Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 3 : Mont-Blanc vs Brest 4 - 3 (1-2 1-0 1-1 1-0) Après prolongation Le 11/03/2020 Palais des Sports, Megève [ Mont-Blanc ] [ Brest ] D1 : La demie pour les Yétis ! C’est l’heure de la phase retour pour Yétis et Albatros, rassemblés ce mercredi soir à Megève. Devant une affluence calibrée et limitée à 1000 personnes dans l’enceinte du Palais des Sports, due à l’épidémie de Coronavirus frappant actuellement le monde, le sport était pourtant bien le dénominateur commun du public présent ! Et bien nous en fasse… Palais des Sports, Megève, Hockey Hebdo Article : A.Juillet | Photos : M.Richier & Y.Coppel le 12/03/2020 à 11:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



800 spectateurs Buts :

Mont-Blanc :

Brest :



Après deux succès acquis avec un caractère remarquable au cœur du Rinkla Stadium brestois, et avec la présence remarquée d’une brochette d’aficionados déplacés pour soutenir les Yétis, les hommes de Julien Guimard avaient pour ambition de terminer le très bon travail entrepris quelques jours auparavant face aux hommes de Lopez. Les Albatros, dos au mur, n’avaient quant à eux plus d’autre choix que de l’emporter pour relancer la série sur la glace de leurs opposants du Mont-Blanc. Et pourtant…



Entame équilibrée, Brest en avance



Pas de faux départ dans cette opposition. Coulon obtient déjà une excellente occasion sur un tour de cage de Léger où le palet venait trainer au second poteau. Sur le contre, Ruckay répond et voit une excellente intervention de Goy. Le ton de la partie est donné. L’entame se dispute sur un excellent rythme et les Yétis ouvrent la marque après deux minutes dans la rencontre. Vepsalainen hérite du disque côté droit et trouve la partie supérieure du filet sur un tir dont il a le secret, 1-0 à 2’04. Brest ne laisse pas longtemps place au doute et revient sur un tir dévié de Bernier qui trompait la vigilance de Goy dans une trajectoire étrange deux minutes plus tard, 1-1 à 4’23. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette opposition. L’intensité et la pression sont palpables dans cette opposition. Brest prend à son tour le lead sur un nouveau but signé Bernier depuis la ligne bleue, 1-2 à 11’13. M.Richier Bernier, auteur de 2 buts dans le 1er acte Mont-Blanc conserve sa caractéristique combativité et se présente bientôt en powerplay deux fois d’affilée, sans parvenir à ses fins. Punitions auxquelles résisteront parfaitement les brestois malgré quelques bonnes positions de tirs coté montblanais. Fin d’un premier acte disputé, les bretons mènent par 2 buts à 1. Comme lors des deux premiers affrontements, les hommes de Lopez ont pris l’avantage sur un doublé de Bernier, très en jambe dans ce premier vingt.



Le montagnard est farouche !



La première situation de ce deuxième vingt est à mettre à l’actif du capitaine Yéti, qui venait butter sur Surek d’un tir depuis l’enclave. Brest pousse pour creuser l’écart et force ses adversaires à faire faute. Mont-Blanc file pour la première fois en boxplay pour une faute de Maxime Bataillé, pris de vitesse à la bleue. Les Albatros mettent place leur jeu de puissance dès les premiers instants de cette infériorité alpine. Ruckay frappe le montant gauche sur un tir depuis le slot, et Mont-Blanc s’en sort sans frais. La situation s’inverse quelques secondes plus tard, pour une charge à retardement brestoise. Les Yétis investissent le camp des joueurs de la pointe bretonne, mais Léger, par deux fois, ne parvient pas à faire tourner le compteur sur la position 2. Surek sauve les siens à maintes reprises, et récidivent avant la mi-match, sur la séquence de conservation en territoire des oiseaux. A force d’une belle abnégation collective, les montagnards refont surface. La pression est acquise aux joueurs de Saint-Gervais/Megève depuis la mi-match. Les verts et rouges sont très menaçants. Léger fait un festival au cœur de l’arrière-garde visiteuse et amènent le disque jusque devant le cerbère des blancs. Guer, bien placé, touchait la lucarne, 2-2 à 33’33. M.Richier Guer ramène les siens Cette rencontre est diablement disputée par les deux camps. Goy sauvait les siens face à Balaz, après une excellente minute des pensionnaires du Rinkla Stadium. Les brestois terminaient bien et profitaient même d’une pénalité en fin de période dirigée contre Léger pour 4 minutes, pour instaurer de la pression sur leurs adversaires. Fin du deuxième acte et comme lors des deux premiers rounds, aucun des deux équipes n’avait fait la décision après quarante minutes de jeu.



Insoutenable tension !



Le début de troisième redémarre avec une extrême période de résistance pour les hommes de Julien Guimard. Plus de 3’30 à faire à 4 contre 5 face aux assauts brestois. Les premières secondes montrent de l’imprécision côté visiteur, et des secondes importantes s’égrènent pour les hommes du Palais. La boîte haut-savoyarde tien le choc et maintient l’égalité. Le jeu à 5 redonne du rythme à des joueurs locaux entreprenants. Samuel Guer tente de reprendre au deuxième poteau sur un bon contre et une passe de Vepsalainen, mais manque de peu le dernier geste, malgré une omnipotence prépondérante depuis le début de ce match #3. Mont-Blanc obtient un jeu de puissance après dix minutes de jeu intense et disputé dans ce 3ème tiers. Le salut ne viendra pas sur la séquence, malgré des lancers dangereux et un arrêt décisif de Surek au-devant d’Éric Léger du bout du stick. Brest résiste et la partie reste indécise. Pourtant, Mont-Blanc prend un avantage important à un peu plus de 5 minutes du terme. Guer bataille comme un beau diable en zone offensive. Ce dernier prend le temps de temporiser pour servir Vepsalainen, qui lui rendait la monnaie de la pièce sur une passe reprise dans l’enclave, 3-2 à 54’42. Les Yétis écopent néanmoins d’une punition aux conséquences douloureuses à quelques instants de la fin. Le puck est dégagé directement au-dessus des plexis et s’instaure du même coup un boxplay ô combien primordial. Goy détourne de la botte un premier lancer dangereux, mais Brest, qui ne comptait pas rendre si facilement les armes, revenait dans le match, profitant de ce jeu de puissance. Ruckay met le feu aux poudres et poussent les verts dans leurs retranchements. Malgré un premier arrêt du cerbère local, Juntheikki et Jacquier s’associent, avant que Jonathan Avenel, ne saute sur le retour et ne fasse trembler les filets, 3-3 à 56’17. [5-4]. La tension est à son comble, mais aucune des deux formations ne fera la différence avant le coup de sifflet indiquant la fin du temps réglementaire.



Léger libère les siens !



La pression est palpable à l’entame de ce 3 contre 3. Chacune des deux formations se met en ordre de bataille et obtient des chances. Surek et Goy tiennent le coup jusqu’à cette fameuse 4ème minute de la prolongation. Léger s’élance depuis sa zone, se débarrasse de son premier vis-à-vis, déborde le second côté gauche, repique vers le but, et feinte du revers pour glisser le disque derrière la ligne de but et fait exulter le public du Palais des Sports sur un but qualificatif d’anthologie ! 4-3 à 64’54. Y.Coppel Mont-Blanc peut célébrer



VICTOIRE du HC MONT-BLANC 4 buts à 3 et qualification pour les ½ finales ! Un véritable exploit réalisé par le coach Guimard et sa troupe ! En effet, le club haut-savoyard n’avait plus atteint ce stade de la compétition en Division 1 depuis 2005, année du dernier titre de Champion de France D1 du club. Au terme d’une série extrêmement disputée face à une formation brestoise très accrocheuse, Mont-Blanc glane son ticket pour le tour suivant, récompensant une saison pleine et un investissement de chacun de ses hommes sur la glace. Place à quelques jours de repos avant un retour aux affaires pour le contingent alpin, en demi-finale, face aux Corsaires de Nantes ! L’aventure continue !

Y.Coppel Scène de liesse dans le vestiaire Yéti © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article ruru a écrit le 12/03/2020 à 11:42 Et que c'est mérité pour ce groupe, bravo les Yetis Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo