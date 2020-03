Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 - Quart de Finale match 3 : Nantes vs Neuilly/Marne 3 - 2 (0-0 2-1 1-1 ) Le 11/03/2020 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Neuilly/Marne ] Les Bisons rendent les armes et Nantes passe en demi Pour ce Match 3 les Bisons de Neuilly se déplacent à Nantes pour jouer le tout pour le tout et revenir à un match. Car les Nantais ont enregistré deux précieuses victoires en terre Nocéenne. Les hommes de Martin Lacroix sont à une victoire de la qualification en demi-finale, le mot d’ordre est donné « pas d’erreur »les Corsaires sont proches de faire tomber le Dauphin et vice-champion de la D1. Les Bisons doivent à tout prix l’emporter pour éviter un retour au bercail dès mercredi soir. Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 15/03/2020 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



800 spectateurs Arbitres : Mme Picavet assistée de MM. Metais et Laboulais Buts :

Nantes : ; 21.53 Matthew Brenton (ass Frédéric Bergeron et Matej Hamrak) ; 27.52 Anthony Goncalves (ass Hugo Damy et Edouard Dufournet) ; 48.59 Mark Logan (ass Karl Leveille)

Neuilly/Marne : 21.43 Guillaume McSween (ass Phil Bushbacher et Samir Saliji) ; 59.46 Samir Saliji (ass Valère Vrielynck) Pénalités 6 minutes contre Nantes 18 minutes contre Neuilly/Marne



Guillaume François





L’engagement est lancé le Nocéen Silk l’emporte face à Léveillé, les joueurs Franciliens mettent la pression sur la défense adversaire d’entrée de jeu, avec un premier lancé de Saliji sur le portier Nantais. Les Corsaires se montrent à leur tour à l’image des deux premières rencontres, le ton est donné Hamrak et Dufournet s’imposent coup sur coup face à Plaire, Dufournet lance le premier tir Nantais sur Sopko. Les joueurs Nocéens rapidement sous pression réagissent par l’intermédiaire le Mika puis Saliji, mais Sedlacek veille au grain.

Les Nantais repartent à l’assaut de la cage des Bisons en mettant de la vitesse, Brenton met Sopko à l’épreuve, puis Damy enchaine à son tour, Martinka également d’une frappe lourde mais le portier Nocéen reste vigilant. Puis c’est une nouvelle déferlante qui s’abat sur la cage de Sopko avec Dufournet, Dunn puis Bergeron. La réaction des Bisons a lieu avec une percée de Vrielynck où Sedlacek s’interpose pour préserver sa cage vierge. A 12’33 les Bisons sont sanctionnés pour un surnombre lors d’un changement de ligne, Bushbacher file en prison. Le powerplay des locaux est en place seul Hamrak parvient à cadrer son tir capté par Sopko. Les joueurs visiteurs parviennent à tuer la pénalité, repartent à l’attaque de la zone Nantaise Valier puis Safar tentent de trouver l’ouverture en vain. Plaire tente sa chance mais Sedlacek s’impose. En cette fin de premier acte, c’est la défense Nantaise qui a le dernier mot, Perron-Fontaine puis Lanvers lancent des puissants shoots en direction de la cage Nocéenne mais Sopko intercepte évitant le moindre rebond. Saliji s’échappe en solitaire pour tenter l’ouverture du score dans les ultimes secondes. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de parité.0-0



Guillaume François



Pour la reprise du second vingt, Leveillé s’impose face à Silk, mais le défenseur Nantais est aussitôt sanctionné à 20’06 pour un cinglage. Les Bisons évoluent pour la première fois de la rencontre en supériorité, la pression est de mise sur le but de Sedlacek, Safar enchaine les tirs coup sur coup face au portier Nantais, il faut compter sur un Sedlacek des grands soirs côté Nantais, mais l’assaut suivant est imparable à 21’43 McSween débloque le compteur en ouvrant le score pour les Bisons assisté par Bushbacher et Saliji. : 0-1

L’engagement suivant est remporté par Valier, mais les Nocéens n’ont pas le temps de savourer que le palet est rapidement récupéré par les Nantais qui accélèrent pieds au plancher sur la cage de Sopko à 21’53 l’égalisation est là d’un tir trompeur, Brenton glisse le palet au fond des filets, assisté par Bergeron et Hamrak : 1-1

Au passage (21’53) le défenseur Bison Mika est sanctionné pour accrocher, ce qui n’arrange pas la situation des Franciliens. Les Nantais décrochent un seul tir de Léveillé sur la phase de supériorité. De retour au complet les Bisons se montrent dangereux dans la zone adversaire avec Mika puis Dubé. Les Nantais répliquent par Martinka d’un tir appuyé sur Sopko. Puis c’est au tour de Auvitu et Silk d’intervenir dans la zone Nantaise sans parvenir à redonner l’avantage. Valier tente à son tour un tir bien capté par le gardien Corsaires. A 27’52 les Nantais mettent le feu dans le slot, Gonçalves récupère le palet et l’envoie en force dans la cage de Spoko, ce dernier ne peut que constater le deuxième but en faveur des locaux : 2-1

