise !



Brest en avance



Comme la veille, le début de rencontre est engagé et équilibré entre les deux formations. Bernier lance le premier, mais Joly répond dans les instants qui suivent sur un tir bloqué par Surek du bouclier. Les défenses se craignent, le jeu est disputé et la bataille de la neutre est sans conteste la clé de ce début de rencontre. Les Albatros frappent les premiers au tableau indicateur et s’emparent du momentum de ce match. Jonathan Avenel récupère le disque à la toute limite du hors-jeu et permet à Marcel Balaz de trouver la faille face à Victor Goy, 1-0 à 10’06. Alexandre JUILLET Forte pression sur la cage montblanaise Les hommes de l’Ouest connaissent un temps fort et il faut un Goy présent en dernier rempart, pour éviter le but du break de Bernier en échappée. Les bretons tentent leurs chances de loin, Mont-Blanc peine dans la construction et ne prend pas ses lancers face à des brestois qui auront eu le réalisme nécessaire pour passer devant. Comme la veille, les locaux sont devant après vingt minutes de combat et mènent 1 but à 0.



Ça plane pour l’Albatros



Mont-Blanc obtient un jeu de puissance en entrée de deuxième et fait le siège de la zone adverse, sans prendre d’unité dans la manœuvre. La récompense intervient pourtant quelques minutes plus tard. Servi par Vepsalainen, Ripatti accélère côté droit et délivre une passe en retrait qui traversait l’enclave et parvenait à Tierney. Ce dernier lançait en puissance côté droit et battait le cerbère de la cité portuaire, 1-1 à 26’03. Alexandre JUILLET Surek tient les siens Joie de courte durée pour les montblanais, qui se retrouvent à défendre à 4 contre 5 durant 4 minutes pour deux fautes successives de Léo Guillemain. Sanction immédiate, Ruckay est trouvé côté droit par une passe astucieuse de Graham Avenel, 2-1 à 28’22 [5-4]. Le boxplay se poursuit pour le défenseur de Saint-Gervais – Megève. Malgré l’infériorité, Lazzaroni part en contre à 2 contre 1, mais échappe le disque dans sa conduite. Brest peut souffler et même frapper une nouvelle fois sur le casque de leur adversaire du soir. Motreff sort du bois pleine enclave et fait trembler les filets sur une passe de Thos, 3-1 à 30’44. Les Albatros sont devants et bénéficient de l’aide de leur portier. Surek est omniprésent dans ce deuxième acte et repousse un grand nombre de tentatives visiteuses, à l’image d’un powerplay contré de belle manière par le portier local. La réussite s’en mêle également, et Brest regagne les vestiaires avec un break d’avance sur le contingent montagnard.



Un caractère remarquable



Comme lors du tiers précédent, Brest offre une cartouche à Mont-Blanc sur une faute en début de 3ème. Les Yétis cravachent et se rapprochent de leurs opposants sur un lancer de Lazzaroni dévié victorieusement par Léger dans le slot, 3-2 à 43’56 [5-4]. Mont-Blanc est volontaire et semble vouloir rapidement faire son retard. Les haut-savoyards lâchent les chevaux dans ce troisième vingt. En face, Brest souffre physiquement et se voit mis au supplice durant plusieurs minutes. Le supplément d’âme paie pour les protégés de Guimard, qui recollent sur un rebond accordé à Coulon, 3-3 à 47’35. La domination s’intensifie pour les visiteurs et le HCMB reprend même l’avantage à 9 minutes du terme. Coulon, encore lui profite d’un contre le long de la rampe pour partir en échappée et déborder le portier avant de fait trembler le filet, 3-4 à 51’02. L’envie et la détermination montblanaise ont eu raison de la défensive brestoise. Les joueurs de la pointe jettent leurs dernières forces dans la bataille, mais les Yétis défendent becs et ongles leur court avantage au score face aux assauts de la cité de l’Arsenal, bien aidés par deux arrêts fermes et décisifs de la mitaine de leur portier Goy. Alexandre JUILLET Goy décisif en fin de rencontre Surek sort de son but pour tenter le tout pour le tout. Bicha récupère, Surek qui avait commencé à déserter son cadre ne pouvait revenir à temps et encaissait le 5ème but synonyme de défaite pour les Albatros, 3-5 à 58’02.



Victoire du HC Mont-Blanc 5 buts à 3 face aux Albatros de Brest. Avec un caractère remarquable et un état d’esprit combattif même mené au score, les Yétis du HC Mont-Blanc ont, comme lors de la rencontre inaugurale, inversé la tendance pour passer devant et s’imposer au bout d’une nouvelle opposition disputée et riche en suspens. Si le scénario peut présenter quelques similitudes avec le match de la veille, les hommes de Guimard ont pris le pas sur leur adversaire dans un troisième tiers d’excellente facture et bénéficieront d’un avantage de 2 manches à l’heure d’affronter Brest, sur leur glace du Palais des Sports de Megève ce mercredi soir. Il faudra désormais terminer le travail et engrangée la plus difficile des victoires, la dernière ! Alexandre JUILLET Mont-Blanc enregistre un deuxième succès dans la série © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