Les Nocéens courent désormais après le score et repartent à l’attaque dans la zone Nantaise Bushbacher et Dordet sont à la manœuvre puis c’est au tour de Safar et Giorgi qui ne parviennent pas plus à tromper Sedlacek. A 31’20 le joueur des Bisons Vrielynck est rappelé à l’ordre par le corps arbitral et écope d’une pénalité de 2 minutes pour attitude anti-sportive. Bein qu’en infériorité les Nocéens jouent les contres et Plaire parvient à trouver une bonne occasion d’égaliser c’est sans compter sur le portier Nantais qui est en place. A 32’10 nouveau coup dur pour Neuilly avec une sanction sifflée contre Safar pour accrocher. Les affaires se compliquent pour l’équipe Francilienne, car l’attaquant des Corsaires Léveillé est sur la glace en action ses deux tirs dangereux ne trompent pas la vigilance de Sopko. De retour sur la glace Safar repart à l’attaque Bushbacher puis Saliji tentent de trouver à tout prix l’égalisation en Vain. Silk dans les derniers instants n’y parvient pas plus.



Guillaume François





Le dernier acte est lancé, Leveillé s’impose face à Auvitu, mais les Nocéens sous pressions passent à l’attaque avec Vrielynck. Les Nantais contrôlent la partie Brenton intenable est sur le point d’aggraver la marque. Puis c’est au tour de Logan de venir mettre la pression sur la défense Nocéenne. A 43’28 Breton est pénalisé pour retenir la crosse, l’attaque Nantaise est en place Léveillé puis Brenton dans les instants qui suivent sont stoppés par Sopko. Il faut attendre un retour à cinq contre cinq pour voir les joueurs Bisons repartir à l’attaque de la zone Nantaise Saliji, Silk puis Mika sont en recherche d’une égalisation, mais le gardien Sedlacek est en place. Dubé tente à son tour sa chance mais le capitaine Nocéen voit lui aussi son tir arrêté par la muraille Nantaise. A 48’59 la défense des Bisons est prise de vitesse, Logan profite d’un bon palet pour crucifier Sopko et creuse un peu plus l’écart pour les Corsaires, assisté par Léveillé : 3-1

C’est un coup de massue qui s’abat sur la tête des Franciliens qui accusent le coup. Dufournet prend le dessus face à Plaire puis tente sa chance d’un tir sur le portier Nocéen. Le portier Nantais Sedlacek est pénalisé pour un retard de jeu à 50’21, les Nocéens profitent d’une supériorité pour reprendre de l’air avec Dubé mais le capitaine visiteur voit son tir stopper. Les Corsaires de retour au complet repartent à l’attaque en monopolisant le palet, Léveillé et Logan portent une fois de plus le danger face à la cage de Sopko. Mika est sanctionné pour une obstruction à 54’09 ce qui n’arrange pas les affaires Nocéenne. Bergeron et Léveillé sont en actions face à la défense qui perd patiente à 55’03 Giorgi est sanctionné pour retard de jeu. L’unité Spéciale des Corsaires est toujours sur la glace les tirs pleuvent sur le but de Neuilly Dunn, Perron-Fontaine puis Bergeron ne parviennent pas à enfoncer un peu plus le clou. La tension monte d’un cran entre les joueurs à 57’15 le Nocéen Silk est sanctionné pour deux fois deux minutes de Dureté Excessive contre deux minutes pour le Nantais Brenton. Le coach Frank Spinozzi prend son temps mort pour faire passer la tactique de fin de rencontre. Le défenseur Nantais Custosse vient brouiller les cartes avec son lancer en puissance retardant la sortie du gardien Nocéen. Les Bisons parviennent à revenir au score à 59’46 sur un jeu de supériorité par l’intermédiaire de Saliji assisté de Vrielynck : 3-2

Le temps est écoulé les Bisons sont éliminés de la compétition, L’antre des Corsaires est en extase les Nantais s’envolent en Demi-Finales après avoir vaincus les Bisons à 3 reprises.



C’est une haie d’honneur qui salue la sortie de l’emblématique coach des Bisons Frank Spinozzi qui a effectué son tout dernier match à la tête de l’équipe de Neuilly sur Marne, sous les applaudissements nourris des deux équipes.



Guillaume François





Meilleurs Joueurs du Match : Matthew BRENTON #57 Corsaires de Nantes

Benoit VALIER #11 Bisons de Neuilly sur Marne © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo